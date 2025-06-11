Соседская дрель обойдется в 393 тысячи: как в Казахстане работают новые штрафы за нарушение тишины

В Казахстане действуют строгие правила, регулирующие уровень шума в жилых домах. Причем ограничения касаются не только ночного времени, но и дневных часов. За чрезмерный шум граждане и компании могут получить штраф — вплоть до нескольких миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.
По словам юриста Нурлана Жанабаева, под «шумом» понимается любой звуковой раздражитель, который мешает отдыху или нормальному проживанию. Сюда входят:
шум от ремонтных работ (перфораторы, дрели и т.д.);
громкая музыка;
шумные вечеринки;
крики и ссоры;
лай собак и другие бытовые звуки, создающие дискомфорт.
Начните с устного предупреждения. Вежливо попросите соседей прекратить шум, особенно если речь идет о вечернем или ночном времени.
Если просьба проигнорирована, звоните в полицию по номеру 102. Сообщите:
характер шума;
время, в которое он происходит;
как он влияет на ваше здоровье или покой.
Важно: для доказательства нарушения рекомендуется вести аудио- или видеозапись, чтобы избежать обвинений в ложном вызове полиции.
Правила тишины в Казахстане закреплены в законодательстве:
в будние дни — с 22:00 до 9:00;
в выходные и праздничные дни — с 23:00 до 10:00.
Нарушение этих временных рамок может повлечь за собой административную ответственность.
Согласно статье 437 Кодекса об административных правонарушениях РК, за шум в неположенное время предусмотрены следующие санкции:
физическое лицо — 5 МРП (≈ 19 660 тенге);
малый бизнес и НКО — 20 МРП;
средний бизнес — 30 МРП;
крупный бизнес — 100 МРП (≈ 393 200 тенге).
физическое лицо — 10 МРП (≈ 39 320 тенге);
малый бизнес и НКО — 40 МРП;
средний бизнес — 60 МРП;
крупный бизнес — 150 МРП.
Да, можно. Даже в дневное время допустимый уровень шума ограничен санитарными нормами:
ночью — до 45 дБ;
днем — до 55 дБ (для сравнения: обычная речь — 45–60 дБ).
Превышение этих норм может трактоваться как нарушение санитарных требований.
Полиция фиксирует факт нарушения;
Дело передается в Санитарно-эпидемиологическую службу (СЭС);
Протокол и штраф оформляются СЭС.
физические лица — 20 МРП (≈ 78 640 тенге);
должностные лица, малый бизнес и НКО — 160 МРП;
средний бизнес — 210 МРП;
крупный бизнес — 1600 МРП (≈ 6 291 200 тенге).
Если вы вызвали полицию, но не смогли предоставить доказательства шума, вас могут оштрафовать по статье за ложный вызов:
штраф составляет 30 МРП (≈ 117 960 тенге).
Соблюдение правил тишины — это не только обязанность по закону, но и проявление уважения к соседям. В случае нарушения — действуйте грамотно: фиксируйте факты, обращайтесь в полицию и следите за уровнем шума в своем доме.
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