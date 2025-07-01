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01.07.2025, 07:47

Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные факты

Новости Казахстана 0 67 494

Казахская академия питания провела углубленное исследование мяса сайгака, чтобы определить его пищевую ценность, химический состав и перспективы использования в рационе. Работа ученых вызвала интерес на фоне обсуждений по регулированию популяции этих редких животных, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Почему возникла необходимость изучения мяса сайгака

Вопрос численности сайгаков традиционно вызывает активные споры в обществе. В последние годы, из-за роста популяции, обсуждение сместилось в практическую плоскость: если часть стада нужно изымать для сохранения экологического баланса, можно ли использовать мясо этих животных с пользой для питания человека?

По словам доктора медицинских наук, президента Казахской академии питания Алмаза Шармана, мясо сайгака является «природным концентратом белка, витаминов и микроэлементов», который способен конкурировать с лучшими диетическими продуктами мира.

Результаты лабораторного анализа

Комплексный химический анализ мяса сайгака проводился по заказу Министерства экологии Казахстана. Исследование показало, что в 100 граммах мяса содержатся:

  • Белок — 20 граммов;

  • Жир — 9 граммов;

  • Витамин D — 91,7 микрограмма (что превышает 900% суточной нормы);

  • Витамин B5 — 8 миллиграммов (160% суточной нормы);

  • Железо — 3,9 миллиграмма;

  • Цинк — 6 миллиграммов;

  • L-карнитин — 132 миллиграмма.

Кроме того, в составе выявлены магний, селен и витамины группы B.

Возможности использования в рационе

По мнению экспертов, благодаря высокому качеству и органическому происхождению мясо сайгака может рассматриваться как функциональный продукт питания, аналогичный рыбе или дичи в европейской диетологии.

Алмаз Шарман подчеркнул, что сайгачье мясо особенно ценно для групп населения, которые подвержены дефициту витамина D, железа и полноценного белка. В первую очередь, оно может быть полезно для:

  • детей;

  • беременных и кормящих женщин;

  • пожилых людей;

  • тех, кто испытывает высокие физические или умственные нагрузки;

  • жителей регионов с ограниченным доступом к рыбе и морепродуктам.

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