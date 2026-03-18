Шестилетняя девочка пострадала в ДТП в Актау - родители требуют вмешательства Генпрокуратуры

Шестилетняя Лейла получила тяжелейшие травмы в результате наезда легкового автомобиля и до сих пор проходит лечение. Сейчас ребёнку предстоит серия операций и длительное восстановление до 10 лет, а семья заявляет о давлении, нарушениях в расследовании и требует вмешательства Генпрокуратуры. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz .

Фото предоставлены матерью девочки

Что и как произошло

Трагический инцидент произошёл 23 октября прошлого года в 29 микрорайоне за домом №8. По словам матери ребёнка, Смагул Таттыгуль, Лейла споткнулась о бордюр и упала. Пока пыталась встать, подъехала машина и сбила её — она упала на спину. Машина проехала по ней передними и задними колёсами.

Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. На записи, по словам матери, видно, как дети подбегают к девочке, оказавшейся под машиной.

Однако водитель, как утверждает женщина, не вызвал скорую помощь. Он посадил ее в машину, чтобы самому доставить пострадавшую в медицинское учреждение, тем самым потеряв время.

Из-за этого медицинская помощь была оказана несвоевременно, что ухудшило состояние дочери, - говорит Смагул Таттыгуль.

Тяжелые травмы и 8-часовая операция

Девочка получила крайне тяжелые травмы: были сломаны челюсть, кости ладони левой руки, повреждены ребра, пострадали легкие, выбиты зубы, по всему телу - открытые раны.

Самым тяжелым оказался перелом бедренной кости - она была переломана пополам и раздроблена.

Состояние ребенка, вспоминает Самгул Таттыгуль, после поступления было критическим: внутреннее кровотечение, острая потеря крови.

Операцию не могли провести 2-3 дня. Два дня подряд держалась высокая температура, - отмечает мама Лейлы.

Только 26 октября вечером, после переливания крови, девочку повезли на операцию. Она длилась более 8 часов.

Врачи сказали, что операция была очень тяжелой и сложной, - рассказывает Смагул Таттыгуль.

После этого Лейла два месяца была прикована к постели. Встать на ноги она смогла только через три месяца.

Впереди еще четыре операции

На сегодняшний день, как уточнила мама Лейлы, проведена только одна операция. В конце марта девочке предстоит срочная операция на челюсти в Астане.

Нас предупредили, что если не сделать вовремя, челюсть может деформироваться, отвиснуть, и ребенок может не открыть рот, - говорит с болью Смагул Таттыгуль.

Кроме этого, впереди операции на обе ноги: извлечение металлических конструкций и коррекция правой ноги, которая неправильно срастается.

В общей сложности нам предстоит около четырех операций. Для моей 6-летней дочери это очень тяжело, поэтому врачи говорят, что между операциями должно пройти время, - сетует мать девочки.

«Она боится выходить на улицу»

Сейчас девочка не посещает школу - учителя приходят к ней домой. Она до сих пор не может полноценно ходить, ей трудно садиться и вставать.

После происшествия ребенок сильно испугался и теперь боится даже выходить на улицу, - говорит мать.

Врачи строго ограничили физическую активность: запрещены бег, прыжки и любые нагрузки.

Разрешено только аккуратно ходить. Уход потребуется примерно до 10 лет - тогда она сможет полностью восстановиться.

Семья готовит документы на оформление инвалидности, которая, по словам врачей, может быть установлена до этого возраста.

«Нам говорили: у нас есть связи наверху»

Смагул Таттыгуль рассказала и о поведении семьи водителя.

После происшествия его родители говорили, что будут рядом, пока ребёнок не восстановится. Они оплатили платную палату, а позже - только 50% стоимости кровати, которая нам была необходима, - говорит мать ребенка.

Затем, по ее словам, началось давление.

Они звонили, просили «простить», дать расписку, «помочь вернуть машину». Потом предложили небольшую сумму денег. Я отказалась, объяснила, что ребенку нужен уход до 10 лет, и этих денег недостаточно. В товет мне сказали: «Ваши требования чересчур». Также звучали и другие фразы, они говорили, что у них есть связи «наверху», и если мы не возьмем деньги, то в суде вообще ничего не получим, -.рассказывает Смагул Таттыгуль.

После этого общение прекратилось.

Претензии к следствию

По словам матери, расследование вызывает серьёзные вопросы.

«Говорят, что водитель не заметил ребёнка, что она якобы сама выбежала далеко, поэтому он не успел затормозить. Делают вывод 50 на 50. Получается, оправдывают водителя. Камеры сразу не проверили, свидетелей не нашли», — сообщила мать Лейлы. Дело ещё не передано в суд, но автомобиль уже вернули со штрафстоянки. Водителя не допрашивали повторно по факту второго наезда, пока я сама не настояла. Я сама искала свидетелей и привела их. Но до сих пор нет результатов - только говорят, что „дело в производстве“. Сейчас следователь вообще не выходит на связь», - заявляет Смагул Таттыгуль.

Также она заявляет о возможной фальсификации экспертизы.

«Расстояние видимости уменьшили с 3,5 метров до 2,4 метров. Есть и другие неточности — даже характер травм ребёнка не был полностью отражён», — утверждает мать ребёнка.

«Я требую справедливости»

Мать Лейлы подчеркивает, что изначально не хотела строгого наказания для водителя.

Я требую, чтобы он понес наказание и полностью компенсировал лечение моей дочери, как уже понесенные расходы, так и будущие до ее 10-летия, включая моральный ущерб. Все операции будут проходить в Астане. Все эти расходы должны быть возмещены,- говорит женщина.

Также она требует вмешательства Генеральной прокуратуры и МВД РК, чтобы они взяли дело под контроль и не допустили его закрытия.

Я хочу, чтобы это дело было рассмотрено открыто и публично, - добавила Смагул Таттыгуль.

Ответ полиции

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).

Назначены необходимые экспертизы. По заявлению потерпевшей стороны дополнительная экспертиза направлена в Атырау. Следственные действия продолжаются.

В полиции также пояснили, что дальнейшая квалификация дела и процессуальные решения зависят от заключения экспертов и степени тяжести причинённого вреда здоровью.

Связаться со Смагул Таттыгуль можно по телефону: +7(708) 632-61-98.