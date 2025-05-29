В Казахстане меняется оформление удостоверений личности

В стране стартовал пилотный проект по оформлению удостоверений личности в онлайн-режиме. Теперь казахстанцы могут подать заявку на получение документа через портал eGov или мобильные приложения. Однако услуга доступна не всем — у нее есть чёткие ограничения и правила, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: imghub.ru

Онлайн-оформление удостоверений: что изменилось

26 мая 2025 года Министерство внутренних дел совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности приняли приказ о запуске пилотного проекта по предоставлению государственной услуги «Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан» в онлайн-формате.

Проект начал действовать с 28 мая 2025 года и продлится до 31 марта 2026 года.

Где и как подать заявку

Услуга предоставляется через:

портал электронного правительства (eGov),

мобильные приложения по документированию населения.

Алгоритм подачи заявки уже утверждён и доступен для пользователей.

Кто может воспользоваться новой возможностью

Онлайн-обмен удостоверения личности возможен только при соблюдении следующих условий:

Срок действия удостоверения истекает через 30 дней или менее.

Срок действия удостоверения уже истёк, но не более чем на 10 календарных дней.

? Важно: В случае, если причина для переоформления документа иная (например, смена фамилии, утери документа и др.), подать заявку через портал невозможно. Пользователь получает уведомление: «Оформление недоступно, обратитесь в ЦОН».

Порядок подачи заявки

Самостоятельное заполнение:

Пользователь должен подать заявку лично, следуя Правилам оказания государственной услуги. Регистрация и проверка:

После подачи заявки формируется талон регистрации. Далее заявка направляется в Управление миграционной службы ДП соответствующей области. Проверка сотрудником УМС:

Заявка проверяется на правильность данных, соответствие фото и подписи установленным требованиям. После этого сотрудник УМС заверяет её электронной цифровой подписью и направляет в центр регистрации населения для изготовления документа.

Возможные причины отказа

Заявка может быть аннулирована, если:

Фотоизображение или подпись не соответствуют требованиям,

Возникает необходимость дополнительной проверки со стороны УМС.

Если заявку отклоняют, гражданин может подать новую, но при этом государственная пошлина оплачивается повторно. Ранее внесённые средства подлежат возврату в соответствии с положениями Налогового кодекса.

Где и как получить готовый документ

Готовое удостоверение или паспорт можно будет забрать лично в регистрационном пункте миграционной службы. Для этого необходимо предъявить номер талона регистрации, выданного при подаче заявки.