Валютная утечка: из Казахстана массово вывозят наличные

В Казахстане фиксируется рост числа попыток незаконного вывоза иностранной валюты за пределы страны. Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в ответ на официальный запрос редакции LS, сообщает Lada.kz
АФМ предоставило статистику по делам, связанным с незаконным перемещением валютных средств:
▪️ 2024 год — рост количества выявленных эпизодов:
Всего было возбуждено пять уголовных дел по фактам попытки незаконного вывоза иностранной валюты.
Первый случай произошел в Атырау: контрабандисты пытались вывезти 90 тысяч долларов США в Грузию.
Остальные четыре инцидента были зафиксированы в столице — Астане. Нарушители планировали вывезти:
200 450 евро,
291 800 долларов США — в обоих случаях деньги направлялись в Турцию.
▪️ 2023 год — один крупный инцидент:
Была пресечена попытка вывоза сразу нескольких валют в Анталью (Турция) из Астаны:
92 855 евро,
9 510 долларов США,
28 750 российских рублей.
▪️ 2022 год — единичный случай:
Проводилось одно досудебное расследование по факту перемещения незадекларированной валюты.
Попытка вывоза произошла на рейсе из Астаны в Варшаву:
59 650 долларов США,
15 000 евро,
8 600 фунтов стерлингов.
Рост количества таких эпизодов указывает на усиление внимания со стороны контролирующих органов. Противодействие незаконному вывозу капитала входит в приоритеты АФМ, особенно в условиях нестабильной геополитической ситуации и рисков оттока средств за рубеж.
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