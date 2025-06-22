Суммовой контроль мобильных переводов: когда и как начнётся в Казахстане

С 2025 года в Казахстане действует количественный критерий для контроля мобильных переводов: если человек получает платежи от 100 разных отправителей ежемесячно на протяжении трёх месяцев подряд — это признак предпринимательской деятельности. В 2026 году введут ещё и суммовой порог: 12 МЗП в год, или около 1 млн тенге за три месяца. Однако при этом налоговые органы смогут обращать внимание на переводы, сделанные уже в 2024–2025 годах, сообщает Lada.kz. со ссылкой на digitalbusiness.kz

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С начала 2025 года в Казахстане введён количественный критерий для выявления незарегистрированной предпринимательской деятельности среди получателей мобильных переводов. Согласно этому критерию, если физическое лицо получает средства от 100 и более разных отправителей ежемесячно на протяжении трёх месяцев подряд — это основание для внимания со стороны банков и налоговой службы.

С 2026 года начнёт действовать и суммовой критерий — 12 минимальных заработных плат в год. Это примерно 1 миллион тенге за три месяца (около 330 тысяч в месяц). Причём этот порог будет применяться задним числом: при проверках будут учитываться операции, совершённые уже в 2024 и 2025 годах.

Контроль вводится поэтапно:

В 2025 году внимание сконцентрировано на индивидуальных предпринимателях, руководителях компаний и их супругах.

С 2026 года под критерии подпадут и остальные граждане.

Если доход от мобильных переводов превышает 12 МЗП в год, человек обязан зарегистрироваться как ИП и платить налоги.

Дополнительные механизмы контроля

Агентство финансового мониторинга будет отслеживать не только суммы и количество переводов, но и регулярность поступлений: например, одинаковые по сумме переводы по шаблону.

Под подозрение попадут схемы, где деньги после поступления сразу обналичиваются.

Граждане, замеченные в подозрительной финансовой активности, могут столкнуться с ограничениями при трудоустройстве в банк или госкомпанию.

Что важно знать

Переводы между родственниками по-прежнему считаются менее рискованными, но крупные суммы (например, 100 миллионов тенге) всё равно могут привлечь внимание.

Те, кто не отреагирует на запросы налоговой службы, могут попасть под камеральную проверку, получить штраф или стать объектом аудита.

Малому бизнесу и самозанятым важно заранее соблюдать новые пороги, чтобы избежать лишних проверок.

Рекомендации

Следите за количеством отправителей и старайтесь не превышать 100 уникальных платёжных операций в месяц.

Контролируйте суммы: если за три месяца они превышают 1 миллион тенге — есть повод подать уведомление или зарегистрироваться как ИП.

Храните подтверждающие документы — переписки, договоры, квитанции — на случай запроса от налоговых органов.

Новая система контроля мобильных переводов в Казахстане затрагивает как количество отправителей, так и объёмы поступлений. Даже если суммовой критерий начнёт действовать с 2026 года, операции за предыдущие годы тоже могут быть проверены. Пользователям стоит заранее анализировать свои транзакции и быть готовыми к изменениям.