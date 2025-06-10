На границе Казахстана и России найдено редкое лекарственное растение — «трава бессмертия»

В рамках научной экспедиции «Индер-2025» казахстанские и российские ученые сделали важное открытие — был найден новый для науки вид растения из рода астрагалов. Об этом сообщили в пресс-службе Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева (АГУ), передает Lada.kz
Обнаруженное растение получило название астрагал Иванова (лат. Astragalus ivanovii Knjaz., Laktionov, Akhmedenova). Речь идет о полукустарнике с многолетними и ветвящимися побегами длиной от 5 до 10 см. Цветоносы достигают 5–8 см, а цветки собраны в кисти по 4–6 штук. Венчики окрашены в светло-розовый или кремовый цвет.
Плоды растения — полые бобы овальной или почти шаровидной формы длиной до 20 мм, содержащие примерно 25 семян.
По словам ученых, астрагал Иванова обладает мощными лекарственными свойствами. В публикации университета подчеркивается, что он по своему воздействию схож с женьшенем:
Укрепляет иммунитет — помогает организму бороться с тяжелыми заболеваниями, включая онкологию и сердечно-сосудистые патологии;
Противовирусное действие — стимулирует выработку интерферона, защищающего клетки от вирусных атак;
Борьба с простудными заболеваниями — эффективно помогает при гриппе, бронхите и ОРВИ;
Поддержка печени — улучшает ее функционирование;
Регулирует сахар в крови — снижает его уровень;
Снижает давление — расширяет кровеносные сосуды, способствуя нормализации артериального давления.
Учитывая столь широкий спектр действия, растение уже получило прозвище «трава бессмертия», как его когда-то называли древние скифы.
По данным АГУ, помимо астрагала Иванова во время экспедиции было обнаружено еще три новых вида растений, ранее не зафиксированных на территории Казахстана.
Ученые продолжают исследования с целью более детального изучения флоры региона. В долгосрочной перспективе планируется создание особо охраняемой природной зоны, которая позволит сохранить редкие виды растений и обеспечить устойчивое развитие экосистемы приграничной территории.
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