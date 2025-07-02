Казахстанцев заставляли платить непомерные проценты под видом «консультаций»

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана сообщает о расследовании против группы лиц, организовавших незаконную выдачу займов населению без лицензии. Деятельность велась на территории Уральска в Западно-Казахстанской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на АФМ .

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Как работала схема: «консультации» под 1,5% в день

По данным официального Telegram-канала АФМ, в течение пяти лет подозреваемые создали разветвленную сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги». С гражданами заключались договоры займа на сумму свыше 1,5 миллиарда тенге.

Особенностью схемы было то, что проценты оформлялись не как часть займа, а через отдельные соглашения о якобы «консультационных услугах», которые предоставляло ТОО, зарегистрированное на родственника одного из организаторов.

В результате заемщики выплачивали 1,5% в день под видом консультаций — что в пять раз превышает установленную в Казахстане предельную ставку по займам в 0,3% в день.

Масштаб незаконной деятельности

Как отметили в АФМ, за время существования схемы подозреваемые успели выдать свыше 47 тысяч микрозаймов с завышенными процентными ставками. Предварительно установлено, что доход, полученный от незаконной деятельности, составил не менее 917 миллионов тенге.

Арест имущества фигурантов

Суд санкционировал арест имущества подозреваемых. Под арест попали коммерческое промышленное помещение и квартира, принадлежащие организаторам схемы.