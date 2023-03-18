Клеверли: Мы будем привозить лучшую британскую говядину в Казахстан

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли на пресс-конференции в Астане пообещал, что в Казахстан будут привозить лучшую британскую говядину, сообщает Zakon.kz.



Джеймс Клеверли остановился на ряде пунктов, по которым Казахстан и Великобритания находят точки соприкосновения. Он отметил отличное партнерство в сфере высшего образования, торговли и инвестициях. Казахстан, по его словам, имеет огромные ресурсы в редкоземельных металлах, вы играете огромную роль в продовольственной безопасности.



- Это те сферы, в которых мы бы хотели укрепить наше партнерство. Очень рад отметить, что мы подписали меморандумы по продвижению партнерства в рамках редкоземельных металлов и критически важного сырья. Мы будем привозить лучшую британскую говядину в Казахстан. А также ведущие технологии Великобритании по углеродной нейтральности помогут диверсифицировать и расширить зеленую экономику наших стран. Хотели бы расширить наше партнерство, чтобы объединить наилучшие практики Казахстана и Великобритании. Также мы подписали меморандум об обмене опытом в водородных технологиях, - рассказал Джеймс Клеверли.



Он высоко оценил планы Казахстана развить англоязычный хаб для высшего образования в этом регионе, "полном амбициозной молодежи".



- Мы бы хотели помочь вам достичь этой цели. Образование всегда было одним из важнейших столпов в нашем партнерстве. Треть ваших стипендиатов программы "Болашак" выбирают обучение в Великобритании и наши контакты между нашими народами никогда не были настолько сильны как сейчас. Тысячи стипендиатов "Болашак" и Chevening которые будут вести будущее Казахстана и Великобритании, приобретают важное знание и навыки, обучаясь в наших университетах. Соединенное Королевство гордиться быть вашим другом. Мы остаемся и будем надежным другом Казахстана и в будущем, - рассказал Джеймс Клеверли.



Отметил он и работу Казахстана после январских событий прошлого года.



- Очень важно достичь справедливости и показать, что мы достигли правосудия. Мы видим приверженность государства защите прав человека в проходящих реформах, - сказал Джеймс Клеверли.



Он также высоко оценил постоянную и принципиальную позицию Казахстана в поддержке территориальной целостности Украины. 17-18 марта проходит официальный визит Джеймса Клеверли в Казахстан.