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21.05.2025, 10:17

Без согласия жильцов: в Казахстане на крыши домов предложили ставить телеком-оборудование

Новости Казахстана 0 594

Министерство цифрового развития инициировало общественное обсуждение нового законопроекта, который кардинально меняет правила в сфере телекоммуникаций. Документ предполагает целый ряд реформ, направленных на ускоренное развитие цифровой инфраструктуры в стране. Однако некоторые положения уже вызывают споры среди граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Интернет станет быстрее, но жильцам домов придется уступить

Один из самых обсуждаемых пунктов — упрощенный порядок установки базовых станций сотовой связи. Согласно предлагаемым изменениям, операторы смогут размещать телекоммуникационное оборудование на крышах многоквартирных домов, включая здания с кондоминиумами, без необходимости получения согласия жильцов.

Главные условия:

  • Оборудование можно установить только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего безопасность.

  • Жильцы не смогут препятствовать установке, если нормы соблюдены.

  • Монтаж будет осуществляться на безвозмездной основе.

  • Нововведение распространяется не только на жилые дома, но и на иные объекты недвижимости.

Как пояснили в министерстве, этот шаг необходим для того, чтобы обеспечить стабильный и быстрый интернет — не менее 100 Мбит/с — в любой точке страны, включая густонаселенные и новостроечные районы, где сейчас наблюдаются перебои со связью.

Радиофобия и конфликты: почему люди могут быть против

Несмотря на уверения властей в безопасности новых станций, тема радиофобии остается острой в казахстанском обществе. Горожане нередко выражают обеспокоенность по поводу возможного вреда от оборудования сотовой связи, даже несмотря на отсутствие научно подтверждённых рисков.

В соцсетях подобные установки вызывают волну критики и опасений. Новый законопроект фактически предлагает приравнять развитие телекоммуникационной инфраструктуры к общественному благу, поставив его выше индивидуальных страхов и сомнений.

Дополнительные нововведения: что еще планируется

Законопроект охватывает не только вопрос установки базовых станций, но и вводит комплексные меры по развитию цифровой среды и борьбе с интернет-угрозами:

  • Вводятся четкие юридические определения базовых и передвижных станций связи, особенно актуальных в условиях ЧС или перебоев связи.

  • Упрощается процедура выделения земельных участков под строительство антенно-мачтовых сооружений.

  • Вводится обязательная предустановка казахстанского программного обеспечения на устройства, реализуемые в стране.

  • Планируется создать фонд по улучшению качества связи, который будет наполняться за счет самих операторов.

  • Расширяется набор мер по борьбе с интернет- и телефонным мошенничеством.

Стратегические цели и сроки обсуждения

Документ разрабатывается в рамках выполнения Общенационального плана по реализации Послания Президента от 2 сентября 2024 года (пункт 39). В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что изменения не потребуют затрат из государственного бюджета. Вместо этого они направлены на:

  • устранение цифрового неравенства между регионами,

  • повышение качества интернет-сервиса,

  • закрепление за Казахстаном статуса цифрового хаба Центральной Азии.

Общественное обсуждение: как выразить мнение

Окончательное решение по законопроекту еще не принято. До 5 июня проект находится на платформе “Открытые НПА”, где каждый желающий может оставить комментарий, предложение или возражение.

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