Теннисный центр в Актау: как тренируют будущих чемпионов

За каждым ударом - часы тренировок и мечта о больших победах. Как живёт теннисный центр Актау - в материале корреспондента Lada.kz .

Детско-юношеская спортивная школа - теннисный центр в Актау функционирует с декабря 2015 года.

За годы работы здесь выросла целая плеяда спортсменов, среди которых Бейбит Жукаев, Даниял Рахматуллаев, Нурдаулет Балкан, Диас и Илияс Толепберген, Алишер Баймукашев, Шынтас Марат, Айлин Даулетова, Каракат Балкан, Торели Бексултан, Адиль Жаксылык и Динмухаммед Келимберды.

Центр располагает пятью кортами. Два из них - крытые: один с трибунами на 500 зрителей для проведения соревнований и второй - тренировочный.

Три корта находятся под открытым небом: один с трибунами на 500 мест и два тренировочных.

На территории центра работают буфет, тренажёрный зал, медицинский пункт, раздевалки, кабинеты инструкторов и другие необходимые помещения.

Тренировки проходят ежедневно. Здесь занимаются дети от 5 лет, а обучение продолжается до 21 года. Набор открыт для детей в возрасте от 5 до 7 лет. В настоящее время в центре работают четыре тренера - все местные специалисты.

Два тренера имеют международную сертификацию второго уровня: Берекет Жанибеков и Айдын Жанаберген. Международные тренеры первого уровня - Нургазы Торебек и Алмат Жуматов.

Группы полностью укомплектованы.

С самого основания центра здесь работает Берекет Жанибеков.

Его пригласил известный тренер Маралбек Дат, воспитанником которого он сам является. Берекет занимается теннисом с детства и считает своей главной задачей развитие молодых спортсменов.

В центре также требуется тренер по физической подготовке - необязательно специалист по теннису, главное - готовность работать с детьми.

Финансирование центра осуществляется за счет государства. В этом году планируется выделение средств на легкий ремонт кортов.

По наблюдениям корреспондента, в центре царит дружеская атмосфера - спортсмены и тренеры здесь как одна большая семья.

Среди воспитанников центра - 16-летний Алишер Баймукашев. Он занимается теннисом уже 10 лет. В спорт его привела мама, когда ему было шесть лет. Сейчас он учится в 10 классе школы №9.

Алишер регулярно участвует в соревнованиях и неоднократно становился призёром чемпионатов Казахстана. По его словам, за два часа тренировки тратится большое количество калорий, а сам теннис особенно полезен для людей с лишним весом благодаря высокой физической нагрузке и развитию выносливости.

Его кумир - Карлос Алькарас, за игрой которого он внимательно следит.

15-летняя Даяна Нурланкызы занимается теннисом с шести лет. Она учится в 10 классе IT-лицея. Вдохновением для нее стали матчи мировых звезд - Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

Даяна является победителем множества турниров в Казахстане и ставит перед собой цель попасть в сборную страны в возрасте 16-18 лет, чтобы выступать на международной арене. Среди ее кумиров - Новак Джокович, Янник Синнер и Елена Рыбакина. В будущем она видит теннис своей профессией и мечтает выступать на крупных мировых турнирах.

В центре занимается и 9-летняя Айлин Даулетова - юный блогер и чемпионка Мангистауской области.

Она является победительницей республиканских турниров «Зеленый мяч» и «Оранжевый мяч». Ее спортивные ориентиры - Елена Рыбакина и Арина Соболенко.

Особое направление - теннис на коляске. Регион на соревнованиях представляет 15-летний Назар Трофимов. В трехлетнем возрасте он попал в аварию и оказался в инвалидной коляске. Сегодня Назар - двукратный чемпион страны.

Кроме большого тенниса, в центре также развиваются настольный теннис, керлинг и фигурное катание. Набор проводится с сентября, сейчас группы полностью заполнены.

Центр сотрудничает с шестью детскими садами. Тренеры обучают физкультурных инструкторов, которые затем получают сертификацию и проводят занятия по мини-теннису с дошкольниками.

Теннисный центр Актау продолжает воспитывать новое поколение спортсменов, доказывая, что даже региональная школа может стать стартовой площадкой для будущих чемпионов.

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: +7 (708) 527-68-56‬ (Берекет)