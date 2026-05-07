«Море ошибок не прощает»: как живут матросы в Актау

В честь 7 мая – Дня защитника Отечества – корреспондент Lada.kz побывал в одной из воинских частей Актау, на территории военно-морской базы, чтобы изнутри показать, как сегодня проходит повседневная служба казахстанских моряков. Какие условия созданы для военнослужащих, как устроен их быт и рабочий процесс, с какими трудностями они сталкиваются и почему сами матросы называют себя одной семьей – в репортаже Lada.kz .

Фото автора, улучшенное при помощи ИИ

«Один экипаж – одна семья»

На КПП военно-морской базы в 24 микрорайоне корреспондента встретили офицер-психолог войсковой части 29011 капитан Азамат Досаев.

А также матрос Диар Кайркен, который служит уже шесть месяцев.

Уже внутри здания – десятки эмблем подразделений военно-морских сил: десантно-штурмовой батальон, боевые пловцы, связисты, центр наблюдения, военный оркестр, комендатская рота, батальон материально-технического обеспечения.

Вот здесь у нас эмблема службы географического обеспечения. Они прокладывают карты, дают прогнозы погоды. Это все тоже военно-морская база. Здесь же у нас учебный центр, где проходят теоретические и практические занятия, - рассказывает Азамат Досаев.

Главный девиз базы: «Мужество в море – верность на берегу».

От института до военно-морской базы

Раньше здесь находился военно-морской институт, открытый в 2001 году.

Здесь готовили офицеров и сержантов. В 2012 году институт закрыли, и уже после территория стала военно-морской базой, - рассказывает офицер.

В местном музее до сих пор хранятся архивные фотографии, макеты кораблей и катеров, созданные курсантами.

Вот эти модели делали сами курсанты еще в те годы. Здесь и проекты военных катеров, - показывает Азамат Досаев.

А вот вымпела разных стран, с которыми мы сотрудничали – Турция, Германия, Италия, Россия, Китай… Практически весь земной шар, - улыбается Азамат Досаев.

Здесь также можно увидеть архивные фотографии наших земляков, служивших в военно-морских силах в разные годы.

Подъем в 06:30 и жизнь по расписанию

Матрос Диар Кайркен родом из Актобе. Когда ему исполнилось 18 лет и пришла повестка, он сам выбрал военно-морские силы.

Я захотел именно морскую стихию, - говорит он.

Сейчас Диар служит в комендантской роте.

Наш день начинается в 06:30. Потом 15 минут зарядки на плацу, умываемся, проводим уборку, строимся и идем на завтрак. После завтрака – развод, и каждый уходит на свой наряд, - рассказывает матрос.

Все военнослужащие делятся на три смены.

В течение дня у них проходят: огневая подготовка, тактические занятия.

Также физические тренировки, теория и практика.

Утренние занятия длятся около трех часов. После обеда уже идет практическая часть, - поясняет Азамат Досаев.

Почему у моряков нет двухъярусных кроватей

Одной из особенностей базы стали одноярусные кровати.

Мы специально ушли от двухъярусных кроватей. Чтобы у солдат было пространство и меньше психологической нагрузки, - говорит офицер-психолог.

Сама казарма – модульная. Ее построили в 2023 году.

По штату она рассчитана на 88 военнослужащих. Сейчас здесь проживают 47 матросов, поскольку часть старослужащих уже убыла в запас. В ближайшее время их место займет молодое пополнение, которое после прохождения учебки прибудет на военно-морскую базу.

Диар показывает свою кровать и демонстрирует, как правильно делать «кантик» на постели.

Потом ведет в спортуголок, где любит бить грушу.

Также занимается подтягиваниями и борьбой на руках.

Свободное время у нас есть. Можно спортом заниматься, музыку слушать, фильмы смотреть, форму готовить, - говорит он.

«Раньше был худой, как спичка»

Питанию на базе уделяют отдельное внимание. Азамат Досаев как психолог специально 2-3 раза в неделю приходит смотреть, что едят матросы.

На завтрак у военнослужащих: творог, яйца, каша, масло, сыр, колбаса. Меню полностью меняется каждые две недели.

