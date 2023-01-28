Скажи, буренка, где молоко? или Почему, имея колоссальный потенциал и традиции, страна его импортирует

Казахстану не хватает собственного… молока. Большие объемы продукции завозятся из России. Однако власти, пытаясь помочь, делают только хуже, заявляют переработчики. С начала 2023 года вступили в силу новые правила субсидирования, одним из главных изменений назвали субсидию для переработчиков молока, которая теперь распространяется только на реализованную, а не произведенную продукцию.



Новая схема субсидирования замедлит развитие отрасли, уверены молокопереработчики. Рентабельность производства масла и молока без субсидий становится отрицательной. Фермеры заявляют, что боятся вкладывать крупные средства в создание молочно-товарных ферм. Их количество в этом году заметно снизилось. Многие МТФ по стране начали закрываться.



Импорт рвет «молочный пояс»



О том, что в стране не хватает собственного молока, в Казахстане начали говорить в прошлом году. К концу 2022 года стало известно, что особый дефицит наблюдается в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. Несмотря на то, что чиновники рапортуют о хороших показателях, местные жители констатируют: почти все молоко, которое есть на полках торговых точек, – из России.



Как сообщили в управлении сельского хозяйства ЗКО, в 2022 году в регионе отмечен рост поголовья всех видов скота более чем на 100%, область стала лидером по его численности. Тем не менее проблемы остаются. В числе прочих – потребность в обеспечении собственной молочной продукцией.



«Крестьянскими хозяйствами реализовано более 88 тысяч тонн мяса живым весом, около 229 тысяч тонн – молока. Ежегодно западный регион обеспечивает мясом Мангистаускую, Атыраускую и Актюбинскую области. В прошлом году племенным хозяйствам выдано 7,8 миллиарда тенге на повышение производительности скота и качества продукции. В области идет реализация программы «Молочный пояс». По планам, через пару лет надои молока в области увеличатся на 45 тысяч тонн», - сообщили в акимате ЗКО



Потребность области в молоке составляет 31 тысячу тонн. Глава региона отметил, что при таких данных у нас не должно быть проблем. Однако они есть. По словам акима Наримана Турегалиева, области необходимо разводить больше коров молочного направления. Кроме того, фермерам нужно объединяться в крупные кооперативы и привлекать молодежь к занятию сельским хозяйством.



«Нам нужны люди, готовые заниматься мясом, овощами и молоком, иначе мы и дальше будем переплачивать за привозной товар», - Нариман Турегалиев.



Без перспектив?



Между тем в Актюбинской области массово закрываются молочные фермы. Там также наблюдается сильный дефицит сырья. Фермеры, особенно мелкие, не видят перспективы сдавать молоко на переработку. Причиной называют субсидию всего лишь в… 20 тенге, которая не покрывает расходы.



«По данным Ассоциации производителей молока и молочных продуктов Актюбинской области, все больше молочных ферм в Актобе начали закрываться из-за мизерной господдержки. В 2022 году в Хромтауском районе прекратило молочную деятельность крестьянское хозяйство, в Мартукском районе – одно фермерское предприятие, в Алгинском – на грани закрытия два хозяйства. Динамика, как продаж хозяйств, так и их перепрофилирования с молочного на мясное направление, растет прогрессивно. Есть хозяйства и «банкроты», которые, взяв кредиты, так и не покрыли их. В итоге судьба заводчиков симментальской породы у частных судебных исполнителей – например, это крестьянское хозяйство Хромтауского района», - заместитель председателя ассоциации Сагынгазы Курманалин.



По его словам, на данное время молокозавод Актобе закупает молоко из Костанайской области, а это 700 километров, и из Кызылординской области – 800 километров.



Какие гарантии есть у наших граждан, что они не останутся без молочной продукции?



«Дефицит сырья очень большой, а местные мелкие фермы не видят перспективы сдавать молоко на переработку ввиду того, что 20 тенге субсидий не покрывает расходы. В связи с чем, они продают «дикое» молоко во дворах по 450-500 тенге за литр, что ставит в неравные конкурентные условия производителя «дикого» молока и переработчика, который платит 250 работникам заработную плату, налоги, отчисления, кредиты, ретро-бонусы торговым сетям и много чего ради цивильных продаж. Надо учитывать еще и то, что производители заботятся и о социально защищаемых слоях населения, которым дана возможность покупать молоко в мягкой упаковке по 250 тенге за литр», - Сагынгазы Курманалин.



