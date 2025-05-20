Россия делает ставку на мигрантов из Казахстана: новые перспективы

В условиях нарастающего дефицита трудовых ресурсов российские компании всё активнее привлекают мигрантов из Казахстана. Обозреватели прогнозируют, что казахстанцы смогут заменить рабочих из Узбекистана и Таджикистана в таких сферах, как строительство, ЖКХ и услуги, сообщает Lada.kz со ссылкой на asiais
Образование и язык. Казахстанские рабочие в среднем имеют более высокий уровень образования и свободно владеют русским языком, что облегчает адаптацию.
Культурная схожесть. Российские работодатели отмечают, что казахстанцы легче вливаются в местное общество и быстрее осваиваются в новых условиях.
Географическая близость. Соседство с Россией делает миграцию более доступной и экономически выгодной.
После распада СССР Казахстан активно привлекал мигрантов и возвращал этнических казахов из других стран. Однако за последние 15 лет ситуация изменилась:
Население республики достигло 20,3 млн человек, что создало избыток рабочей силы в южных регионах.
Более 2,2 млн человек являются самозанятыми, что затрудняет трудоустройство молодежи.
Согласно данным Минтруда Казахстана:
В 2023 году на заработки за границу выехали 191 тыс. казахстанцев.
В 2024 году - около 140 тыс. человек.
Основные направления миграции:
Россия — 150-170 тыс. человек.
Турция — 75 тыс.
Южная Корея — 30 тыс. (в основном этнические корейцы).
ОАЭ — более 20 тыс.
Европа — преимущественно сезонные работы в Великобритании.
США, Канада, Австралия, Япония — постепенно растущий поток.
Африка и Бангладеш — казахстанцы работают на строительстве АЭС «Руппур».
Аналитики ожидают, что:
К 2030 году число казахстанских трудовых мигрантов вырастет до 500 тыс. человек.
К 2035 году - до 1 млн человек.
Основное направление — Россия, где на рынке труда ожидается значительный дефицит кадров. Вахтовый метод работы и привлечение казахстанцев в соседние регионы России становится всё более востребованным.
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