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11.06.2025, 07:08

Соседская дрель обойдется в 393 тысячи: как в Казахстане работают новые штрафы за нарушение тишины

Новости Казахстана 0 2 292

В Казахстане действуют строгие правила, регулирующие уровень шума в жилых домах. Причем ограничения касаются не только ночного времени, но и дневных часов. За чрезмерный шум граждане и компании могут получить штраф — вплоть до нескольких миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Что считается нарушением тишины

По словам юриста Нурлана Жанабаева, под «шумом» понимается любой звуковой раздражитель, который мешает отдыху или нормальному проживанию. Сюда входят:

  • шум от ремонтных работ (перфораторы, дрели и т.д.);

  • громкая музыка;

  • шумные вечеринки;

  • крики и ссоры;

  • лай собак и другие бытовые звуки, создающие дискомфорт.

Как действовать, если соседи мешают

  1. Начните с устного предупреждения. Вежливо попросите соседей прекратить шум, особенно если речь идет о вечернем или ночном времени.

  2. Если просьба проигнорирована, звоните в полицию по номеру 102. Сообщите:

    • характер шума;

    • время, в которое он происходит;

    • как он влияет на ваше здоровье или покой.

Важно: для доказательства нарушения рекомендуется вести аудио- или видеозапись, чтобы избежать обвинений в ложном вызове полиции.

В какое время нельзя шуметь

Правила тишины в Казахстане закреплены в законодательстве:

  • в будние дни — с 22:00 до 9:00;

  • в выходные и праздничные дни — с 23:00 до 10:00.

Нарушение этих временных рамок может повлечь за собой административную ответственность.

Размеры штрафов за нарушение тишины

Согласно статье 437 Кодекса об административных правонарушениях РК, за шум в неположенное время предусмотрены следующие санкции:

За первичное нарушение:

  • физическое лицо — 5 МРП (≈ 19 660 тенге);

  • малый бизнес и НКО — 20 МРП;

  • средний бизнес — 30 МРП;

  • крупный бизнес — 100 МРП (≈ 393 200 тенге).

За повторное нарушение в течение года:

  • физическое лицо — 10 МРП (≈ 39 320 тенге);

  • малый бизнес и НКО — 40 МРП;

  • средний бизнес — 60 МРП;

  • крупный бизнес — 150 МРП.

Можно ли получить штраф за дневной шум

Да, можно. Даже в дневное время допустимый уровень шума ограничен санитарными нормами:

  • ночью — до 45 дБ;

  • днем — до 55 дБ (для сравнения: обычная речь — 45–60 дБ).

Превышение этих норм может трактоваться как нарушение санитарных требований.

Кто выдает штраф за дневной шум:

  • Полиция фиксирует факт нарушения;

  • Дело передается в Санитарно-эпидемиологическую службу (СЭС);

  • Протокол и штраф оформляются СЭС.

Размеры штрафов за превышение уровня шума в дневное время:

  • физические лица — 20 МРП (≈ 78 640 тенге);

  • должностные лица, малый бизнес и НКО — 160 МРП;

  • средний бизнес — 210 МРП;

  • крупный бизнес — 1600 МРП (≈ 6 291 200 тенге).

Ложный вызов — тоже наказуем

Если вы вызвали полицию, но не смогли предоставить доказательства шума, вас могут оштрафовать по статье за ложный вызов:

  • штраф составляет 30 МРП (≈ 117 960 тенге).

Итог

Соблюдение правил тишины — это не только обязанность по закону, но и проявление уважения к соседям. В случае нарушения — действуйте грамотно: фиксируйте факты, обращайтесь в полицию и следите за уровнем шума в своем доме.

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