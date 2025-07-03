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03.07.2025, 10:06

Штрафы до 786 тысяч тенге: названы главные ловушки для казахстанских предпринимателей

Новости Казахстана 0 406

В Департаменте государственных доходов напомнили гражданам и предпринимателям об ответственности за нарушение налогового законодательства, а также подробно рассказали о штрафах, которые предусмотрены за те или иные проступки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Деятельность без регистрации ИП: штрафы за незаконное предпринимательство

Согласно п. 2 ст. 35 Предпринимательского кодекса РК, обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя подлежат физлица, чей годовой доход от частной деятельности превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы (в 2025 году это 1 020 000 тенге).

Риски и наказание:

  • Незарегистрированная деятельность признается незаконным предпринимательством (ст. 463 КоАП РК).

  • Штраф: от 10 до 100 МРП (от 39 320 до 393 200 тенге).

  • Возможна конфискация дохода, полученного незаконным путем, включая товары или оборудование.

Отказ от онлайн-ККМ: штрафы и приостановка деятельности

Ст. 166 Налогового кодекса РК предписывает обязательное применение контрольно-кассовых машин с онлайн-передачей данных при расчетах наличными или картами.

Риски и наказание:

  • Нарушение влечет административную ответственность по ст. 284 КоАП РК:

    • при первом нарушении – предупреждение,

    • при повторном в течение года – штраф 15 МРП (58 980 тенге).

  • Деятельность предприятия может быть временно приостановлена до исправления нарушения.

Продажа алкоголя без лицензии: крупные штрафы и конфискация продукции

Торговля и хранение алкогольной продукции на территории Казахстана относятся к лицензируемым видам деятельности. Без получения соответствующей лицензии реализация спиртного запрещена.

Риски и наказание:

  • Продажа без лицензии карается по ст. 463 КоАП РК.

  • Штраф: от 100 до 200 МРП (от 393 200 до 786 400 тенге).

  • Возможна конфискация всей алкогольной продукции.

Занижение доходов в отчетности: доначисления, штрафы и даже уголовное дело

Налогоплательщик обязан достоверно отражать доходы в налоговой декларации (ст. 13 Налогового кодекса РК).

Риски и наказание:

  • При выявлении занижения доходов начисляются недостающие налоги, пени и штрафы.

  • Штраф: 20% от суммы доначисленного налога, а при повторном нарушении – 50%.

  • В случае крупных сумм возможно возбуждение уголовного дела по ст. 245 УК РК (уклонение от уплаты налогов).

Сокрытие наемных работников: риски доначислений и нарушений законодательства

Все сотрудники должны быть зарегистрированы в Единой системе учета труда (Enbek.kz) и указаны в налоговой отчетности (формы №910, 200).

Риски и наказание:

  • За неотражение работников в отчетности предусмотрено доначисление налогов и социальных взносов: ОПВ, ОСМС, СО, ВОСМС.

  • Такие действия нарушают налоговое, трудовое и административное законодательство и влекут серьезные финансовые и юридические последствия.

Рекомендации налоговых органов: как избежать штрафов

В Департаменте государственных доходов настоятельно рекомендуют предпринимателям:

✅ своевременно регистрироваться в качестве ИП или юридического лица;
✅ использовать онлайн-ККМ при расчетах;
✅ оформлять лицензии для деятельности, подлежащей лицензированию;
✅ полностью и достоверно отражать доходы и сотрудников в налоговой отчетности.

Соблюдение этих требований поможет избежать штрафов и обеспечит доверие к вашему бизнесу со стороны клиентов и государства.

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