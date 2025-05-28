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28.05.2025, 11:32

В Казахстане начнут контролировать крупные пополнения мобильных счетов

Новости Казахстана 0 1 802

На заседании Мажилиса представлен законопроект, направленный на ужесточение финансового контроля. Один из предложенных пунктов касается операций по пополнению баланса мобильных телефонов. В случае одобрения нововведений, такие транзакции на крупные суммы будут подлежать обязательному мониторингу, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: myfin.by
Фото: myfin.by

Что изменится?

В рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма» предлагается:

  • Ввести наблюдение за пополнением мобильного баланса, если сумма считается значительной.

  • Ужесточить контроль за сделками с недвижимостью на сумму свыше 50 миллионов тенге.

  • Расширить круг субъектов финансового мониторинга.

Кто будет участвовать в контроле?

По словам заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жениса Елемесова, в число новых участников системы финансового контроля войдут:

  • Операторы сотовой связи — они будут предоставлять данные о крупных пополнениях мобильного счета.

  • Государственная корпорация "Правительство для граждан" — ей поручат передачу информации по сделкам с недвижимостью, превышающим установленный порог.

Ранее такую информацию предоставляли только нотариусы, но теперь механизм мониторинга будет расширен.

Усиленный надзор за некоммерческими организациями

Законопроект также предусматривает дополнительные меры в отношении некоммерческих организаций. АФМ получит полномочия анализировать и отслеживать их финансовые операции с целью выявления потенциальных рисков, связанных с отмыванием денег или финансированием противоправной деятельности.

Дополнительные меры и инициативы

Это не первое усиление законодательства в данной сфере:

  • Осенью 2024 года сообщалось, что риелторы попадут в высокорисковую категорию при проверках на предмет отмывания доходов.

  • В апреле 2025 года стало известно о предложении отслеживать зарубежные переводы, превышающие 500 тыс. тенге — такие операции будут вызывать подозрение у банков.

  • Особое внимание планируется уделить молодым клиентам банков — в возрасте от 14 до 25 лет, особенно если они не имеют официального дохода.

Что считается подозрительной операцией?

Согласно действующему закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», под подозрительной операцией понимается:

Любая операция с деньгами или имуществом, в отношении которой есть основания полагать, что она связана с преступными доходами либо направлена на легализацию таких доходов, финансирование терроризма или другой преступной деятельности.

Такая операция может быть как завершённой, так и находящейся на стадии попытки или исполнения.

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