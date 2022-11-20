Назван регион - лидер по явке избирателей на выборы президента

По состоянию на 20.00 по времени Астаны в Казахстане предварительная явка на выборах президента составила 69,31 процента. Об этом сообщили в ЦИК, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Всего по Казахстану по состоянию на 20.00 в выборах президента приняли участие 8 282 607 человек, или 69,31 процента избирателей", - сообщил на брифинге секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман.



Самая высокая явка избирателей по состоянию на 20.00 по времени Астаны зафиксирована в области Жетісу - 81,43 процента. Также в числе лидеров Туркестанская область - 80,37 процента



Наименьшая явка в Алматы - 28,72 процента.



По регионам предварительная явка на 20 часов выглядит так:



в области Абай – 80,18;

в Акмолинской области – 78,87;

в Актюбинской области – 72,20;

в Алматинской области – 72,10;

в Атырауской области – 70,87;

в Западно-Казахстанской области – 67,77;

в Жамбылской области – 79,57;

в области Жетісу – 81,43;

в Карагандинской области – 78,39;

в Костанайской области – 79,28;

в Кызылординской области – 80,31;

в Мангистауской области – 66,18;

в Павлодарской области – 77,58;

в Северо-Казахстанской области – 78,24;

в Туркестанский области – 80,37;

в области Ұлытау – 75,48;

в Восточно-Казахстанской области – 79,49;

в Астане – 48,67;

в Алматы – 28,72;

в Шымкенте – 59,79.





