Часть сбережений казахстанцев может исчезнуть: какие вклады не подлежат защите

При отзыве лицензии у банка вкладчики рискуют потерять часть своих денег. Несмотря на наличие системы обязательного гарантирования депозитов в Казахстане, не все виды сбережений находятся под защитой. О том, какие средства подлежат возврату, а какие — могут «сгореть», сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.
В Казахстане действует система страхования банковских вкладов, администрируемая Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД). Она распространяется на следующие категории:
Стандартные депозиты физических лиц — в том числе депозиты индивидуальных предпринимателей.
Сберегательные вклады в тенге — компенсация до 20 млн тенге.
Другие вклады в тенге — до 10 млн тенге.
Вклады в иностранной валюте — до 5 млн тенге.
Если банк лишается лицензии, государство компенсирует средства в пределах указанных лимитов.
Существуют виды финансовых инструментов, которые не входят в систему страхования. В случае банкротства банка вернуть такие средства будет крайне сложно. КФГД не компенсирует:
Эти счета изначально не включены в систему гарантирования. Все риски по ним полностью лежат на вкладчике. При отзыве лицензии такие средства теряются.
Счета, номинированные в золоте, серебре и других драгоценных металлах, также не страхуются. При ликвидации банка они переходят в восьмую очередь кредиторов, и шансы на возврат минимальны.
Несмотря на то, что банки предлагают эти инструменты как альтернативу вкладам, юридически они считаются ценными бумагами. КФГД их не страхует, и в случае банкротства держатели таких сертификатов также попадают в восьмую очередь.
Если вклад превышает страховой порог, оставшаяся часть не возмещается автоматически. Она рассматривается как долг банка перед клиентом и включается в четвёртую очередь кредиторов.
Чтобы избежать потерь при отзыве лицензии у банка, эксперты рекомендуют:
Делить сбережения между несколькими банками — особенно если сумма превышает страховой лимит по одному вкладу.
Ориентироваться на стандартные защищенные депозиты — в тенге и в рамках лимита.
Избегать вложений в инструменты, не входящие в систему страхования, если вы не готовы к возможным потерям.
Некоторые граждане предпочитают хранить наличные деньги, документы и ценности в арендованных банковских сейфах. Важно понимать:
Содержимое банковских ячеек не страхуется.
Однако оно не теряется, даже если банк прекращает работу.
Возврат обеспечивается временной администрацией банка, назначаемой регулятором.
Главное — иметь действующий договор аренды и пройти процедуру идентификации.
Система страхования вкладов в Казахстане действительно работает, но она охватывает лишь определённые типы сбережений. Тем, кто использует альтернативные финансовые инструменты — от депозитных сертификатов до металлических счетов — следует заранее оценить риски и подумать о способах защиты. Перестраховка — не избыточная мера, если речь идёт о ваших накоплениях.
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