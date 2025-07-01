Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные факты

Казахская академия питания провела углубленное исследование мяса сайгака, чтобы определить его пищевую ценность, химический состав и перспективы использования в рационе. Работа ученых вызвала интерес на фоне обсуждений по регулированию популяции этих редких животных, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life .

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Почему возникла необходимость изучения мяса сайгака

Вопрос численности сайгаков традиционно вызывает активные споры в обществе. В последние годы, из-за роста популяции, обсуждение сместилось в практическую плоскость: если часть стада нужно изымать для сохранения экологического баланса, можно ли использовать мясо этих животных с пользой для питания человека?

По словам доктора медицинских наук, президента Казахской академии питания Алмаза Шармана, мясо сайгака является «природным концентратом белка, витаминов и микроэлементов», который способен конкурировать с лучшими диетическими продуктами мира.

Результаты лабораторного анализа

Комплексный химический анализ мяса сайгака проводился по заказу Министерства экологии Казахстана. Исследование показало, что в 100 граммах мяса содержатся:

Белок — 20 граммов;

Жир — 9 граммов;

Витамин D — 91,7 микрограмма (что превышает 900% суточной нормы);

Витамин B5 — 8 миллиграммов (160% суточной нормы);

Железо — 3,9 миллиграмма;

Цинк — 6 миллиграммов;

L-карнитин — 132 миллиграмма.

Кроме того, в составе выявлены магний, селен и витамины группы B.

Возможности использования в рационе

По мнению экспертов, благодаря высокому качеству и органическому происхождению мясо сайгака может рассматриваться как функциональный продукт питания, аналогичный рыбе или дичи в европейской диетологии.

Алмаз Шарман подчеркнул, что сайгачье мясо особенно ценно для групп населения, которые подвержены дефициту витамина D, железа и полноценного белка. В первую очередь, оно может быть полезно для: