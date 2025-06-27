Обмен валюты по новым правилам - с пропиской и паспортом: к чему готовиться казахстанцам

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предложило снизить порог суммы при валютных операциях, после превышения которого обменные пункты обязаны запрашивать у клиентов дополнительные документы. Эти меры направлены на усиление борьбы с отмыванием денег, сообщает Lada.kz.

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Что изменится в правилах обмена

Согласно действующим требованиям, при обмене валюты на сумму более 500 тысяч тенге клиенты обязаны предъявить:

удостоверение личности;

документ, подтверждающий адрес проживания;

ИИН (индивидуальный идентификационный номер).

Все эти сведения фиксируются в специальном журнале обменного пункта.

АРРФР предлагает снизить лимит обязательной идентификации с 500 тысяч до 200 тысяч тенге. Ведомство считает, что такая мера поможет снизить риски использования обменников для отмывания денег и деятельности так называемых «дроперов» — лиц, которые совершают финансовые операции от имени других людей.

Сроки внедрения пока не определены

В отчете ведомства говорится лишь о рекомендации. Точных сроков разработки или принятия соответствующего законопроекта пока не сообщается. Напомним, что текущая система контроля была введена в Казахстане в апреле 2019 года.

Контекст: спрос на валюту снизился

Интерес к наличным долларам среди казахстанцев в последнее время заметно снизился. В апреле 2025 года объем чистых покупок американской валюты упал на 10% по сравнению с мартом и составил 73,9 млрд тенге. Это один из самых низких показателей за последнее время.