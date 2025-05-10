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10.05.2025, 10:47

Скончался выдающийся казахский поэт Темирхан Медетбек

Новости Казахстана 0 339

Сегодня, 10 мая 2025 года, на 81-м году жизни после тяжёлой болезни скончался выдающийся казахский поэт, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат» Темирхан Медетбек. О его кончине сообщили в Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан. Медетбек внёс неоценимый вклад в развитие казахской литературы и национального самосознания, сообщает Lada.kz  со сылкой на Tengrinews.kz.

Фото с сайта Министерства культуры и спорта
Фото с сайта Министерства культуры и спорта

Сегодня стало известно о кончине Темирхана Медетбека — одного из самых ярких представителей казахской поэзии. Он ушёл из жизни на 81-м году после продолжительной болезни. Министерство культуры и спорта Республики Казахстан выразило глубокие соболезнования семье и близким поэта.

«Темирхан Медетбек был поэтом с большим сердцем. Его поэзия возвышала дух патриотизма и мужества, глубоко проникала в сознание поколений своими высокими размышлениями о чести и достоинстве, родной земле и народе», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Темирхан Медетбек родился 6 марта 1945 года в колхозе имени Амангельды (ныне село Нуртас) Туркестанского района Южно-Казахстанской области. Окончил филологический факультет Казахского государственного педагогического института имени Абая. Трудовую деятельность начал корректором в районной газете, затем работал редактором на республиканском телевидении, корреспондентом и заведующим отделом в областных газетах, а также занимал руководящие должности в Союзе писателей Казахстана и редакциях литературных журналов.

Первый сборник стихов Медетбека «Жанымның жас құрағы» вышел в 1970 году. Среди его других поэтических сборников — «Сапар алдында» (1973), «Алыс шақырымдар» (1975), «Көгершін қауырсындары» (1982), «Дауыс» (1984), «Городские эскизы» (1985), «Тағдырлы жылдар жырлары» (2000), «Көк түріктер сарыны» (2001). Он также автор поэм «Махамбет рухының монологы», «Күлтегін», «Тоныкөк».

Его литературные размышления изложены в книгах «Абай әлемі» (1995), «Баба дәстүрдің мұрагері кім: туған әдебиет туралы ойлар» (2006), «Сегіз қырлы, сексен сырлы әлем бұл» (2012).

Стихи Медетбека переведены на кыргызский, узбекский, украинский, русский, китайский и татарский языки. Он также занимался переводами произведений Пушкина, Лермонтова, Набокова и других классиков мировой литературы.

Журналист Касым Аманжол отметил в социальных сетях:

«Темирхан ага Медетбек был настоящим поэтом, настоящим гражданином. Он жил по-настоящему. На пороге восьмидесяти, сохранив уважение и почёт, без колебаний говорил то, что считал нужным. Это был человек сдержанный, с тёплым сердцем, сильным духом и волей. Выражаю соболезнования его родным, близким, коллегам и читателям».

Темирхан Медетбек навсегда останется в памяти народа как поэт, чьё творчество вдохновляло поколения и укрепляло национальное самосознание.

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