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17.06.2025, 09:51

Судебный прецедент в Казахстане: национальность теперь можно выбрать по убеждениям

Новости Казахстана 0 721

Жительница столицы добилась через суд признания своего немецкого происхождения, несмотря на то что в документах родителей такая национальность не указана. Судебный орган признал действия миграционной службы незаконными и обязал завершить процедуру изменения данных, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Что произошло

Жительница Астаны подала заявление в миграционную службу с просьбой изменить свою национальность в документах — с «белоруски» на «немку». В обоснование она указала, что ее дедушка по линии одного из родителей был немцем, что подтверждается актовой записью о его рождении. В графе «национальность» у его родителей — прадеда и прабабушки заявительницы — также значилось: «немцы».

Однако миграционная служба отказала в удовлетворении заявления. Свою позицию ведомство обосновало положениями статьи 65 Кодекса Республики Казахстан «О браке и семье», согласно которой национальность по рождению определяется исключительно национальностью родителей. Изменение возможно лишь на национальность другого родителя.

Суд признал отказ миграционной службы незаконным

Специализированный межрайонный суд города Астаны встал на сторону заявительницы, указав, что отказ нарушает как нормы Конституции, так и положения самого Кодекса о браке и семье. Суд подчеркнул, что вопрос национальности связан прежде всего с самоидентификацией личности, а не только с происхождением.

В решении суда также отмечается, что Конституционный суд Казахстана, анализируя национальное и международное законодательство, а также судебную практику других стран, пришел к выводу: определение национальной принадлежности должно учитывать внутренние убеждения человека. Национальность может иметь не только формальное, но и правовое значение, выражающее личную свободу.

Какое решение принял суд

По итогам рассмотрения дела суд обязал Комитет миграционной службы Министерства внутренних дел завершить административную процедуру и удовлетворить заявление гражданки. Таким образом, ей будет официально разрешено изменить национальность с «белоруски» на «немку».

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Молодец, это шаг чтобы в дальнейшем свалить в Германию.
17.06.2025, 06:43
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