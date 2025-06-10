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10.06.2025, 18:52

На границе Казахстана и России найдено редкое лекарственное растение — «трава бессмертия»

Новости Казахстана 0 2 623

В рамках научной экспедиции «Индер-2025» казахстанские и российские ученые сделали важное открытие — был найден новый для науки вид растения из рода астрагалов. Об этом сообщили в пресс-службе Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева (АГУ), передает Lada.kz

Фото: asu-edu.ru
Фото: asu-edu.ru

Новое имя в ботанике: астрагал Иванова

Обнаруженное растение получило название астрагал Иванова (лат. Astragalus ivanovii Knjaz., Laktionov, Akhmedenova). Речь идет о полукустарнике с многолетними и ветвящимися побегами длиной от 5 до 10 см. Цветоносы достигают 5–8 см, а цветки собраны в кисти по 4–6 штук. Венчики окрашены в светло-розовый или кремовый цвет.

Плоды растения — полые бобы овальной или почти шаровидной формы длиной до 20 мм, содержащие примерно 25 семян.

Целебные свойства: от простуды до рака

По словам ученых, астрагал Иванова обладает мощными лекарственными свойствами. В публикации университета подчеркивается, что он по своему воздействию схож с женьшенем:

  • Укрепляет иммунитет — помогает организму бороться с тяжелыми заболеваниями, включая онкологию и сердечно-сосудистые патологии;

  • Противовирусное действие — стимулирует выработку интерферона, защищающего клетки от вирусных атак;

  • Борьба с простудными заболеваниями — эффективно помогает при гриппе, бронхите и ОРВИ;

  • Поддержка печени — улучшает ее функционирование;

  • Регулирует сахар в крови — снижает его уровень;

  • Снижает давление — расширяет кровеносные сосуды, способствуя нормализации артериального давления.

Учитывая столь широкий спектр действия, растение уже получило прозвище «трава бессмертия», как его когда-то называли древние скифы.

Перспективы охраны уникальной флоры

По данным АГУ, помимо астрагала Иванова во время экспедиции было обнаружено еще три новых вида растений, ранее не зафиксированных на территории Казахстана.

Ученые продолжают исследования с целью более детального изучения флоры региона. В долгосрочной перспективе планируется создание особо охраняемой природной зоны, которая позволит сохранить редкие виды растений и обеспечить устойчивое развитие экосистемы приграничной территории.

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