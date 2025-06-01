Часть сбережений казахстанцев может исчезнуть: какие вклады не подлежат защите

При отзыве лицензии у банка вкладчики рискуют потерять часть своих денег. Несмотря на наличие системы обязательного гарантирования депозитов в Казахстане, не все виды сбережений находятся под защитой. О том, какие средства подлежат возврату, а какие — могут «сгореть», сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.

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Что защищает Казахстанский фонд гарантирования депозитов

В Казахстане действует система страхования банковских вкладов, администрируемая Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД). Она распространяется на следующие категории:

Стандартные депозиты физических лиц — в том числе депозиты индивидуальных предпринимателей.

Сберегательные вклады в тенге — компенсация до 20 млн тенге.

Другие вклады в тенге — до 10 млн тенге.

Вклады в иностранной валюте — до 5 млн тенге.

Если банк лишается лицензии, государство компенсирует средства в пределах указанных лимитов.

Что не подлежит компенсации

Существуют виды финансовых инструментов, которые не входят в систему страхования. В случае банкротства банка вернуть такие средства будет крайне сложно. КФГД не компенсирует:

1. Депозиты в исламских банках

Эти счета изначально не включены в систему гарантирования. Все риски по ним полностью лежат на вкладчике. При отзыве лицензии такие средства теряются.

2. Металлические счета

Счета, номинированные в золоте, серебре и других драгоценных металлах, также не страхуются. При ликвидации банка они переходят в восьмую очередь кредиторов, и шансы на возврат минимальны.

3. Депозитные сертификаты

Несмотря на то, что банки предлагают эти инструменты как альтернативу вкладам, юридически они считаются ценными бумагами. КФГД их не страхует, и в случае банкротства держатели таких сертификатов также попадают в восьмую очередь.

4. Суммы, превышающие лимит гарантии

Если вклад превышает страховой порог, оставшаяся часть не возмещается автоматически. Она рассматривается как долг банка перед клиентом и включается в четвёртую очередь кредиторов.

Как защитить свои накопления

Чтобы избежать потерь при отзыве лицензии у банка, эксперты рекомендуют:

Делить сбережения между несколькими банками — особенно если сумма превышает страховой лимит по одному вкладу.

Ориентироваться на стандартные защищенные депозиты — в тенге и в рамках лимита.

Избегать вложений в инструменты, не входящие в систему страхования, если вы не готовы к возможным потерям.

А как обстоят дела с банковскими ячейками?

Некоторые граждане предпочитают хранить наличные деньги, документы и ценности в арендованных банковских сейфах. Важно понимать:

Содержимое банковских ячеек не страхуется .

Однако оно не теряется , даже если банк прекращает работу.

Возврат обеспечивается временной администрацией банка, назначаемой регулятором.

Главное — иметь действующий договор аренды и пройти процедуру идентификации.

Вывод

Система страхования вкладов в Казахстане действительно работает, но она охватывает лишь определённые типы сбережений. Тем, кто использует альтернативные финансовые инструменты — от депозитных сертификатов до металлических счетов — следует заранее оценить риски и подумать о способах защиты. Перестраховка — не избыточная мера, если речь идёт о ваших накоплениях.