Вклады стали выгоднее, кредиты — дороже: что нужно знать казахстанцам

Национальный банк Казахстана опубликовал доклад по денежно-кредитной политике за май 2025 года, в котором подробно проанализировал, как базовая ставка влияет на ключевые сегменты финансового рынка — депозиты, кредиты и валютный курс, сообщает Lada.kz

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Ставки на денежном рынке: в пределах прогнозируемого коридора

Согласно отчету, в 2025 году краткосрочные процентные ставки на денежном рынке формировались в пределах установленного коридора базовой ставки, соответствуя её колебаниям. Это означает, что ключевой инструмент денежно-кредитной политики – базовая ставка – по-прежнему эффективно определяет направление цен на деньги в экономике.

Депозиты: рост привлекательности тенговых вкладов

Общий рост вкладов:

По состоянию на конец апреля 2025 года общий объем депозитов в банковской системе увеличился на 20,5% в годовом выражении.

Основной драйвер — депозиты в тенге:

Вклады в национальной валюте выросли на 19,9%, сохраняя свою привлекательность за счёт выгодной процентной разницы с валютными депозитами.

Рост валютных вкладов:

Объем валютных депозитов также вырос — на 22,6% год к году. Однако такой рост объясняется в основном переоценкой из-за изменения курса, а не притоком новых средств.

Ставки по вкладам:

Повышение базовой ставки отразилось на доходности по депозитам.

Например, ставки по корпоративным вкладам в тенге выросли с 14,1% в январе до 15,4% в апреле .

Для населения ставки выросли умереннее — на 0,5 п.п., до 14%.

Нацбанк также отметил, что, несмотря на сезонные колебания, уровень сбережений домохозяйств остается близким к максимуму, а с марта по апрель наблюдалось увеличение доли населения, склонного к сбережению.

Кредитование: устойчивый рост на фоне высокой ставки

Общий рост портфеля:

Кредитный портфель банков вырос на 20,4% в годовом выражении (по состоянию на апрель 2025 года), несмотря на ужесточение условий заимствования.

Кредиты населению:

Продолжает расти спрос со стороны физлиц — рост составил 22,4% год к году.

При этом потребительские кредиты демонстрируют замедление темпов роста, в то время как ипотечный портфель увеличился на 12,7%.

Ожидания роста ипотечного кредитования:

В марте начался сбор заявок на льготную ипотеку, что, по мнению экспертов, будет способствовать дальнейшему росту жилищного кредитования во втором полугодии.

Кредитование бизнеса:

В апреле наблюдалась высокая активность в сегменте среднего и крупного бизнеса.

В марте объем выданных кредитов бизнесу вырос на 17,3% за счёт инвестиционной активности предприятий реального сектора.

Однако рост кредитования малого бизнеса замедлился до 10,4% в апреле.

Изменения ставок по кредитам

Бизнес-кредиты в тенге:

В среднем за январь–апрель ставки выросли на 0,3 п.п. .

Однако по крупным и средним предприятиям рост был более выраженным: на 1,1 и 1,3 п.п. соответственно.

У малого бизнеса рост ставок оказался скромнее — всего на 0,4 п.п..

Розничные кредиты:

Ставки на потребительские кредиты остались в прежнем диапазоне — 19–21% .

Ипотечные ставки также сохранили стабильность, оставаясь на уровне 10–11%.

Отмечается, что на потребительские ставки всё большее влияние оказывает растущая доля кредитов в рассрочку, что снижает общий средний показатель.

Валютный курс: тенге укреплялся, но затем немного ослаб

На курс национальной валюты в этом году влияли как внешние, так и внутренние факторы:

Укрепление в начале года:

В апреле курс тенге к доллару укрепился на 1,1% по сравнению с январем , что объясняется: продажами валюты со стороны Нацфонда и квазигоссектора, зеркальными операциями по покупке золота, снижением сезонного спроса на иностранную валюту.



Ослабление весной: