Крестная мать ледокола «Мангистау»: история первой девушки-штурмана, покорившей Каспий

Асия Букаева – первая девушка-штурман в Казахстане, покорившая Каспийское море. Для неё работа на воде – это свобода и вдохновение, без которых она не представляет свою жизнь. Девушка выросла в прибрежном Актау и с детства мечтала связать судьбу с морем, доказав, что выбранная профессия не имеет гендерных границ. О том, как Асия нашла свой путь, с какими трудностями столкнулась и почему Каспий стал её призванием, – в фотоистории корреспондента Lada.kz Лианы Рязанцевой.

Фото из архива Асии Букаевой

Жизнь Асии Букаевой уже 18 лет связана с морем. После окончания одного из самых престижных вузов – Морской академии имени адмирала Ф. Ф. Ушакова – в 2008 году она начала карьеру в судоходной компании ТОО «Caspian Offshore Construction». За годы работы Асия прошла профессиональный путь от второго помощника капитана до старшего помощника капитана.

Море как судьба

Я выросла на берегу Каспийского моря в Актау. С самого детства море было неотъемлемой частью моей жизни. Я мечтала покорять морские просторы и доказать, что женщина может быть моряком наравне с мужчинами. Именно это внутреннее стремление со временем привело меня в профессию штурмана, - рассказывает Асия Букаева.

Мечта стать первой

По словам Асии, главным источником вдохновения стала любовь к морю и желание стать первой девушкой-штурманом в Казахстане.

Мне хотелось показать, что эта профессия не имеет гендерных границ и что женщины способны успешно справляться с любыми морскими задачами, - отмечает она.

Семейные корни и поддержка

Хотя родители Асии не были связаны с мореплаванием (отец работал в правоохранительных органах, а мать была врачом), большое влияние, по ее словам, на выбор профессии оказали папа и дедушка.

Я выросла в простой семье. Особое влияние на выбор моей профессии оказали папа и дедушка. Дедушка был моряком и трудился на морском и речном флоте, передавая мне любовь к морю и профессиональные ценности. Благодаря их поддержке и наставничеству я смогла уверенно идти к своей цели и выбрать путь в морской профессии, который стал для меня настоящим призванием, - вспоминает Асия.

В 2005 году она стала одной из первых студентов из Казахстана в Морской академии имени адмирала Ф. Ф. Ушакова и единственной девушкой среди них. По ее словам, учёба была сложной и интенсивной, сочетая серьёзную теорию и практику, но именно она закалила характер и подготовила ее к реальной морской жизни.

Первый выход в море

Первый выход в море Асия вспоминает с особым трепетом. Он состоялся в 2006 году на нефтеналивных танкерах судоходной компании НМСК «Казмортрансфлот».

Это был мой первый профессиональный опыт, который оставил яркие впечатления и окончательно укрепил желание продолжать карьеру штурмана, - поделилась она.

Преодоление стереотипов

Будучи единственной девушкой, Асия сталкивалась с недоверием и стереотипами о женщинах в морской профессии.

Это только мотивировало меня работать ещё усерднее, постоянно совершенствовать знания и навыки, чтобы доказать на практике: пол не определяет профессиональные способности. Женщина также может успешно справляться с любыми задачами в море, - признается Асия.

Навигация, работа с судовыми приборами, расчёт маршрутов и умение принимать решения в сложных ситуациях – все эти навыки, полученные в академии, стали основой профессиональной уверенности Асии на судне.

Женщина в морской отрасли

Асия Букаева отметила, что за годы ее работы отношение к женщинам-штурманам заметно изменилось.

В начале карьеры мне приходилось сталкиваться со стереотипом, что женщина не способна работать в морской профессии наравне с мужчинами. Чтобы преодолеть это, я сосредоточилась на профессионализме, демонстрировала свои знания и навыки и показывала, что пол не влияет на способность выполнять работу качественно. Если раньше профессия вызывала сомнения, сегодня женщин в казахстанском флоте воспринимают как равноправных специалистов. Я рада, что всё больше девушек выбирают этот путь. Хочу пожелать им семь футов под килем и уверенности в собственных силах, - с улыбкой сказала она.

Девушка поделилась, что самое сложное и самое вдохновляющее в профессии штурмана:

«Самое сложное в профессии штурмана – это высокая ответственность за безопасность судна, экипажа и груза. Каждое решение должно быть точным, особенно в сложных погодных и навигационных условиях. Самое вдохновляющее это возможность быть частью большого процесса морского плавания, ощущение свободы на море и профессиональное удовлетворение от успешно выполненного маршрута».

Крёстная мать ледокола «Мангистау»

В 2011 году ей выпала особая честь стать крёстной матерью первого ледокола компании «Мангистау». Торжественная церемония прошла в порту Актау.

Это событие стало для меня особым и памятным моментом, который навсегда останется в моей профессиональной жизни и символизирует значимость моего вклада в развитие компании и отрасли. Испытанное мной волнение и гордость невозможно передать словами. Я почувствовала себя частью чего-то по-настоящему значимого – события, которое имеет важное значение как для нашей компании, так и для казахстанского флота, - вспоминает Асель.

Море – это жизнь

Асия Букаева поделилась, что жить без моря уже не сможет, для нее это свобода, вдохновение и постоянное движение вперёд.

Море всегда было частью моей жизни. С детства я любила наблюдать его просторы, слушать шум прибоя, и именно это формировало во мне чувство независимости и стремление открывать новые горизонты, - говорит девушка.

Асия убеждена, что для того, чтобы стать хорошим штурманом, необходимы ответственность, внимательность, умение принимать верные решения в сложных ситуациях, а также стрессоустойчивость и способность сохранять спокойствие под давлением, ведь именно от этого зависит безопасность судна и экипажа.

Не менее важно умение работать в команде, эффективно общаться с коллегами, искренняя любовь к морю и постоянное стремление к самосовершенствованию, - подчеркнула она.

Асия Букаева – не только покорительница морских просторов, но и заботливая мама.

Несмотря на бескрайние воды Каспийского моря и строгие графики на судне, она воспитывает троих детей. Для неё семья – это якорь, который даёт силы и вдохновение, а море – стихия, где она черпает энергию для новых побед.