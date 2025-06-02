Что происходит с тенге: Нацбанк спасает курс - почти миллиард долларов продан в мае

Нацбанк Казахстана опубликовал свежую сводку по ситуации на валютном рынке. В мае тенге незначительно укрепился на фоне активных продаж валюты из Национального фонда, сокращения объемов биржевых торгов и выполнения трансфертов в бюджет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По итогам мая 2025 года:
Курс тенге по отношению к доллару укрепился на 0,3%, составив 510,82 тенге за доллар.
Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) снизился с 246 до 238 млн долларов.
Общий объем валютных торгов за месяц составил 4,5 млрд долларов.
Национальный фонд продолжает служить источником валюты для финансирования бюджета:
В мае из Нацфонда было продано 988 млн долларов, что составило 22% от всего объема торгов.
Среднесуточный объем продаж — около 52 млн долларов.
В июне прогнозируется продажа еще 700–800 млн долларов в рамках трансфертов в республиканский бюджет.
Нацбанк также проводит операции по зеркалированию, направленные на нейтрализацию влияния валютных операций на денежную массу:
В мае было стерилизовано 213 млрд тенге.
В июне также ожидается продажа валюты в эквиваленте этой суммы.
При этом подчеркивается, что все операции осуществляются с учетом принципа рыночного нейтралитета, то есть без резкого вмешательства и с равномерным распределением влияния на рынок.
В отличие от прошлых периодов, в мае Нацбанк не осуществлял валютных интервенций, подтверждая сохранение режима гибкого курсообразования.
Обязательная реализация части валютной выручки организациями квазигосударственного сектора также остается значительной:
За май было продано около 356 млн долларов.
Для сохранения валютной доли активов ЕНПФ на уровне 40%, Нацбанк осуществлял покупки на бирже:
Общий объем таких операций в мае составил 250 млн долларов.
Это около 6% от общего объема валютных торгов.
На июнь планируется аналогичный объем покупок — не более 250 млн долларов, в зависимости от рыночной ситуации.
Нацбанк заявил о готовности сохранять прозрачность операций и продолжать публикацию информации о валютной политике. По прогнозам регулятора, в ближайшей перспективе на курс тенге будут влиять:
Ожидания участников валютного рынка;
Квартальные налоговые выплаты;
Состояние мировых рынков;
Геополитическая обстановка.
Нацбанк подчеркивает приверженность гибкому валютному курсу, что позволяет избегать накопления макроэкономических дисбалансов и поддерживать уровень золотовалютных резервов.
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