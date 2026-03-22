Как в Актау обучают спасать жизни людей

В Актау уже год проходят бесплатные курсы первой помощи, на которых желающих горожан обучают действовать в чрезвычайных ситуациях - от остановки кровотечения до сердечно-легочной реанимации. За это время обучение прошли более 90 человек, треть из которых - молодежь до 30 лет. Некоторые участники уже успели применить полученные навыки и спасти жизни своим близким. Подробнее в материале корреспондента Lada.kz .

В Актау волонтерская группа «ТакМед-Актау», действующая под эгидой Этнокультурного объединения «Русское землячество» Ассамблеи народа Казахстана, под руководством Ирины Викторовны Проняевой, проводит бесплатные курсы первой помощи для жителей города.

Инициатором проекта стал Попович Александр Антонович - инженер по безопасности и охране труда ТОО «СПМНУ», окончивший в медицинском колледже в Актау курс санинструктора тактической медицины и школу медицины катастроф в России.

Желание обучать людей первой помощи у Александра Поповича возникло на фоне печальной статистики погибших и пострадавших в результате несчастных случаев, ДТП, пожаров, утоплений и обрушения конструкций. Во многих случаях очевидцы могли спасти жизни пострадавших или уменьшить последствия для здоровья, но не делали этого.

В 2023 году Александр вместе с инспекторами ДЧС проводил обучающие тренинги на базах отдыха. Администраторы приглашали отдыхающих уделить полчаса, чтобы узнать правила спасения на воде, однако желающих почти не было.

«Иногда достаточно знать элементарные вещи, чтобы спасти человека. Упущенные минуты могут стоить жизни», - говорит Александр Попович.

Также проводились показательные занятия на набережной Актау, где собиралось много подростков. Здесь демонстрировались навыки оказания помощи утопающему и проведения сердечно-легочной реанимации.

Со временем, в тесном сотрудничестве с волонтерским движением «LIDER.KZ», занятия стали проводиться регулярно. В настоящее время курсы организует волонтерская группа «ТакМед-Актау».

Помещение для хранения материальной базы предоставляет поисковое волонтерское движение «LIDER.KZ», а зал для занятий - Молодёжный ресурсный центр в 6 микрорайоне. Организаторы выражают им огромную благодарность за поддержку.

Все необходимое для обучения - оборудование, учебные манекены и расходные материалы — волонтеры приобретают за собственные средства, а также благодаря добровольной посильной помощи неравнодушных граждан.

Например, манекен для отработки сердечно-легочной реанимации по имени Семён появился благодаря семье из Актау. После индивидуальных занятий глава семьи выделил средства на его приобретение.

Периодически помощь оказывают и экстренные службы. «Мы благодарны ДЧС региона, Центру медицины катастроф и обществу Красного Креста, которые по нашим просьбам предоставляют манекены для обучения людей», - отмечает Александр Попович.

Курс проводится по воскресеньям в течение шести недель и включает не только теоретическую часть, но и большой объем практических навыков. За это время участники изучают основы первой помощи, тактической медицины и алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях.

По словам инструктора, именно регулярные занятия формируют «мышечную память», которая помогает действовать автоматически в стрессовой ситуации.

За год обучение прошли около 90 человек - от подростков 10 лет вместе с родителями до людей старше 50 лет.

Некоторые выпускники уже применили полученные навыки в реальной жизни. Так, выпускник курса и помощник инструктора Сергей Юрьевич спас своего внука, который подавился кусочком яблока.

Навыки сработали автоматически. Я наклонил его, начал правильно постукивать, и через несколько секунд кусок яблока вылетел, - рассказал он.

В другой ситуации Сергей Юрьевич помог мальчику, который был без сознания на дороге, вызвав скорую и контролируя его состояние до приезда медиков.

Еще одна выпускница курсов, Аида, спасла свою дочь, когда та случайно проглотила монету номиналом 10 тенге.

Она начала задыхаться и синеть. Я вспомнила инструкцию Александра - два удара между лопатками под углом 45%, и монета вылетела, - вспоминает она.

С помощью данного тренажера участники отрабатывают навыки спасения человека при удушье и учатся правильно выполнять прием Геймлиха в реальных ситуациях.

На занятиях также разбираются причины, по которым очевидцы не оказывают первую помощь. Главная задача курсов - научить человека правильно оценивать ситуацию и грамотно действовать до приезда медиков.

На курсах обучают:

сердечно-легочной реанимации;

остановке различных кровотечений;

помощи при удушье, потере сознания, приступе эпилепсии, инсульте и других неотложных состояниях;

правильной обработке ран;

действиям при травмах и переломах.

У участников также есть собственные аптечки - индивидуальные и групповые.

В них входят маски для искусственного дыхания, кровоостанавливающие жгуты, турникеты, бандажи и антисептики.

По словам руководителя волонтерской группы, планируется масштабировать проект, чтобы обучить больше граждан, включая проведение занятий по спасению утопающих перед летним сезоном. Для этого необходимо изыскать средства на пополнение и обновление материально-технической базы, а также на дополнительное обучение инструкторов на курсах повышения квалификации.

Выпускники курсов могут стать частью волонтерской группы, которая в случае чрезвычайных ситуаций готова оказывать помощь спасателям.

К тому же некоторые выпускники курсов со временем становятся помощниками инструктора и участвуют в обучении новых участников.

Новый поток обучения стартовал сегодня, 22 марта, в нем принимают участие 35 человек. Группа уже укомплектована, поэтому желающие могут записаться на следующий поток.

Инструктор уверен, что такие курсы особенно необходимы на предприятиях и производствах, где риск травм высок, а также в учебных учреждениях для учащихся и педагогов.

«Человек, который спасает жизнь, по сути спасает целый мир. За этим человеком — его семья и близкие. Учитесь спасать себя и тех, кто рядом!» — подчеркивает он.

Контактный телефон руководителя волонтерской группы «ТакМед-Актау»: +7(701) 905-84-28 (Александр Попович).