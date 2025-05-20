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20.05.2025, 11:02

Россия делает ставку на мигрантов из Казахстана: новые перспективы

Новости Казахстана 0 5 363

В условиях нарастающего дефицита трудовых ресурсов российские компании всё активнее привлекают мигрантов из Казахстана. Обозреватели прогнозируют, что казахстанцы смогут заменить рабочих из Узбекистана и Таджикистана в таких сферах, как строительство, ЖКХ и услуги, сообщает Lada.kz со ссылкой на asiais

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Преимущества казахстанских мигрантов

  • Образование и язык. Казахстанские рабочие в среднем имеют более высокий уровень образования и свободно владеют русским языком, что облегчает адаптацию.

  • Культурная схожесть. Российские работодатели отмечают, что казахстанцы легче вливаются в местное общество и быстрее осваиваются в новых условиях.

  • Географическая близость. Соседство с Россией делает миграцию более доступной и экономически выгодной.

Социально-экономические изменения в Казахстане

После распада СССР Казахстан активно привлекал мигрантов и возвращал этнических казахов из других стран. Однако за последние 15 лет ситуация изменилась:

  • Население республики достигло 20,3 млн человек, что создало избыток рабочей силы в южных регионах.

  • Более 2,2 млн человек являются самозанятыми, что затрудняет трудоустройство молодежи.

В поисках заработка: где работают казахстанцы

Согласно данным Минтруда Казахстана:

  • В 2023 году на заработки за границу выехали 191 тыс. казахстанцев.

  • В 2024 году - около 140 тыс. человек.

Основные направления миграции:

  • Россия — 150-170 тыс. человек.

  • Турция — 75 тыс.

  • Южная Корея — 30 тыс. (в основном этнические корейцы).

  • ОАЭ — более 20 тыс.

  • Европа — преимущественно сезонные работы в Великобритании.

  • США, Канада, Австралия, Япония — постепенно растущий поток.

  • Африка и Бангладеш — казахстанцы работают на строительстве АЭС «Руппур».

Прогнозы на будущее

Аналитики ожидают, что:

  • К 2030 году число казахстанских трудовых мигрантов вырастет до 500 тыс. человек.

  • К 2035 году - до 1 млн человек.

Основное направление — Россия, где на рынке труда ожидается значительный дефицит кадров. Вахтовый метод работы и привлечение казахстанцев в соседние регионы России становится всё более востребованным.

 

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