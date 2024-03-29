Запретят ли в Казахстане займы до зарплаты

С октября прошлого года также действует постановление АРРФР, согласно которому установлена предельная ставка вознаграждения для микрокредитов до 45 дней. Если их сумма не превышает 30 МРП (110,7 тыс тенге), то действует дневная ставка в 0,99%, но не более 20% от суммы выданного микрозайма. Для ссуд свыше 30 МРП ставка составляет 0,99% в день, но не более 15%. Для залоговых микрокредитов до 45 дней действует ставка в 0,8% в день, но не более 20% от суммы выданной ссуды.

В начале марта на заседании мажилиса по аналогичной теме Абылкасымова привела данные, что проблемные микрокредиты имеют 227 тыс. человек, или 80% от общего числа проблемных заемщиков в сфере МФО. По онлайн-микрокредитам предлагается пороговое значение для ставки вознаграждения. АРРФР планирует установить ставку в 50%.

«Новости для нашего сектора не очень хорошие. Под эгидой борьбы с закредитованностью нашему сектору скорее всего установят дополнительные более жесткие ограничения, которые могут привести к исчезновению многих игроков. Рынок с каждым годом зарабатывает меньше в пересчете на одного заемщика. Но так как он растет с каждым годом, то мы сохраняем приемлемый уровень рентабельности. С октября 2023 года мы находимся на самом низком уровне рентабельности. Закрываются мелкие МФО, которые не готовы технологически, у которых нет критической массы, чтобы обеспечить займы», — говорит Сидоров.

«Наш продукт выдается примерно на месяц. Если выдать под 56% годовых 50 тыс. тенге на две недели, то выручка для МФО будет 1,2 тыс. тенге. 56% — нормальная ставка для длинных займов на крупные суммы. Это становится рентабельным от 300-500 тыс. тенге на 12 месяцев, но не с микрокредитами», — объяснил Сидоров.

«Законодатели даже не побеспокоились о потребителе. Неправильно принимать решения, не спросив людей, что они думают. Такие необдуманные решения без аналитики последствий, без учета мнения потребителя очень опасны. Мы получим теневой рынок кредитования и мошенничество», — предупреждает Алексей Сидоров.

«Мы опираемся на российский опыт. Там действует ставка 0,8% в день, но не более 292% годовых полной стоимости кредита. Мы хотим предложить регулятору применять понятие ГЭСВ для длинных кредитов. Нас устроила бы система регулирования, как в России. Наши рынки схожи по менталитету, структуре экономики, уровню доходов населения и другому. Более того, мы входим в ЕАЭС, и между странами подписано соглашение о постепенной гармонизации регулирования в сфере финрынков», — резюмировал Сидоров.

«Ситуация с PDL-сектором действительно неоднозначная. Скорее всего, это будет не единая ставка, но сейчас в разработке такой механизм, который позволит им осуществлять свою деятельность, но при этом снизить риски для потребителей», — пояснили в АРРФР.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) собирается пересмотреть предельную ставку по займам микрофинансовых организаций (МФО) и отменить так называемые кредиты до зарплаты (PDL-займы). Согласно позиции Агентства, онлайн-микрозаймы сильнее всего влияют на закредитованность населения. В свою очередь, представители МФО утверждают, что уравнение ставок по таким ссудам может сказаться на социальной напряженности и породить рынок нелегального кредитования. «Курсив» разобрался в ситуации.По микрозаймам законодательно не установлена максимальная годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ), но согласно закону о микрофинансовой деятельности, все платежи заемщика в совокупности не должны превышать 50% от суммы кредита.В октябре прошлого года председатель АРРФР Мадина Абылкасымова заявляла, что так PDL-займы будут выдаваться на основании общих требований к ссудам. Предлагалось установить единую ставку вознаграждения по микрокредитам на любые сроки. Она уточняла, что таким образом регулятор инициировал вопрос о полной отмене PDL-займов.Абылкасымова поясняла, что в сфере PDL-займов в последние два года сложились значительные риски, поэтому одним из ключевых направлений работы АРРФР является «ограничение чрезмерного онлайн-микрокредитования». По ее данным, на тот момент из 254 МФО 50 компаний были зарегистрированы в качестве онлайн-МФО.В середине марта на пресс-конференции Ассоциации «КазФинТех», представляющей выдающие займы сроком на 45 дней онлайн-МФО (PDL МФО), ее глава Алексей Сидоров утверждал, что PDL-кредиты занимают всего 1,3% от общего кредитного портфеля, или 264 млрд тенге. При этом на долю других финорганизаций приходится 19,6 трлн тенге. Сидоров отмечает, что микрозаймы слабо влияют на закредитованность населения.Кроме того, по мнению Ассоциации, ограничения, вводимые с 2020 года регулятором, снизили ставку вознаграждения в пять раз. Члены Ассоциации опасаются, что в этом году АРРФР введет общую ставку для всех финорганизаций в 56 или ниже процентов. Такая ситуация негативно повлияет на PDL МФО и их клиентов, считает Сидоров. Первым это может грозить банкротством или закрытием бизнеса, а вторым придется идти в банки за «длинными» кредитами, либо в ломбарды. Глава Ассоциации утверждает, что такие поправки «убьют бизнес» онлайн-МФО и породят «серый» рынок нелегальных PDL МФО.В пример он привел опыт Великобритании, Швеции, Испании и России, где действует ставка 200-300% годовых. Глава «КазФинТеха» поясняет, что такова экономическая модель данного бизнеса. По его утверждению, меньше, чем по этим ставкам никто работать не сможет.В отношении клиентов также есть опасения, что при введении поправок МФО начнут «взыскивать кредиты без социально-ориентированного подхода». Глава Ассоциации утверждает, что они будут требовать долги без отсрочек и графиков погашения, «здесь и сейчас», что может привести к усилению социального напряжения. Свыше 70% клиентов онлайн-МФО проживают в регионах. При этом активнее всего кредиты до зарплаты берут в Алматы – 18,49%. Далее следуют Кызылординская (13,4%) и Алматинская (8,2%) области.Кроме того, по расчетам Сидорова, 1,5 млн человек останутся без доступа к «займам до зарплаты». У них будет три варианта замены – ломбарды, банки и «серый» рынок. Причем глава Ассоциации считает, что к «теневым» кредиторам пойдет самая многочисленная группа, что увеличит рынок нелегального кредитования.Глава «КазФинТеха» предлагает властям не торопиться с принятием поправок и детально изучить опыт других стран. Он уверен, что закредитованность можно решить путем мирных переговоров с МФО, которые готовы предложить социально-ориентированные механизмы для удобства заемщиков.В АРРФР в ответ на официальный запрос «Курсива» рассказали, что рабочая группа, в которую входят представители обоих регуляторов и МФО, уже несколько дней обсуждает этот вопрос. В Агентстве заявили, что «никто не хочет лишать онлайн-МФО возможности работать на рынке».В Ассоциации «КазФинТех» ожидают, что поправки в закон будут приняты примерно в мае-июне. Следующим этапом АРРФР и Нацбанк выпустят приказ, который будет устанавливать ставки вознаграждения для разных финорганизаций.Кроме того, уже с прошлого марта АРРФР пытается снизить ГЭСВ по кредитам с 56% до 44%. Однако законопроект, размещенный на сайте открытых НПА, был отозван и по-прежнему проходит согласование с участниками рынка.