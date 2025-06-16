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16.06.2025, 10:27

Казахстан заверил: санкции против России не повлияют на строительство АЭС

Новости Казахстана 0 126 378

В Агентстве по атомной энергии Казахстана прокомментировали возможные риски, связанные с международными санкциями в отношении России, в контексте предстоящего строительства атомной электростанции на территории страны. Поводом для разъяснений стало недавнее объявление российской госкорпорации «Росатом» лидером консорциума, который будет реализовывать проект, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

«Росатом» не под санкциями

Как подчеркнули в пресс-службе агентства, на сегодняшний день «Росатом» не включён в санкционные списки западных стран, и это исключает прямое влияние ограничений на ход реализации проекта:

«Нет, санкции не скажутся. По последним данным, „Росатома“ нет в санкционных списках», — заявили в ведомстве.

Предусмотрены защитные механизмы

При этом казахстанская сторона не исключает усиления санкционного давления в будущем и уже готова к подобному развитию событий. В случае изменений будут задействованы правовые механизмы, проверенные в других международных проектах:

  • санкционные оговорки в договорах;

  • юридические инструменты защиты казахстанских участников;

  • гибкость при выборе поставщиков и субподрядчиков.

Ядерная энергетика вне зоны ограничений

Особо отмечается, что атомная энергетика как отрасль, имеющая социальное и экологическое значение, в целом не подпадает под международные санкции:

«Атомная энергетика, связанная с социально-гуманитарными нуждами и климатической повесткой, не включена в санкционные списки», — сообщили в Агентстве по атомной энергии.

Решение было техническим, а не политическим

В ведомстве также подчеркнули, что выбор «Росатома» не был политически мотивирован. Он основан на результатах технической и экономической экспертизы и соответствует интересам страны:

  • проект будет реализован на территории Казахстана;

  • АЭС полностью перейдёт в собственность Казахстана;

  • участие международных компаний гарантирует прозрачность и контроль.

«Конечным бенефициаром этого проекта является Казахстан. Выбор партнёра основан на интересах энергетической безопасности и развития страны», — отметили в пресс-службе.

Оценка рисков уже проведена

Наконец, в агентстве заверили, что подрядчик, возглавивший консорциум, прошёл комплексную проверку на предмет устойчивости к возможным санкционным и логистическим рискам. Этот подход позволяет минимизировать потенциальные перебои с поставками оборудования и технологий.

Если нужно, могу подготовить несколько вариантов заголовка с акцентом на спокойствие казахстанской стороны, участие «Росатома» и санкционные риски.

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