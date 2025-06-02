18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.37
583.73
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.06.2025, 11:22

Что происходит с тенге: Нацбанк спасает курс - почти миллиард долларов продан в мае

Новости Казахстана 0 6 156

Нацбанк Казахстана опубликовал свежую сводку по ситуации на валютном рынке. В мае тенге незначительно укрепился на фоне активных продаж валюты из Национального фонда, сокращения объемов биржевых торгов и выполнения трансфертов в бюджет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кадр: Youtube
Кадр: Youtube

Курс тенге укрепился, объемы торгов — снизились

По итогам мая 2025 года:

  • Курс тенге по отношению к доллару укрепился на 0,3%, составив 510,82 тенге за доллар.

  • Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) снизился с 246 до 238 млн долларов.

  • Общий объем валютных торгов за месяц составил 4,5 млрд долларов.

Продажи валюты из Нацфонда: почти миллиард долларов в мае

Национальный фонд продолжает служить источником валюты для финансирования бюджета:

  • В мае из Нацфонда было продано 988 млн долларов, что составило 22% от всего объема торгов.

  • Среднесуточный объем продаж — около 52 млн долларов.

  • В июне прогнозируется продажа еще 700–800 млн долларов в рамках трансфертов в республиканский бюджет.

Механизм зеркалирования: стерилизация тенге

Нацбанк также проводит операции по зеркалированию, направленные на нейтрализацию влияния валютных операций на денежную массу:

  • В мае было стерилизовано 213 млрд тенге.

  • В июне также ожидается продажа валюты в эквиваленте этой суммы.

При этом подчеркивается, что все операции осуществляются с учетом принципа рыночного нейтралитета, то есть без резкого вмешательства и с равномерным распределением влияния на рынок.

Валютные интервенции: не проводились

В отличие от прошлых периодов, в мае Нацбанк не осуществлял валютных интервенций, подтверждая сохранение режима гибкого курсообразования.

Продажа валютной выручки квазигоссектора

Обязательная реализация части валютной выручки организациями квазигосударственного сектора также остается значительной:

  • За май было продано около 356 млн долларов.

Поддержка валютной доли пенсионных активов ЕНПФ

Для сохранения валютной доли активов ЕНПФ на уровне 40%, Нацбанк осуществлял покупки на бирже:

  • Общий объем таких операций в мае составил 250 млн долларов.

  • Это около 6% от общего объема валютных торгов.

На июнь планируется аналогичный объем покупок — не более 250 млн долларов, в зависимости от рыночной ситуации.

Что будет дальше с курсом тенге?

Нацбанк заявил о готовности сохранять прозрачность операций и продолжать публикацию информации о валютной политике. По прогнозам регулятора, в ближайшей перспективе на курс тенге будут влиять:

  • Ожидания участников валютного рынка;

  • Квартальные налоговые выплаты;

  • Состояние мировых рынков;

  • Геополитическая обстановка.

Нацбанк подчеркивает приверженность гибкому валютному курсу, что позволяет избегать накопления макроэкономических дисбалансов и поддерживать уровень золотовалютных резервов.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!