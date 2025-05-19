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19.05.2025, 12:43

Открытие Сулейменова: почему только казахи способны расшифровать Закон Осириса?

Новости Казахстана 0 3 774

Олжас Сулейменов, выдающийся поэт, писатель и исследователь, рассказал о сенсационном открытии, которое связывает казахский язык с древнеегипетским наследием, сообщает Lada.kz 

Олжас Сулейменов. Фото: Борис Юрьев
Олжас Сулейменов. Фото: Борис Юрьев

В своей речи он представил Закон Осириса – формулу активного земледелия, впервые прозвучавшую в Древнем Египте. По мнению Сулейменова, именно носители казахского языка являются наследниками этого знания.

Международная программа под эгидой ЮНЕСКО

Прошло десять лет с тех пор, как Сулейменов возглавил Международный Центр сближения культур, работающий под эгидой ЮНЕСКО. Главная цель программы – популяризация знаний, формирующих культурную и научную идентичность наций. В Казахстане это направление получило особое развитие: в стране создан уникальный Центр, который исследует происхождение слов и культурные связи между народами.

Роль Закона Осириса

Сулейменов отметил, что недавно исследователи Центра приблизились к одному из важнейших открытий – Закону Осириса. Согласно древним записям, этот закон представляет собой формулу активного земледелия, которая впервые упоминалась в Египте. Однако, как утверждает Сулейменов, только казахский язык сохранил изначальную форму этого закона.

Древние рисунки и ритуалы

Исследования показали, что изображения Осириса, найденные на древних артефактах, содержат символы, которые напрямую перекликаются с казахским языком. В частности, на рисунках Осирис изображен лежащим на спине, а сквозь его тело прорастают растения, символизирующие цикл жизни. В ритуальных целях использовались деревянные футляры Осириса, наполненные землей и зернами. Через крышку футляра прорастали зеленые всходы, олицетворяя Закон Осириса.

Казахский язык – наследник древнего знания

Сулейменов провел удивительное сопоставление: в казахском языке сохранились три ключевых слова, непосредственно связанных с формулой Осириса:

  • ÖS’ (ӨС) – «расти!» (глагол);

  • ÖSÍR (ӨСÍР) – «взращивай!» (глагол);

  • ÖSIRÍS (ӨСІРÍС) – «взращивание» (существительное).

Эти слова не только созвучны с древнеегипетским Osiris, но и отражают изначальный смысл формулы. По словам Сулейменова, это открытие подтверждает, что казахский язык сохранил структуру и смысл Закона Осириса в неизменной форме, что делает его уникальным с точки зрения мировой лингвистики.

Вклад Сулейменова в мировую культуру

Научные исследования, проведенные под руководством Сулейменова, получили широкий резонанс. В Казахстане опубликовано множество статей, докладов и монографий, освещающих этот феномен. Таким образом, казахский язык, который ранее воспринимался только как этнический, обрел статус языка науки, сохранившего древние знания в своей структуре и грамматике.

Итоги и перспективы

Олжасу Сулейменову исполнилось 89 лет, но он продолжает активно заниматься исследовательской деятельностью. Его открытия не только поднимают статус казахского языка на международной арене, но и демонстрируют его уникальность как носителя древнейших знаний. Сулейменов убежден, что изучение этого феномена позволит лингвистам по-новому взглянуть на историю древних цивилизаций и их культурные связи.

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