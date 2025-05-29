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29.05.2025, 15:28

В Казахстане меняется оформление удостоверений личности

Новости Казахстана 0 1 227

В стране стартовал пилотный проект по оформлению удостоверений личности в онлайн-режиме. Теперь казахстанцы могут подать заявку на получение документа через портал eGov или мобильные приложения. Однако услуга доступна не всем — у нее есть чёткие ограничения и правила, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

 

Фото: imghub.ru
Фото: imghub.ru

Онлайн-оформление удостоверений: что изменилось

26 мая 2025 года Министерство внутренних дел совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности приняли приказ о запуске пилотного проекта по предоставлению государственной услуги «Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан» в онлайн-формате.

Проект начал действовать с 28 мая 2025 года и продлится до 31 марта 2026 года.

Где и как подать заявку

Услуга предоставляется через:

  • портал электронного правительства (eGov),

  • мобильные приложения по документированию населения.

Алгоритм подачи заявки уже утверждён и доступен для пользователей.

Кто может воспользоваться новой возможностью

Онлайн-обмен удостоверения личности возможен только при соблюдении следующих условий:

  • Срок действия удостоверения истекает через 30 дней или менее.

  • Срок действия удостоверения уже истёк, но не более чем на 10 календарных дней.

? Важно: В случае, если причина для переоформления документа иная (например, смена фамилии, утери документа и др.), подать заявку через портал невозможно. Пользователь получает уведомление: «Оформление недоступно, обратитесь в ЦОН».

Порядок подачи заявки

  1. Самостоятельное заполнение:
    Пользователь должен подать заявку лично, следуя Правилам оказания государственной услуги.

  2. Регистрация и проверка:
    После подачи заявки формируется талон регистрации. Далее заявка направляется в Управление миграционной службы ДП соответствующей области.

  3. Проверка сотрудником УМС:
    Заявка проверяется на правильность данных, соответствие фото и подписи установленным требованиям. После этого сотрудник УМС заверяет её электронной цифровой подписью и направляет в центр регистрации населения для изготовления документа.

Возможные причины отказа

Заявка может быть аннулирована, если:

  • Фотоизображение или подпись не соответствуют требованиям,

  • Возникает необходимость дополнительной проверки со стороны УМС.

Если заявку отклоняют, гражданин может подать новую, но при этом государственная пошлина оплачивается повторно. Ранее внесённые средства подлежат возврату в соответствии с положениями Налогового кодекса.

Где и как получить готовый документ

Готовое удостоверение или паспорт можно будет забрать лично в регистрационном пункте миграционной службы. Для этого необходимо предъявить номер талона регистрации, выданного при подаче заявки.

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