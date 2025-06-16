Казахстан заверил: санкции против России не повлияют на строительство АЭС

В Агентстве по атомной энергии Казахстана прокомментировали возможные риски, связанные с международными санкциями в отношении России, в контексте предстоящего строительства атомной электростанции на территории страны. Поводом для разъяснений стало недавнее объявление российской госкорпорации «Росатом» лидером консорциума, который будет реализовывать проект, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Как подчеркнули в пресс-службе агентства, на сегодняшний день «Росатом» не включён в санкционные списки западных стран, и это исключает прямое влияние ограничений на ход реализации проекта:
«Нет, санкции не скажутся. По последним данным, „Росатома“ нет в санкционных списках», — заявили в ведомстве.
При этом казахстанская сторона не исключает усиления санкционного давления в будущем и уже готова к подобному развитию событий. В случае изменений будут задействованы правовые механизмы, проверенные в других международных проектах:
санкционные оговорки в договорах;
юридические инструменты защиты казахстанских участников;
гибкость при выборе поставщиков и субподрядчиков.
Особо отмечается, что атомная энергетика как отрасль, имеющая социальное и экологическое значение, в целом не подпадает под международные санкции:
«Атомная энергетика, связанная с социально-гуманитарными нуждами и климатической повесткой, не включена в санкционные списки», — сообщили в Агентстве по атомной энергии.
В ведомстве также подчеркнули, что выбор «Росатома» не был политически мотивирован. Он основан на результатах технической и экономической экспертизы и соответствует интересам страны:
проект будет реализован на территории Казахстана;
АЭС полностью перейдёт в собственность Казахстана;
участие международных компаний гарантирует прозрачность и контроль.
«Конечным бенефициаром этого проекта является Казахстан. Выбор партнёра основан на интересах энергетической безопасности и развития страны», — отметили в пресс-службе.
Наконец, в агентстве заверили, что подрядчик, возглавивший консорциум, прошёл комплексную проверку на предмет устойчивости к возможным санкционным и логистическим рискам. Этот подход позволяет минимизировать потенциальные перебои с поставками оборудования и технологий.
Если нужно, могу подготовить несколько вариантов заголовка с акцентом на спокойствие казахстанской стороны, участие «Росатома» и санкционные риски.
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