Казахстанцев заставляли платить непомерные проценты под видом «консультаций»

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана сообщает о расследовании против группы лиц, организовавших незаконную выдачу займов населению без лицензии. Деятельность велась на территории Уральска в Западно-Казахстанской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на АФМ.
По данным официального Telegram-канала АФМ, в течение пяти лет подозреваемые создали разветвленную сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги». С гражданами заключались договоры займа на сумму свыше 1,5 миллиарда тенге.
Особенностью схемы было то, что проценты оформлялись не как часть займа, а через отдельные соглашения о якобы «консультационных услугах», которые предоставляло ТОО, зарегистрированное на родственника одного из организаторов.
В результате заемщики выплачивали 1,5% в день под видом консультаций — что в пять раз превышает установленную в Казахстане предельную ставку по займам в 0,3% в день.
Как отметили в АФМ, за время существования схемы подозреваемые успели выдать свыше 47 тысяч микрозаймов с завышенными процентными ставками. Предварительно установлено, что доход, полученный от незаконной деятельности, составил не менее 917 миллионов тенге.
Суд санкционировал арест имущества подозреваемых. Под арест попали коммерческое промышленное помещение и квартира, принадлежащие организаторам схемы.
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