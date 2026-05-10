Командир атомного подводного крейсера Майдан Сальменов отметил 80-летие в Актау

Сегодня, 9 мая, 80-летний юбилей отмечает ветеран Военно-морских сил Майдан Сальменов - человек, стоявший у истоков ВМС Казахстана и ставший первым казахом, командовавшим ракетным атомным подводным крейсером стратегического назначения. Почти всю жизнь он посвятил службе на флоте и до сих пор вспоминает годы под водой как главное дело своей жизни, - в материале корреспондента. Lada.kz .

Фотографии из личного архива Майдана Сальменова, улучшенные с помощью ИИ

Майдан Сальменович Сальменов родился 9 мая 1946 года в селе Антоновка Железинского района Павлодарской области. Несмотря на то, что рядом не было ни моря, ни океана, еще в детстве он мечтал о флоте.

Как вспоминает ветеран, любовь к морю ему привила бабушка Лида, которая в свое время работала коком на корабле и часто рассказывала внуку истории о плаваниях и кораблях.

После срочной службы ему предложили направление на учебу в Ленинград. Так начался путь будущего подводника.

Майдан Сальменов окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленкомсомола, а позже - Высшие офицерские классы командиров подводных лодок. Учеба давалась непросто: после сельской казахской школы было тяжело осваивать программу на русском языке.

По ночам сидел занимался. Иногда учился даже в комнате истопника. Но одолел, - вспоминает Майдан Сальменов.

Во время учебы он также оформлял лозунги и транспаранты для училища - у него каллиграфический почерк. Сегодня его фотография до сих пор висит в родной школе и в военно-морском училище как пример для курсантов.

Службу он проходил на Камчатке, на Тихоокеанском флоте. В общей сложности Военно-морскому флоту Майдан Сальменов посвятил 25 календарных лет службы. С учетом «камчатского стажа» это почти полвека.

Он стал единственным казахом в советском флоте, как он подвтердил, командовавшим ракетным атомным подводным крейсером стратегического назначения.

Первый раз море он увидел уже во время курсантской практики.

Сначала на 90 суток уходили в море, потом на 60. Под водой же в железе, а в железе давление нормальное. Есть система жизнеобеспечения, - рассказывает ветеран.

На борту атомной подводной лодки находились 16 баллистических ракет, а жизнь 129 членов экипажа ежедневно зависела от действий командира.

Обычный день на подводной лодке - это постоянная боевая работа. Там нет обычного дня. Столько техники, оружия - за всем надо следить, - говорит Майдан Сальменов.

Он служил специалистом ракетно-боевой части - одного из главных подразделений подводного крейсера.

На подлодке нельзя прощать обман. Врать нельзя. От этого зависит жизнь, - отмечает он.

После выхода на пенсию в 45 лет Майдан Сальменов продолжил служить стране. В 1993 году после создания Военно-морских сил Казахстана его вновь призвали на службу. Он возглавил формирование штаба ВМС РК в Актау и стоял у истоков казахстанского флота.

Позже он работал в Министерстве транспорта и коммуникаций, участвовал в разработке Закона РК «О торговом мореплавании», а также был депутатом районного маслихата Форт-Шевченко.

Сегодня ветеран живет с супругой в Астане, воспитывает шестерых внуков. Его старший сын живет с семьей в Актау, а младший также связал жизнь с флотом - окончил то же военно-морское училище, что и отец.

Сам Майдан Сальменов признается, что если бы появилась возможность прожить жизнь заново, он снова выбрал бы море.

Я горжусь, что стал подводником, - говорит ветеран.

С юбилеем ветерана поздравили военные моряки Казахстана. От имени Главнокомандующего ВМС РК его поздравил первый заместитель главнокомандующего ВМС - начальник главного штаба УГК ВМС капитан 1 ранга Данияр Хайрушев, отметив его огромный вклад в развитие Военно-морских сил страны.