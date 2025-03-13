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13.03.2025, 15:25

Вне очереди: для казахстанцев появилась новая услуга в спецЦОНах

Новости Казахстана 0 899

В 2025 году во всех специализированных центрах обслуживания населения (спецЦОНах) Казахстана введен новый сервис под названием "Персональный менеджер в спецЦОНах". Об этом сообщили представители НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в ходе официального заявления, сделанного 13 марта, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: life09.kz
Фото: life09.kz

Как пояснили в госкорпорации, персональный менеджер помогает гражданам получать услуги в приоритетном порядке, что значительно сокращает время ожидания.

Как воспользоваться сервисом?
Чтобы обратиться к персональному менеджеру, необходимо подойти к стойке ресепшн в спецЦОНе. Менеджер принимает посетителей вне очереди и оказывает помощь в оформлении документов, связанных с регистрацией транспортных средств, снятием с учета, выдачей государственных номерных знаков и другими процедурами.

При выборе услуги специалист составляет договор, оформляет необходимые документы и направляет их в уполномоченный госорган для дальнейшего рассмотрения.

Стоимость сервиса составляет 6 088 тенге.

По словам председателя правления НАО «ГК «Правительство для граждан» Армана Кенжегалиева, услуга персонального менеджера была запущена в 2024 году в пилотном режиме в четырех городах – Астане, Алматы, Шымкенте и Уральске. За полгода сервис доказал свою эффективность, и с 2025 года его распространили на все спецЦОНы страны.

График работы спецЦОНов:
- Понедельник – пятница: 09:00 – 18:00
- Суббота (дежурные спецЦОНы): 09:00 – 12:00

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