Тенге в поиске равновесия: к чему готовиться казахстанцам

В ближайшие месяцы тенге может ослабеть. Причины и возможные сценарии изменений на валютном рынке объяснили аналитики BCC Invest и Freedom Finance Global, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

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Валютные интервенции и сокращение трансфертов

Аналитики отмечают, что в июне объем продажи иностранной валюты из Национального фонда составит $700–800 млн. Это существенно меньше, чем в мае, когда было реализовано $988 млн.

В компании BCC Invest объясняют:

Интервенции Нацбанка проходят регулярно и равномерно.

Ежемесячные продажи в пределах $950–1050 млн могли бы полностью исчерпать фонд уже к осени.

Это противоречит целям устойчивой поддержки рынка и сохранения финансовой стабильности.

Как менялся курс тенге в мае

Средний курс в мае составил 512,3 тенге за доллар.

Нацвалюта демонстрировала кратковременное укрепление: 15 мая курс достиг 506,21 тенге за доллар.

Прогнозы на июнь: три сценария

Аналитики BCC Invest разработали три варианта развития ситуации:

Пессимистичный сценарий — 529,9 тенге за доллар.

Базовый сценарий — 512,8 тенге за доллар.

Оптимистичный сценарий — 495,7 тенге за доллар.

Причины давления на тенге

Ожидаемое ослабление нацвалюты связывается с несколькими факторами:

Сокращение трансфертов из Нацфонда уменьшает предложение долларов на рынке.

Повышается спрос на валюту со стороны населения в связи с сезоном отпусков.

Растет туристическая активность, увеличивая конвертационные операции.

Поддерживающие факторы

Несмотря на давление, нацвалюта получает определенную поддержку:

Летом активизируются экспортные поставки сельхозпродукции и металлов, что увеличивает приток валютной выручки.

Стабильные цены на нефть в пределах $70–80 за баррель усиливают защитную функцию экспорта.

При необходимости Нацбанк может использовать международные резервы для точечных интервенций с целью стабилизации курса.

По базовому сценарию аналитики ожидают курс в районе 512,8–513 тенге за доллар.

Влияние внешних факторов

Эксперт Freedom Finance Global Ансар Абуев уточняет, что лето традиционно считается слабым сезоном для тенге. Ключевые негативные факторы:

Вывод дивидендов казахстанскими компаниями в мае-июне.

Отсутствие налоговых выплат в июне и июле, которые могли бы поддерживать тенге.

По его словам, пробой технического уровня в 512–513 тенге может привести к ускоренному ослаблению до 530 тенге за доллар уже к середине июля.

Влияние мировых индексов и рубля

В числе дополнительных факторов, влияющих на курс тенге, Абуев назвал:

DXY — индекс доллара США. Сейчас он демонстрирует слабость на фоне неопределенности вокруг торговой политики Трампа и санкционного давления, что может привести к замедлению роста американской экономики.

Курс рубля — соотношение USD/RUB оказывает традиционное влияние на тенге. Сейчас пара снижается, но возможна рост волатильности в будущем.

Общий вывод

Аналитики сходятся во мнении, что нацвалюта летом будет находиться под умеренным давлением. В случае неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и слабой поддержки от экспорта возможен сдвиг к пессимистичному сценарию. Однако при сохранении текущих экспортных условий и стабильных цен на нефть курс может оставаться в районе 512–513 тенге за доллар.