«Трое суток ада»: Казахстан устраивает тотальный досмотр российских грузов

Ужесточение таможенного контроля, нехватка инфраструктуры и сбои в электронных системах вызвали резкий рост времени досмотра фур на российско-казахстанской границе, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

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Таможенные проверки занимают до трёх суток

По информации участников логистического рынка, с середины июня значительно увеличилось время прохождения пунктов пропуска между Россией и Казахстаном. Как сообщили представители транспортных компаний изданию РБК, если ранее досмотр одной фуры занимал около десяти минут, то теперь этот процесс может затянуться до 72 часов — особенно при перевозке сборных грузов, когда в одном транспортном составе объединены товары разных отправителей.

Основной причиной увеличения сроков стало усиление требований со стороны казахстанской таможни. Пограничные службы тщательно проверяют наличие сопроводительных накладных на каждый товар и соблюдение ограничений по ввозу определённых категорий продукции без разрешительных документов от Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана (МИИР). Об этом сообщил директор ПЭК: GLOBAL Сергей Денисов.

Инфраструктура не справляется с нагрузкой

Дополнительным фактором, усугубляющим ситуацию, стала нехватка современной инфраструктуры на пограничных переходах. Кроме того, перевозчики сталкиваются с техническими сбоями в системах электронной очереди, что также приводит к заторам.

По оценке логистических компаний, эти сложности уже отразились на сроках доставки грузов. Так, за первые четыре месяца 2025 года среднее время транспортировки из Алматы в Москву увеличилось до 11–14 дней, что на 32% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Одновременно с этим выросла и стоимость перевозок — до 25% из-за расходов на дополнительное хранение, оформление и простои транспорта.

В компании «Скиф-Карго» заявили, что участники рынка несут убытки из-за необходимости срочной подготовки недостающих документов, а также из-за задержек и простоев на границе.

Проблемы повторяются из года в год

Аналогичная ситуация уже наблюдалась летом 2024 года. Тогда казахстанская таможня также задерживала российские автопоезда с европейскими грузами, в том числе в рамках обсуждения возможного налогообложения таких поставок. В течение нескольких дней в июле прошлого года было остановлено около 20 фур.

Проблемные пункты пропуска и сбои в электронной системе

Наиболее серьёзные заторы сейчас наблюдаются на пропускных пунктах Петухово — Жана Жол, Бугристое — Кайрак и Веселоярск — Ауыл. Об этом сообщил коммерческий директор «Скиф-Карго» Михаил Коптев.

Особенно остро проблемы проявляются на участке Бугристое — Кайрак. По данным компании ПЭК, электронная очередь со стороны Казахстана работает нестабильно: система может терять или искажать данные, что приводит к сбоям в учёте броней. В результате, компании, заранее забронировавшие время пересечения границы, могут быть отброшены в конец списка. Иногда информация и вовсе не фиксируется, из-за чего перевозчикам приходится проходить регистрацию повторно.