Без согласия жильцов: в Казахстане на крыши домов предложили ставить телеком-оборудование

Министерство цифрового развития инициировало общественное обсуждение нового законопроекта, который кардинально меняет правила в сфере телекоммуникаций. Документ предполагает целый ряд реформ, направленных на ускоренное развитие цифровой инфраструктуры в стране. Однако некоторые положения уже вызывают споры среди граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Один из самых обсуждаемых пунктов — упрощенный порядок установки базовых станций сотовой связи. Согласно предлагаемым изменениям, операторы смогут размещать телекоммуникационное оборудование на крышах многоквартирных домов, включая здания с кондоминиумами, без необходимости получения согласия жильцов.
Главные условия:
Оборудование можно установить только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего безопасность.
Жильцы не смогут препятствовать установке, если нормы соблюдены.
Монтаж будет осуществляться на безвозмездной основе.
Нововведение распространяется не только на жилые дома, но и на иные объекты недвижимости.
Как пояснили в министерстве, этот шаг необходим для того, чтобы обеспечить стабильный и быстрый интернет — не менее 100 Мбит/с — в любой точке страны, включая густонаселенные и новостроечные районы, где сейчас наблюдаются перебои со связью.
Несмотря на уверения властей в безопасности новых станций, тема радиофобии остается острой в казахстанском обществе. Горожане нередко выражают обеспокоенность по поводу возможного вреда от оборудования сотовой связи, даже несмотря на отсутствие научно подтверждённых рисков.
В соцсетях подобные установки вызывают волну критики и опасений. Новый законопроект фактически предлагает приравнять развитие телекоммуникационной инфраструктуры к общественному благу, поставив его выше индивидуальных страхов и сомнений.
Законопроект охватывает не только вопрос установки базовых станций, но и вводит комплексные меры по развитию цифровой среды и борьбе с интернет-угрозами:
Вводятся четкие юридические определения базовых и передвижных станций связи, особенно актуальных в условиях ЧС или перебоев связи.
Упрощается процедура выделения земельных участков под строительство антенно-мачтовых сооружений.
Вводится обязательная предустановка казахстанского программного обеспечения на устройства, реализуемые в стране.
Планируется создать фонд по улучшению качества связи, который будет наполняться за счет самих операторов.
Расширяется набор мер по борьбе с интернет- и телефонным мошенничеством.
Документ разрабатывается в рамках выполнения Общенационального плана по реализации Послания Президента от 2 сентября 2024 года (пункт 39). В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что изменения не потребуют затрат из государственного бюджета. Вместо этого они направлены на:
устранение цифрового неравенства между регионами,
повышение качества интернет-сервиса,
закрепление за Казахстаном статуса цифрового хаба Центральной Азии.
Окончательное решение по законопроекту еще не принято. До 5 июня проект находится на платформе “Открытые НПА”, где каждый желающий может оставить комментарий, предложение или возражение.
Комментарии0 комментарий(ев)