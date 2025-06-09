Скандал с призывом в армию: студента Назарбаев Университета увезли, не дождавшись официального зачисления

В Казахстане разгорелся общественный резонанс вокруг случая принудительного призыва выпускника Назарбаев Университета. Министерство обороны утверждает, что действовало по закону. Однако в академическом сообществе считают — военкомат воспользовался юридической лазейкой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Что произошло

Инцидент случился 4 июня. Молодого человека, только что завершившего подготовительный курс (Foundation) при Назарбаев Университете, задержали на улице и отправили на срочную военную службу. По словам его родственников, он успел позвонить брату, после чего связь прервалась. Впоследствии выяснилось, что сначала его увезли в Конаев, а затем – в Караганду, где он теперь проходит службу.

Статус студента стал поводом для разногласий

Как пояснили близкие студента, он завершил Foundation — предуниверситетскую программу, включающую углублённое изучение академического английского и профильных дисциплин. После успешного окончания курса он получил официальное предложение на поступление в бакалавриат, внёс гарантийный взнос и ожидал зачисления на 1 курс. Однако приказ о зачислении должен был выйти только в августе, а значит, его ИИН не отобразился в единой базе студентов.

Военкомат воспользовался этим промежутком: поскольку формально молодой человек не числился студентом очной формы, отсрочка от службы ему предоставлена не была.

Опасения других студентов

После огласки случая редакция Tengrinews.kz получила десятки сообщений от студентов Назарбаев Университета. Многие из них находятся в аналогичном положении — между окончанием Foundation и началом бакалавриата.

"Сейчас около 650 студентов переходят с Foundation на бакалавриат, и примерно половина из них — совершеннолетние юноши. Мы боимся, что кто-то из нас может оказаться в такой же ситуации. Все мы учились по госгранту. Если после подготовки нас сразу призывают в армию, какой тогда смысл в самой программе?" — пишут обеспокоенные студенты.

Они просят Министерство образования и Министерство обороны пересмотреть подход и устранить нормативный пробел, который позволяет военкоматам забирать будущих студентов до официального приказа.

Позиция Министерства обороны

В оборонном ведомстве подтвердили, что действовали строго в рамках закона. По словам представителей Минобороны, отсрочка от службы предоставляется исключительно студентам, зачисленным на очную форму вуза или колледжа. Подготовительные курсы, в том числе Foundation при NU, не входят в перечень программ, дающих право на отсрочку.

«Призыв гражданина был осуществлён на законных основаниях. Подготовительные курсы не считаются официальной образовательной программой в рамках закона, поэтому отсрочка не предусмотрена», — прокомментировали в ведомстве.

Ведомство предупреждает об ответственности за уклонение

Минобороны также призвало СМИ и пользователей соцсетей не распространять непроверенную информацию. Ранее представители министерства уже объясняли резонансные рейды, в ходе которых юношей забирают прямо с улиц, в том числе с применением силы.

«Многие призывники не проживают по месту регистрации, не являются по повестке, уклоняются от службы. В таких случаях органы внутренних дел имеют право обеспечить их доставку на призывной пункт. Некоторые отказываются подчиняться, оказывают сопротивление, что влечёт принудительное сопровождение», — заявили в пресс-службе.

Что говорит руководство Минобороны

Первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов признал, что случаи принудительного призыва на улицах действительно происходят.

«Да, такие факты есть. Это недопустимо, но при этом важно понимать: у нас действует закон, а Конституция определяет службу как обязанность гражданина. Если он её не выполняет — государство обязано применить закон», — прокомментировал он.

Заключение

Скандальный случай с выпускником Назарбаев Университета высветил уязвимость переходного этапа между учебными программами. Несмотря на формальную законность действий военкомата, ситуация вызывает обеспокоенность среди студентов и требует системного ответа от властей. Образовательные и оборонные ведомства, по мнению студентов, должны согласовать свои подходы, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.