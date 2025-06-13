Вклады стали выгоднее, кредиты — дороже: что нужно знать казахстанцам

Национальный банк Казахстана опубликовал доклад по денежно-кредитной политике за май 2025 года, в котором подробно проанализировал, как базовая ставка влияет на ключевые сегменты финансового рынка — депозиты, кредиты и валютный курс, сообщает Lada.kz
Согласно отчету, в 2025 году краткосрочные процентные ставки на денежном рынке формировались в пределах установленного коридора базовой ставки, соответствуя её колебаниям. Это означает, что ключевой инструмент денежно-кредитной политики – базовая ставка – по-прежнему эффективно определяет направление цен на деньги в экономике.
Общий рост вкладов:
По состоянию на конец апреля 2025 года общий объем депозитов в банковской системе увеличился на 20,5% в годовом выражении.
Основной драйвер — депозиты в тенге:
Вклады в национальной валюте выросли на 19,9%, сохраняя свою привлекательность за счёт выгодной процентной разницы с валютными депозитами.
Рост валютных вкладов:
Объем валютных депозитов также вырос — на 22,6% год к году. Однако такой рост объясняется в основном переоценкой из-за изменения курса, а не притоком новых средств.
Ставки по вкладам:
Повышение базовой ставки отразилось на доходности по депозитам.
Например, ставки по корпоративным вкладам в тенге выросли с 14,1% в январе до 15,4% в апреле.
Для населения ставки выросли умереннее — на 0,5 п.п., до 14%.
Нацбанк также отметил, что, несмотря на сезонные колебания, уровень сбережений домохозяйств остается близким к максимуму, а с марта по апрель наблюдалось увеличение доли населения, склонного к сбережению.
Общий рост портфеля:
Кредитный портфель банков вырос на 20,4% в годовом выражении (по состоянию на апрель 2025 года), несмотря на ужесточение условий заимствования.
Кредиты населению:
Продолжает расти спрос со стороны физлиц — рост составил 22,4% год к году.
При этом потребительские кредиты демонстрируют замедление темпов роста, в то время как ипотечный портфель увеличился на 12,7%.
Ожидания роста ипотечного кредитования:
В марте начался сбор заявок на льготную ипотеку, что, по мнению экспертов, будет способствовать дальнейшему росту жилищного кредитования во втором полугодии.
Кредитование бизнеса:
В апреле наблюдалась высокая активность в сегменте среднего и крупного бизнеса.
В марте объем выданных кредитов бизнесу вырос на 17,3% за счёт инвестиционной активности предприятий реального сектора.
Однако рост кредитования малого бизнеса замедлился до 10,4% в апреле.
Бизнес-кредиты в тенге:
В среднем за январь–апрель ставки выросли на 0,3 п.п..
Однако по крупным и средним предприятиям рост был более выраженным: на 1,1 и 1,3 п.п. соответственно.
У малого бизнеса рост ставок оказался скромнее — всего на 0,4 п.п..
Розничные кредиты:
Ставки на потребительские кредиты остались в прежнем диапазоне — 19–21%.
Ипотечные ставки также сохранили стабильность, оставаясь на уровне 10–11%.
Отмечается, что на потребительские ставки всё большее влияние оказывает растущая доля кредитов в рассрочку, что снижает общий средний показатель.
На курс национальной валюты в этом году влияли как внешние, так и внутренние факторы:
Укрепление в начале года:
В апреле курс тенге к доллару укрепился на 1,1% по сравнению с январем, что объясняется:
продажами валюты со стороны Нацфонда и квазигоссектора,
зеркальными операциями по покупке золота,
снижением сезонного спроса на иностранную валюту.
Ослабление весной:
В марте и апреле курс немного ослаб из-за:
падения мировых цен на нефть,
введения новых тарифов США на импорт,
ожиданий замедления глобальной торговли.
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