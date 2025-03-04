Быстро и удобно: казахстанцы смогут менять удостоверение личности онлайн

Министерство внутренних дел Республики Казахстан совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности разработали пилотный проект по предоставлению государственной услуги «Выдача паспортов и удостоверений личности гражданам РК» в онлайн-формате, сообщает Lada.kz
Проект предусматривает возможность обмена удостоверений личности и паспортов, срок действия которых истек, с помощью портала электронного правительства (ПЭП) и мобильных приложений. Это станет альтернативой традиционному порядку оформления документов.
Согласно алгоритму пилотного проекта, воспользоваться услугой смогут граждане РК, которым необходимо заменить или обновить документы, удостоверяющие личность, при условии, что:
При других причинах замены документов (например, изменение персональных данных) услуга в онлайн-формате не предоставляется. В таком случае гражданину будет направлено уведомление о необходимости личного обращения в ЦОН.
Данный проект направлен на упрощение и ускорение процесса получения документов, а также на повышение качества государственных услуг. Ожидается, что его реализация продлится до 31 марта 2026 года.
Разработчики подчеркивают, что внедрение онлайн-услуги не приведет к негативным социально-экономическим последствиям и не окажет влияния на национальную безопасность.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта 2025 года.
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