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Кашаганскую нефть отгрузят в Европу в обход России в марте

Просмотров:286 Опубликовано: Сегодня, 13:37
Кашаганскую нефть отгрузят в Европу в обход России в марте
Фото из открытых источников
Компания Inpex NorthCaspian Sea Ltd. из кашаганской группы отправит тестовые 7 тысяч тонн казахстанской нефти в Европу через порт Актау и далее через Баку в Европу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Компания Inpex NorthCaspian Sea Ltd. владеет 7,563 процента доли в консорциуме North Caspian Operating Company (NCOC), который является оператором Кашагана.

"Загруженность порта на сегодняшний день с учетом перевалки через Транскаспийский маршрут BTC (нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан. - Прим.) объемов ТШО (Тенгизшевройл. - Прим.) – 1,5 миллиона тонн, будет 3,5 миллиона тонн. Еще у нас в этом месяце компания Inpex (Inpex NorthCaspian Sea Ltd. - Прим.) из кашаганской группы планирует произвести тестовую отгрузку. Сейчас налив (нефти в цистерны. - Прим.) уже прошел. Их цистерны идут в Актау. Сегодня уже сливаются, и в этом месяце планируется произвести налив 7 тысяч тонн", - сообщил представитель "КазТрансОйл" на онлайн-встрече KASE с руководством АО "КазТрансОйл".

Как сообщил представитель "КазТрансОйл", компания намерена сохранить планы по прокачке 1,5 миллиона тонн тенгизской нефти через Актау. Однако отгрузка временно задерживается из-за землетрясений в Турции.

"По диверсификации потоков нефти "КазТрансОйл" принимает участие по транскаспийскому направлению. В этом году была запланирована прокачка, перевалка 1,5 миллиона тонн тенгизской нефти через порт Актау. Но на сегодняшний день еще ни одной тонны не было отгружено в связи с землетрясением в Турции. BTC (нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан. - Прим.) объявил форс-мажор, потому что из двух имеющихся причалов на Джейхане один причал на сегодняшний день неработоспособный, а через другой причал они отгружают только свою азербайджанскую нефть", - пояснил представитель компании во время онлайн-трансляции.

Напомним, как ранее сообщали в правительстве, у Казахстана есть договоренность с 1 января 2023 года транспортировать 1,5 миллиона тонн казахстанской нефти через нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан. Кроме того, прорабатывается дальнейшее увеличение до 6-6,5 миллиона тонн.


Источник: Tengrinews.kz
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