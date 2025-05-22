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22.05.2025, 16:37

Автомобили, миллиарды и чиновники: вскрыта автосхема, потрясшая Казахстан

Новости Казахстана 0 7 564

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Республики Казахстан обнародовало детали крупномасштабного расследования схемы с незаконной регистрацией автотранспорта. За последние три года в различных регионах страны было возбуждено 88 уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты сборов за первичную регистрацию автомобилей. Общий ущерб государству, по оценкам ведомства, составил около 11,8 млрд тенге, сообщает Lada.kz 

 

ФОТО: Depositphotos.com/Gaukhar-Yerk
ФОТО: Depositphotos.com/Gaukhar-Yerk

Кто оказался под подозрением

По данным пресс-службы АФМ, статус подозреваемых получили 70 человек. Среди них — чиновники Управления административной полиции, сотрудники национального оператора "Правительство для граждан", а также нотариусы, которые, предположительно, содействовали в фальсификации регистрационных процедур.

Имущество под арестом, часть средств возвращена

В рамках следствия были приняты меры по возмещению ущерба и обеспечению исполнения будущих судебных решений:

  • В государственный бюджет уже поступило 900 млн тенге в виде уплаченных сборов.

  • Арест наложен на 1,5 тыс. автотранспортных средств общей оценочной стоимостью 31 млрд тенге.

  • Также конфисковано имущество подозреваемых на сумму 968 млн тенге.

Пример из Акмолинской области: приговор и конфискация

Одно из дел, доведённых до суда, было расследовано в Акмолинской области. В нем фигурировали несколько человек, в том числе сотрудник административной полиции, которые в период с 2020 по 2022 годы организовали незаконную регистрацию 55 грузовых автомобилей. В результате бюджет недополучил 401 млн тенге.

По решению суда, виновные получили 2,5 года лишения свободы. Кроме того, в доход государства были обращены:

  • Три квартиры и частный дом общей стоимостью 125 млн тенге,

  • Денежные средства на сумму 21 млн тенге.

Фон: другие расследования АФМ

Ранее АФМ по Мангистауской области сообщал о другом крупном деле — против организованной преступной группы, которая стояла за деятельностью компании Sax Invest. Она представлялась как инвестиционный фонд и якобы участвовала в международных проектах, включая добычу алмазов в Африке. По факту же речь шла о финансовой пирамиде, в которую было вовлечено более 1000 вкладчиков. Общий объем незаконно привлечённых средств составил свыше 9 млрд тенге.

Заключение

Дело с незаконной регистрацией автомобилей иллюстрирует масштабность коррупционных схем, затрагивающих государственные органы, полицейских и представителей сферы обслуживания. Агентство по финансовому мониторингу продолжает работу над возвращением ущерба государству и привлечением виновных к ответственности.

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