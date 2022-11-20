Назван регион - лидер по явке избирателей на выборы президента

По состоянию на 20.00 по времени Астаны в Казахстане предварительная явка на выборах президента составила 69,31 процента. Об этом сообщили в ЦИК, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Всего по Казахстану по состоянию на 20.00 в выборах президента приняли участие 8 282 607 человек, или 69,31 процента избирателей", - сообщил на брифинге секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман.
Самая высокая явка избирателей по состоянию на 20.00 по времени Астаны зафиксирована в области Жетісу - 81,43 процента. Также в числе лидеров Туркестанская область - 80,37 процента
Наименьшая явка в Алматы - 28,72 процента.
По регионам предварительная явка на 20 часов выглядит так:
в области Абай – 80,18; в Акмолинской области – 78,87; в Актюбинской области – 72,20; в Алматинской области – 72,10; в Атырауской области – 70,87; в Западно-Казахстанской области – 67,77; в Жамбылской области – 79,57; в области Жетісу – 81,43; в Карагандинской области – 78,39; в Костанайской области – 79,28; в Кызылординской области – 80,31; в Мангистауской области – 66,18; в Павлодарской области – 77,58; в Северо-Казахстанской области – 78,24; в Туркестанский области – 80,37; в области Ұлытау – 75,48; в Восточно-Казахстанской области – 79,49; в Астане – 48,67; в Алматы – 28,72; в Шымкенте – 59,79.
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