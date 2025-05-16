Казахстанок обяжут возвращать пособия по уходу за ребенком: каковы условия

Родители, возобновившие трудовую деятельность до достижения ребенком полутора лет, обязаны уведомить государство и прекратить получение выплат – иначе придется вернуть полученные средства, передает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz .

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В Казахстане продолжается обсуждение порядка получения пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Поводом стали изменения в расчете декретных выплат, после которых многие начали задаваться вопросом: что произойдет, если мама или другой опекун решит выйти на работу до завершения официального декретного отпуска?

Как выяснилось, еще с 2023 года в стране действует правило, согласно которому при выходе родителя на работу выплаты по уходу за ребенком прекращаются. Это касается всех видов занятости, включая частичную занятость и работу с доходом ниже минимальной заработной платы.

Государственный фонд социального страхования (ГФСС) пояснил, что данная мера регулируется Социальным кодексом РК и вступившими в силу с апреля 2023 года правилами, утвержденными Министерством труда и социальной защиты населения. Выплаты предоставляются при наступлении социального риска – потери дохода в связи с уходом за ребенком, и ключевым условием получения помощи является отсутствие любого дохода в течение всего срока выплат, то есть 18 месяцев.

В зависимости от статуса родителя назначается либо государственное пособие, либо социальная выплата. Первое предназначено для неофициально неработающих и варьируется от 22 648 до 34 994 тенге в месяц, в зависимости от количества детей. Социальная выплата рассчитывается как 40% от среднемесячного дохода за последние два года, с которого делались отчисления в ГФСС. Ее максимальный размер составляет около 238 тысяч тенге. Обе выплаты прекращаются в случае трудоустройства.

Ответственность за своевременное уведомление возлагается на самого получателя. В случае выхода на работу он обязан в течение 10 рабочих дней сообщить об этом в корпорацию «Правительство для граждан». Выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи уведомления.

При этом автоматического прекращения выплат не предусмотрено – система не отслеживает трудоустройство в реальном времени. Однако сокрытие информации приравнивается к нецелевому использованию социальных выплат, и фонд имеет право потребовать возврата всех неправомерно полученных средств.

Так, если родитель начал работать, когда ребенку исполнился один год, и не уведомил об этом органы, продолжая получать выплаты еще полгода, то вся сумма за этот период подлежит возврату. В условиях цифровизации отследить официальное трудоустройство стало проще – через электронные трудовые договоры, отчисления в Единый накопительный пенсионный фонд и другие цифровые инструменты.

По информации ГФСС, с января по апрель 2025 года выплаты были прекращены пяти родителям по их собственному заявлению. Региональная статистика не ведется, а оценить возможную экономию бюджета от действия данной нормы невозможно из-за отсутствия данных о числе граждан, планирующих выйти на работу досрочно.

Фактически, норма оставляет родителям мало выбора: чтобы сохранить государственную поддержку, необходимо полностью отказаться от трудовой деятельности. Даже кратковременная подработка или фриланс могут стать основанием для прекращения выплат.

На фоне инфляции и растущих расходов семей, такой выбор между доходом и государственной поддержкой становится особенно болезненным. В первую очередь это затрагивает женщин, желающих совмещать уход за ребенком с частичной занятостью или предпринимательской деятельностью, не теряя при этом права на пособие.