«В целом надо сейчас принимать решения, иначе завтра будет еще сложнее. Мы ждем от государства адекватных действий», - Сагынгазы Курманалин.



Субсидирование по-новому



Как стало известно, власти приняли решение по субсидированию молока. С начала 2023 года в Казахстане вступили в силу новые правила субсидирования в сельском хозяйстве. Одно из главных изменений касается субсидий на покупку молока-сырья для глубокой переработки. Субсидии для переработчиков теперь действуют только на реализованную, а не на произведенную продукцию.



По правилам, существовавшим до конца 2022 года, закупочная цена молока субсидировалась так: для производства сливочного масла – на 40 тенге (здесь и далее – за 1 кг молока-сырья), для выработки твердых сыров – на 24 тенге, для выработки сухого молока – на 21 тенге. Если раньше господдержка рассчитывалась, исходя из объемов производства, то с 2023 года нормативы переведены только на реализованную продукцию.



«Министерство предложило поменять схему и субсидировать не произведенное количество, а только реализованное. Вроде бы и посыл хороший, да только на выходе все получается наоборот. Новые субсидии сделают условия хуже для переработчиков. И меня удивляет, что это ухудшение предлагает именно Министерство сельского хозяйства. Не Минторговли, не Минфин, а Минсельхоз, который лучше всех знает специфику», - исполнительный директор Молочного союза Казахстана Владимир Кожевников.



Новая схема замедлит оборот бюджетных средств, а значит, и развитие отрасли, считает эксперт.



«Уровень производства молока меняется в зависимости от сезона. Самое горячее время – в летний период, приблизительно с мая по август, когда идет так называемое «большое молоко». И здесь у переработчиков наступает самый большой разрыв между производимой продукцией и принимаемым сырьем. Как сейчас работают правила господдержки: допустим, сегодня я молоко переработал, завтра подал заявку, а послезавтра получаю субсидии и снова могу вкладываться в покупку сырья. Если правила поменяются, то переработчики не дождутся денег от государства месяцами. Сыр только на созревании находится от двух до шести месяцев, а то и больше. Плюс срок реализации – и весь цикл может затянуться месяцев на восемь. Масло может находиться в резерве еще дольше. А сухое молоко вообще заготавливается не для реализации – оно нужно для производства других продуктов. Зимой, когда цельного сырья не хватает, мы вынуждены использовать и сухое молоко, и масло для производства всей линейки, кроме питьевого молока», - Владимир Кожевников.



Исследования, которые заказывала отраслевая организация, показали, что рентабельность производства масла и молока без субсидий становится отрицательной. Творог и кефир дают плюс, но невозможно же существовать только за счет этих продуктов, сетуют молочники.



Цифры есть. Молока нет



Именно поэтому на данное время в Казахстане сложилась следующая тенденция: фермеры боятся вкладывать крупные средства на создание молочно-товарных ферм. Их количество в этом году заметно снизилось.



Пиковые значения по открытию новых МТФ были в 2020 году. Тогда было введено 49 новых молочно-товарных ферм с общим поголовьем 16,6 тысячи. В первые 10 месяцев 2022 года введено 23 фермы на 4,9 тысячи голов. Из них большинство рассчитано на 50-200 голов и только 4 МТФ – на 600 голов и больше. Ситуация усугубляется еще и тем, что в стране отсутствует достоверная статистика по развитию рынка сырого молока.



- Официальные данные у нас раздуты, чтобы показать развитие отрасли. На самом деле молока в стране нет – по данным Центра изучения молочного рынка, Казахстан обеспечен молоком-сырьем на 25%,- исполнительный директор Республиканской палаты молочных и комбинированных пород крупного рогатого скота Азамат Сагинбаев.



Как сегодня Минсельхоз поддерживает развитие молока? Министры очень часто меняются, нет преемственности госпрограмм.



-Минсельхоз лихорадит после каждой смены руководства: приходит новый министр, говорит, что все до него было неправильно, и все переделывают. И бизнес сейчас в трудном положении. Люди задумываются: а стоит ли вообще заниматься молочным животноводством, если то, что уже было обещано – не выполняется?, - Азамат Сагинбаев.



