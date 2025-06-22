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22.06.2025, 14:43

Суммовой контроль мобильных переводов: когда и как начнётся в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 103

С 2025 года в Казахстане действует количественный критерий для контроля мобильных переводов: если человек получает платежи от 100 разных отправителей ежемесячно на протяжении трёх месяцев подряд — это признак предпринимательской деятельности. В 2026 году введут ещё и суммовой порог: 12 МЗП в год, или около 1 млн тенге за три месяца. Однако при этом налоговые органы смогут обращать внимание на переводы, сделанные уже в 2024–2025 годах, сообщает   Lada.kz. со ссылкой на  digitalbusiness.kz

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

С начала 2025 года в Казахстане введён количественный критерий для выявления незарегистрированной предпринимательской деятельности среди получателей мобильных переводов. Согласно этому критерию, если физическое лицо получает средства от 100 и более разных отправителей ежемесячно на протяжении трёх месяцев подряд — это основание для внимания со стороны банков и налоговой службы.

С 2026 года начнёт действовать и суммовой критерий — 12 минимальных заработных плат в год. Это примерно 1 миллион тенге за три месяца (около 330 тысяч в месяц). Причём этот порог будет применяться задним числом: при проверках будут учитываться операции, совершённые уже в 2024 и 2025 годах.

Контроль вводится поэтапно:

  • В 2025 году внимание сконцентрировано на индивидуальных предпринимателях, руководителях компаний и их супругах.

  • С 2026 года под критерии подпадут и остальные граждане.

Если доход от мобильных переводов превышает 12 МЗП в год, человек обязан зарегистрироваться как ИП и платить налоги.

Дополнительные механизмы контроля

  • Агентство финансового мониторинга будет отслеживать не только суммы и количество переводов, но и регулярность поступлений: например, одинаковые по сумме переводы по шаблону.

  • Под подозрение попадут схемы, где деньги после поступления сразу обналичиваются.

  • Граждане, замеченные в подозрительной финансовой активности, могут столкнуться с ограничениями при трудоустройстве в банк или госкомпанию.

Что важно знать

  • Переводы между родственниками по-прежнему считаются менее рискованными, но крупные суммы (например, 100 миллионов тенге) всё равно могут привлечь внимание.

  • Те, кто не отреагирует на запросы налоговой службы, могут попасть под камеральную проверку, получить штраф или стать объектом аудита.

  • Малому бизнесу и самозанятым важно заранее соблюдать новые пороги, чтобы избежать лишних проверок.

Рекомендации

  • Следите за количеством отправителей и старайтесь не превышать 100 уникальных платёжных операций в месяц.

  • Контролируйте суммы: если за три месяца они превышают 1 миллион тенге — есть повод подать уведомление или зарегистрироваться как ИП.

  • Храните подтверждающие документы — переписки, договоры, квитанции — на случай запроса от налоговых органов.

Новая система контроля мобильных переводов в Казахстане затрагивает как количество отправителей, так и объёмы поступлений. Даже если суммовой критерий начнёт действовать с 2026 года, операции за предыдущие годы тоже могут быть проверены. Пользователям стоит заранее анализировать свои транзакции и быть готовыми к изменениям. 

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