Самый классный обед – это борщ и плов, - улыбается Диар.

За время службы он поправился на семь килограммов.

Раньше был худой, как спичка, - смеется офицер.

Counter-Strike и борьба с дедовщиной

Как уверяет Азамат Досаев, от старых армейских порядков стараются уходить.

Мы реально стараемся избавляться от понятия дедовщины. Отслужил шесть месяцев – да, у тебя больше опыта. Но на корабле нельзя делиться. Один экипаж – одна семья. Твой матрос – это твой первый помощник. Если что случится – он тебя из воды вытащит, спасет, - говорит Азамат Досаев.

По его словам, моряки отличаются от других войск.

Мы более демократичны. У нас нет такого жесткого мужланского подхода. Он нужен только там, где действительно необходим – например, на учениях, - отмечает Азамат Досаев.

Для сплочения подразделений здесь даже проводят турниры по Counter-Strike.

26 апреля у нас был чемпионат между подразделениями. И офицерам, и солдатам очень понравилось. Это реально сближает, - рассказывает офицер.

Блокноты против депрессии

Каждому матросу выдают блокноты.

Мы даем их, чтобы человек мог выразить свои мысли. Иногда по этим записям видно тревожность, - объясняет Азамат Досаев.

По его словам, были случаи, когда именно через записи удавалось вовремя выявить суицидальные мысли.

Было 2-3 случая. У ребят были семейно-бытовые проблемы, накопившаяся депрессия. Мы сразу начинали работать, освобождали от части обязанностей, чтобы человек пришел в норму, вспомнил офицер.

«Нам могут специально закинуть дрон»

Каждый день на базе проходят внезапные тревоги.

Наши наряды по три-четыре раза в день могут получать условные команды нападения, - рассказывает офицер.

Во время учений военнослужащим могут устроить: диверсию, условное проникновение или атаку дронами.

Нам могут специально закинуть дрон или прислать диверсанта, который якобы закладывает бомбу. Все это моделируется на учениях, - говорит Азамат Досаев.

«Кто не любит море – быстро ломается»

Самой тяжелой считается служба непосредственно на кораблях.

Корабль – это огромный механизм. Постоянный шум, железо, качка, замкнутое пространство. Психологически очень тяжело. Ты постоянно видишь одни и те же лица, постоянно находишься в боевой готовности, - рассказывает офицер.

По его словам, за службу в море военнослужащим доплачивают 50% к окладу.

Кто не любит море – быстро ломается. Это призвание. Любовь к морю достигается невыносимыми условиями на суше, - добавил офицер.

Морские традиции

У моряков множество традиций. Каждое утро и вечер на плацу поднимают и опускают государственный флаг – по морской традиции.

Есть и «оморячивание».

Когда моряк после года службы на корабле набирает морскую воду и выпивает ее, - объясняет Азамат Досаев.

У матросов есть и обязательный «адмиральский час» – после обеда военнослужащим дают час сна.

Как пояснил Азамат Досаев, для тех, кто служит непосредственно на кораблях, это является морской традицией еще с 1991 года. А для военнослужащих сухопутных подразделений военно-морской базы такую практику официально ввели с 2024 года в качестве поощрения и восстановления личного состава.

Матрос-художник

Диар оказался творческим человеком.

Он вместе с сослуживцами участвовал в создании огромного изображения Бауыржана Момышулы на стене казармы.

Все художники были из нашего призыва, - рассказывает матрос.

Сам он хочет остаться по контракту.

Но Азамат Досаев видит в нем другой потенциал.

Я вообще не вижу его военным. Вижу либо в IT, либо дизайнером, либо тату-мастером. У него хороший творческий потенциал, - считает Азамат Досаев.

Смартфоны, увольнения и звонки домой

Совсем недавно военнослужащим официально разрешили смартфоны.

Раньше были только кнопочные телефоны и планшеты для видеозвонков. Сейчас министр обороны утвердил использование смартфонов, - говорит офицер.

По выходным матросам дают час на звонки родным. Раз в месяц они могут выходить в увольнение.

Здесь, вдали от дома, рождается главное – чувство плеча и понимание, что рядом не просто сослуживцы, а настоящая команда.