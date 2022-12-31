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В Украине ликвидировали Call-центр мошенников, обманывавших казахстанцев

Просмотров:184 Опубликовано: Сегодня, 09:06
В Украине ликвидировали Call-центр мошенников, обманывавших казахстанцев
Фото с сайта polisia.kz
У них нашли базу с персональными данными граждан РК и эмблему Нацбанка.

Казахстанскими и украинскими киберполицейскими ликвидирован Call-центр мошенников, передает «Голос народа» со ссылкой на Polisia.kz.

В конце декабря сотрудниками Центра по борьбе с киберпреступностью МВД Казахстана и их коллегами из Национальной полиции Украины при проведении совместных оперативных мероприятий пресечена деятельность Call-центра мошенников в украинском городе Днепр.

«Они звонили по телефону гражданам Казахстана, выдавая себя за сотрудников службы безопасности казахстанских банков, правоохранительных органов, сообщали о подозрительных транзакциях, о том, что якобы посторонние лица получили доступ к их счетам, и под видом отмены транзакций убеждали клиентов назвать финансовые данные. Получив такую информацию, злоумышленники передавали деньги потерпевших на подконтрольные счета. Также оформляли онлайн-кредиты. Организаторы преступной группы поощряли операторов мошеннического Сall-центра и выплачивали проценты от суммы, которую им удалось получить преступным путем», – поделился начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай.

По его словам, для конспирации фигуранты использовали банковские счета дропов-казахстанцев, которые открывали карты и счета в отечественных банках, а также счета в оффшорных зонах и криптовалютные кошельки. Через них деньги, похищенные у жертв мошенничества, обналичивались за определенный процент.

Одновременно украинской стороной в 13 домах подозреваемых в Днепропетровской области были проведены обыски. У них изъяли 45 единиц компьютерной техники, 24 мобильных телефона, sim-карты и другие вещественные доказательства. На изъятых компьютерах было обнаружено программное обеспечение, предназначенное для подмены абонентских номеров на казахстанских операторов связи во время звонка. При просмотре лог-файлов указанных программ обнаружена история фрод-звонков на номера абонентов отечественных операторов.

«В ходе осмотра изъятой техники обнаружены базы с персональными данными граждан Республики Казахстан и эмблема Национального Банка нашей страны. Эти сведения мошенниками использовались для проведения фрод-звонков с целью присвоения денег с их счетов», – продолжил спикер.

Во время спецоперации были задержаны 32 участника преступной группы из числа граждан Украины. Call-центр состоял из 40 человек. На данный момент украинской стороной при содействии казахстанской киберполиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Они направлены на установление всех обстоятельств, дополнительных эпизодов, возможных соучастников, а также установление нанесенного гражданам Казахстана ущерба.


Источник: golos-naroda.kz
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