Между тем в стране практически отсутствует диалог между госорганами и бизнес-сообществом, фермерами.



- По крайней мере, в нашей отрасли так. Любые наши инициативы, как правило, игнорируются. Потом министерство практически «на коленке» выдумывает нормативы субсидий, потом принимает их, не слыша наши доводы. А потом спрашивает: «Где молоко?», - Азамат Сагинбаев.



Как заявила заместитель директора Молочного союза Казахстана Сауле Жанкина, в стране наблюдается демографический спад сельского населения, который приводит к сокращению количества поставщиков сырого молока и увеличению размера средней молочно-товарной фермы.



-За 15 лет количество фермеров – производителей молока уменьшилось практически в 10 раз до 6000 хозяйств, - Сауле Жанкина.



По ее словам, в стране необходимо поднимать субсидии. Причем сейчас они совсем неэффективны. Необходимо обеспечить программы эффективными мерами поддержки.



-Сегодня господдержка на тонну произведенной продукции в Казахстане составляет 5,5 доллара. В России – 24 доллара. То есть Казахстан недопитан субсидиями почти в 5 раз, - Сауле Жанкина.



Зачем толкают МТФ в «серую» зону



Государство своими руками толкает переработчиков в зону «серой» экономики. Об этом заявил первый заместитель председателя партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков. По его словам, предприниматели занижают реальные объемы переработки, чтобы избежать НДС.



- Переработчики молока скрывают реальные объемы переработки, чтобы уйти от налога на добавленную стоимость. Наше государство в лице правительства, в лице министерств, само, своими руками выталкивает около 70% оборотов сельхозпродукции как в перерабатывающих, так и в торговых предприятиях в зону «серой» экономики, - Толеутай Рахимбеков.



По его словам, с «серыми» дилерами, «серыми» посредниками бороться не надо. Необходимо просто освободить сельхозпродукцию и продукты питания от НДС. И тогда «серые» «умрут» сами.



-Дело в том, что перерабатывающие предприятия Казахстана около 90% сельхозсырья закупают у неплательщиков этого налога – в крестьянских хозяйствах и личных подворьях. В результате, вся тяжесть по уплате НДС перекладывается на перерабатывающие предприятия. В конце концов, для них НДС превращается в налог с оборота. Поэтому молокозавод в день закупает и перерабатывает, например, 10 тонн молока, но в налоговых и статистических отчетах показывает только 3 тонны. Точно так же именно НДС «заставляет» торговые предприятия прятать около 70% своих оборотов. Поэтому мы уже 25-27 лет только и говорим о «серых» дилерах, «серых» посредниках, но ничего реального, чтобы решить эту проблему, мы не делаем, - Толеутай Рахимбеков.



Выход где?



Учитывая, что на рынке нет сырья, один из выходов – увеличить норматив субсидий и завести «дикое» молоко на промышленную переработку.



-Либо законодательно принудить запретить продажу «дикого» молока, но это как борьба с ветряными мельницами. Помимо продажи молока во дворах, его еще сдают домохозяйкам, которые через сепараторы перерабатывают и производят из него сметану, масло, творог, сүзбе, құрт. Все это торгуется потом на рынках города. Только вот есть одна большая проблема – отсутствие ежедневного анализа качества молока на осемененность бактериями, соматическими клетками, бруцеллез и другое, - делится опасениями представитель молочной ассоциации.



И второе. Кредитование под 1-2 % строительства крупных молочно-товарных ферм по опыту Северо-Казахстанской области, но с более гибкими условиями, без шероховатостей. Об этом говорят в ассоциации. Палата молочных и комбинированных пород крупного рогатого скота предложила следующие меры по развитию молочного скотоводства: увеличить меры государственной поддержки; разработать Национальную программу развития молочного скотоводства с горизонтом планирования до 15 лет; создать Программу обучения фермеров, специалистов молочного производства, повышение квалификации. И самое главное –создать условия для финансирования. Срок кредита должен быть не менее 15 лет, процентная ставка – до 5%, залоговое обеспечение – приобретаемое оборудование и поголовье скота.