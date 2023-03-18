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Клеверли: Мы будем привозить лучшую британскую говядину в Казахстан

Просмотров:487 Опубликовано: Сегодня, 14:19
Клеверли: Мы будем привозить лучшую британскую говядину в Казахстан
Фото: Zakon.kz
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли на пресс-конференции в Астане пообещал, что в Казахстан будут привозить лучшую британскую говядину, сообщает Zakon.kz.

Джеймс Клеверли остановился на ряде пунктов, по которым Казахстан и Великобритания находят точки соприкосновения. Он отметил отличное партнерство в сфере высшего образования, торговли и инвестициях. Казахстан, по его словам, имеет огромные ресурсы в редкоземельных металлах, вы играете огромную роль в продовольственной безопасности.

- Это те сферы, в которых мы бы хотели укрепить наше партнерство. Очень рад отметить, что мы подписали меморандумы по продвижению партнерства в рамках редкоземельных металлов и критически важного сырья. Мы будем привозить лучшую британскую говядину в Казахстан. А также ведущие технологии Великобритании по углеродной нейтральности помогут диверсифицировать и расширить зеленую экономику наших стран. Хотели бы расширить наше партнерство, чтобы объединить наилучшие практики Казахстана и Великобритании. Также мы подписали меморандум об обмене опытом в водородных технологиях, - рассказал Джеймс Клеверли.

Он высоко оценил планы Казахстана развить англоязычный хаб для высшего образования в этом регионе, "полном амбициозной молодежи".

- Мы бы хотели помочь вам достичь этой цели. Образование всегда было одним из важнейших столпов в нашем партнерстве. Треть ваших стипендиатов программы "Болашак" выбирают обучение в Великобритании и наши контакты между нашими народами никогда не были настолько сильны как сейчас. Тысячи стипендиатов "Болашак" и Chevening которые будут вести будущее Казахстана и Великобритании, приобретают важное знание и навыки, обучаясь в наших университетах. Соединенное Королевство гордиться быть вашим другом. Мы остаемся и будем надежным другом Казахстана и в будущем, - рассказал Джеймс Клеверли.

Отметил он и работу Казахстана после январских событий прошлого года.

- Очень важно достичь справедливости и показать, что мы достигли правосудия. Мы видим приверженность государства защите прав человека в проходящих реформах, - сказал Джеймс Клеверли.

Он также высоко оценил постоянную и принципиальную позицию Казахстана в поддержке территориальной целостности Украины. 17-18 марта проходит официальный визит Джеймса Клеверли в Казахстан.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • Vohazab
 ЛШП (Посетители) Сегодня, 17:17
Зависимость от чего или кого-либо начинается с малого. А дальше, как в поговорке: "Дай пальчик, отхватят руку".
 
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Akmurzin (Посетители) Сегодня, 15:39
Я вот не знаю по поводу коров - наверное действительно для них не так много пастбищ и условий. Но вот баранина, конина - это же исконно наша тема. Почему Казахстан не поставляет баранину по всему миру, например?
 
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  • ЛШП
 Tankushka (Посетители) Сегодня, 15:38
Маленькая Британия завалит большой Казахстан говядиной... что-то не понятно! Ну ка так-то???
 
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  • Tankushka
  • ЁмоЁ
  • ЛШП
  • Vohazab
 Космос (Посетители) Сегодня, 15:22
Кстати, где то стадо элитной говядины, что не так давно Казахстан закупил в США на миллиарды? Не доехало, сдохло? Обещаний то было...)))
 
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  • Empro
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  • ЁмоЁ
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  • Vohazab
 elek (Посетители) Сегодня, 15:21
Мы будем привозить лучшую британскую говядину в Казахстан.

Зачем она нужна? Казахстану своё сельское хозяйство надо развивать. А так, опять всеми силами вгоняют в зависимость.
 
 

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