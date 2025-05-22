Автомобили, миллиарды и чиновники: вскрыта автосхема, потрясшая Казахстан

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Республики Казахстан обнародовало детали крупномасштабного расследования схемы с незаконной регистрацией автотранспорта. За последние три года в различных регионах страны было возбуждено 88 уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты сборов за первичную регистрацию автомобилей. Общий ущерб государству, по оценкам ведомства, составил около 11,8 млрд тенге, сообщает Lada.kz
По данным пресс-службы АФМ, статус подозреваемых получили 70 человек. Среди них — чиновники Управления административной полиции, сотрудники национального оператора "Правительство для граждан", а также нотариусы, которые, предположительно, содействовали в фальсификации регистрационных процедур.
В рамках следствия были приняты меры по возмещению ущерба и обеспечению исполнения будущих судебных решений:
В государственный бюджет уже поступило 900 млн тенге в виде уплаченных сборов.
Арест наложен на 1,5 тыс. автотранспортных средств общей оценочной стоимостью 31 млрд тенге.
Также конфисковано имущество подозреваемых на сумму 968 млн тенге.
Одно из дел, доведённых до суда, было расследовано в Акмолинской области. В нем фигурировали несколько человек, в том числе сотрудник административной полиции, которые в период с 2020 по 2022 годы организовали незаконную регистрацию 55 грузовых автомобилей. В результате бюджет недополучил 401 млн тенге.
По решению суда, виновные получили 2,5 года лишения свободы. Кроме того, в доход государства были обращены:
Три квартиры и частный дом общей стоимостью 125 млн тенге,
Денежные средства на сумму 21 млн тенге.
Ранее АФМ по Мангистауской области сообщал о другом крупном деле — против организованной преступной группы, которая стояла за деятельностью компании Sax Invest. Она представлялась как инвестиционный фонд и якобы участвовала в международных проектах, включая добычу алмазов в Африке. По факту же речь шла о финансовой пирамиде, в которую было вовлечено более 1000 вкладчиков. Общий объем незаконно привлечённых средств составил свыше 9 млрд тенге.
Дело с незаконной регистрацией автомобилей иллюстрирует масштабность коррупционных схем, затрагивающих государственные органы, полицейских и представителей сферы обслуживания. Агентство по финансовому мониторингу продолжает работу над возвращением ущерба государству и привлечением виновных к ответственности.
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