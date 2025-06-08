Деньги в ЕНПФ без ведома владельцев: сотни тысяч казахстанцев не знают о переводе средств

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) завершил выплаты клиентам девяти обанкротившихся банков. Однако более 270 тысяч человек так и не узнали, что их средства уже находятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: gov.kz

Средства перевели автоматически

Как сообщает Finratings.kz, в рамках компенсационной кампании КФГД осуществил выплаты вкладчикам девяти ликвидированных банков. Общая сумма выплат достигла 113,5 миллиарда тенге, при этом деньги получили 148 тысяч клиентов.

Однако оставшиеся сотни тысяч вкладчиков не обратились за своими средствами, из-за чего фонд начал действовать самостоятельно. Чтобы избежать полной утраты этих сумм, было принято решение о переводе невостребованных компенсаций в ЕНПФ — в виде добровольных пенсионных взносов.

Средства не облагаются налогом;

Общая сумма перевода составила 830,5 миллиона тенге ;

Деньги поступили на пенсионные счета 270 849 казахстанцев.

Средства продолжают работать

Важно отметить, что переведённые суммы не просто сохраняются — они продолжают приносить инвестиционный доход. Таким образом, автоматически зачисленные средства начинают работать на будущее, формируя дополнительную финансовую подушку к выходу на пенсию.

Деньги можно вернуть напрямую

Даже если срок подачи заявления на компенсацию уже истёк, вкладчики и их наследники всё ещё могут получить свои средства — но при наличии уважительной причины. К числу таких причин относятся:

Проживание за границей;

Прохождение срочной военной службы;

Длительное оформление наследства.

Уже 40 человек воспользовались возможностью восстановить средства, получив в общей сложности более 60 миллионов тенге.

Итог: миллиарды возвращены вкладчикам

Всего КФГД в рамках кампании вернул гражданам 114,4 миллиарда тенге, а общее число получателей достигло 418 894 человек. При этом сотни тысяч казахстанцев до сих пор не знают, что их деньги уже работают на их будущее — в пенсионной системе страны.