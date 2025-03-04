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04.03.2025, 09:01

Быстро и удобно: казахстанцы смогут менять удостоверение личности онлайн

Новости Казахстана 0 5 532

Министерство внутренних дел Республики Казахстан совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности разработали пилотный проект по предоставлению государственной услуги «Выдача паспортов и удостоверений личности гражданам РК» в онлайн-формате, сообщает Lada.kz

Фото: imghub.ru
Фото: imghub.ru

Проект предусматривает возможность обмена удостоверений личности и паспортов, срок действия которых истек, с помощью портала электронного правительства (ПЭП) и мобильных приложений. Это станет альтернативой традиционному порядку оформления документов.

Как будет работать система

Согласно алгоритму пилотного проекта, воспользоваться услугой смогут граждане РК, которым необходимо заменить или обновить документы, удостоверяющие личность, при условии, что:

  • До окончания срока действия удостоверения личности остается 30 дней или менее;
  • Срок действия документа истек не более чем на 10 дней.

При других причинах замены документов (например, изменение персональных данных) услуга в онлайн-формате не предоставляется. В таком случае гражданину будет направлено уведомление о необходимости личного обращения в ЦОН.

Процесс оформления заявки

  1. Подача заявки – гражданин самостоятельно заполняет заявление на ПЭП или через мобильное приложение, прикрепляя необходимые документы.
  2. Проверка данных – после регистрации заявки сотрудники Управления миграционной службы (УМС) проверяют правильность заполнения формы, соответствие фото и подписи установленным требованиям.
  3. Передача в производство – если заявка соответствует требованиям, ее заверяют электронной цифровой подписью (ЭЦП) и направляют в центральный узел Регистрационного пункта (РП) для изготовления документов.
  4. Аннулирование заявки – если фото или подпись не соответствуют требованиям, либо требуется дополнительная проверка, заявка аннулируется. В этом случае гражданин может подать новую заявку, повторно оплатив государственную пошлину. При этом ранее оплаченная сумма подлежит возврату в соответствии с Налоговым кодексом РК.
  5. Выдача документов – готовые удостоверения личности и паспорта можно будет получить в регистрационном пункте территориального подразделения миграционной службы по номеру талона регистрации заявки.

Цели проекта и сроки реализации

Данный проект направлен на упрощение и ускорение процесса получения документов, а также на повышение качества государственных услуг. Ожидается, что его реализация продлится до 31 марта 2026 года.

Разработчики подчеркивают, что внедрение онлайн-услуги не приведет к негативным социально-экономическим последствиям и не окажет влияния на национальную безопасность.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта 2025 года.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Неправильный проект, ни в одной строчке не нашёл слова "ШТРАФ", срочно надо переделать и пополнять казну. При получении удостоверения, почему не ввели экзамены на знание языка и если не знаешь, то штраф.
04.03.2025, 04:36
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