18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.37
583.73
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.06.2025, 16:55

Валютная утечка: из Казахстана массово вывозят наличные

Новости Казахстана 0 682

В Казахстане фиксируется рост числа попыток незаконного вывоза иностранной валюты за пределы страны. Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в ответ на официальный запрос редакции LS, сообщает Lada.kz

 

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Динамика нарушений за три года

АФМ предоставило статистику по делам, связанным с незаконным перемещением валютных средств:

▪️ 2024 год — рост количества выявленных эпизодов:

  • Всего было возбуждено пять уголовных дел по фактам попытки незаконного вывоза иностранной валюты.

  • Первый случай произошел в Атырау: контрабандисты пытались вывезти 90 тысяч долларов США в Грузию.

  • Остальные четыре инцидента были зафиксированы в столице — Астане. Нарушители планировали вывезти:

    • 200 450 евро,

    • 291 800 долларов США — в обоих случаях деньги направлялись в Турцию.

▪️ 2023 год — один крупный инцидент:

  • Была пресечена попытка вывоза сразу нескольких валют в Анталью (Турция) из Астаны:

    • 92 855 евро,

    • 9 510 долларов США,

    • 28 750 российских рублей.

▪️ 2022 год — единичный случай:

  • Проводилось одно досудебное расследование по факту перемещения незадекларированной валюты.

  • Попытка вывоза произошла на рейсе из Астаны в Варшаву:

    • 59 650 долларов США,

    • 15 000 евро,

    • 8 600 фунтов стерлингов.

Контроль за перемещением капитала усиливается

Рост количества таких эпизодов указывает на усиление внимания со стороны контролирующих органов. Противодействие незаконному вывозу капитала входит в приоритеты АФМ, особенно в условиях нестабильной геополитической ситуации и рисков оттока средств за рубеж.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!