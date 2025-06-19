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18.06.2025, 20:19

В Казахстане номер двигателя будут вносить в электронный ПТС: что это значит для автовладельцев

Новости Казахстана 0 12 026

Скоро номер двигателя станет обязательной частью электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) в Казахстане. В случае замены мотора владельцам придётся официально вносить изменения в ЭПТС. Это нововведение — часть более широкой реформы, направленной на цифровизацию учёта автомобилей и приведение нормативов в соответствие с международными стандартами, сообщает Lada.kz со ссылкой kolesa.kz

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

Кто сможет оформлять ЭПТС

Согласно проекту новых правил, подготовленному Министерством промышленности и строительства, полномочия по оформлению электронных паспортов расширяются. В будущем это смогут делать:

  • Казахстанские производители — на автомобили, собранные на территории страны;

  • Официальные дилеры иностранных брендов — на импортируемые машины, произведённые за рубежом;

  • Аккредитованные лаборатории — на транспорт, ввозимый частными лицами или независимыми дилерами из стран ЕАЭС и других государств;

  • Национальный оператор системы ЭПТС — на автомобили, которые уже зарегистрированы в Казахстане, но не имеют электронного паспорта.

На сегодняшний день оформлением ЭПТС занимаются только производители, импортеры и лаборатории, но скоро круг участников расширится.

Что изменится для автовладельцев

Одним из ключевых изменений станет обязательное указание номера двигателя в ЭПТС. Это создаёт новое обязательство:

  • при замене мотора владельцу нужно будет внести соответствующие изменения в электронный паспорт транспортного средства;

  • при этом, как и раньше, в свидетельстве о регистрации ТС (техпаспорте) номер двигателя указываться не будет.

В Министерстве пояснили, что требование о внесении номера двигателя в ЭПТС существует давно — его ещё в 2015 году утвердила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Однако на тот момент система электронных паспортов в Казахстане ещё не работала. Сейчас же национальное законодательство приводится в соответствие с нормами ЕЭК.

Где и когда начнут выдавать ЭПТС

Выдача электронных паспортов на уже зарегистрированные автомобили будет происходить в специальных ЦОНах (спецЦОНах) — поэтапно, в процессе перерегистрации. По предварительным данным, стартовать система может уже в сентябре 2025 года. Однако запуск напрямую зависит от того, насколько быстро произойдёт интеграция ИТ-систем АО «НИТ» и Министерства внутренних дел.

Что ещё появится в ЭПТС

Кроме номера двигателя, в электронный паспорт добавят и другие новые поля:

Цвет кузова

  • Основной цвет (один из базовых: белый, чёрный, синий, красный и др.) будет указываться, как и сейчас в техпаспорте.

  • Дополнительно можно будет внести оттенок или конкретную маркировку производителя (например, «снежная королева»).

Сведения о ДТП

  • В ЭПТС будет предусмотрено поле для указания информации о дорожно-транспортных происшествиях.

  • В него автоматически будут заноситься дата, время и место аварии — после интеграции с полицейскими базами.

Что важно знать

  • Новые правила не предполагают возврата к бумажным документам — речь идёт о цифровом учёте.

  • Владельцам, планирующим замену двигателя, стоит заранее учитывать необходимость обновления ЭПТС.

  • Система создаёт более прозрачную историю автомобиля, что повысит доверие при купле-продаже и регистрации.

Электронные ПТС постепенно становятся новым стандартом. И хотя внедрение сопровождается дополнительными обязательствами для владельцев, оно делает автотранспортный учет более прозрачным и современным.

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