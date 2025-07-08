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08.07.2025, 18:41

Казахстанцам упростят доступ к заблокированным картам — решение Нацбанка

Новости Казахстана 0 415

Национальный банк Казахстана подготовил проект постановления, который расширяет полномочия Антифрод-центра. Главное нововведение — ослабление ограничений для казахстанцев, чьи счета были заморожены из-за подозрения в мошенничестве. Теперь такие граждане смогут оплачивать налоги, кредиты и коммунальные услуги, а также получать зарплаты, пенсии и социальные выплаты, сообщает Lada.kz. 

© iStock.com / Poike
© iStock.com / Poike

Теперь граждане с заблокированными счетами смогут оплачивать базовые нужды и получать выплаты

Какие операции снова станут доступны

Разрешенные действия определят банки, обслуживающие клиента

Каждому клиенту, попавшему в базу Антифрод-центра, будет доступен ограниченный перечень финансовых операций — в зависимости от решений конкретного банка. В их число войдут:

  • получение заработной платы, пенсий и социальных пособий;

  • оплата налогов и коммунальных услуг;

  • погашение кредитов и других задолженностей.

Ограничение при этом будет действовать: оплачивать можно будет только в пределах суммы, поступившей в виде официальных выплат.

Возврат средств без суда

Процедура возврата денег пострадавшим упростится

Еще одно ключевое изменение касается механизма возврата средств, заблокированных из-за подозрения в мошенничестве. Ранее это требовало судебного решения, но теперь предлагается:

  • осуществлять возврат на основании уведомления правоохранительных органов;

  • процедура будет возможна только при санкции прокурора.

Это существенно сократит сроки возврата и облегчит жизнь жертвам мошенников.

Создание базы скомпрометированных карт и кошельков

Еще один шаг в борьбе с финансовыми преступлениями

Нацбанк также анонсировал создание дополнительной базы данных, в которую будут заноситься:

  • платежные карты;

  • электронные кошельки, задействованные в противоправной деятельности.

Новая система поможет пресекать такие незаконные операции, как:

  • распространение наркотиков;

  • работа финансовых пирамид;

  • деятельность нелегальных игорных организаций.

Антифрод-центр в цифрах

С момента запуска центр предотвратил мошенничество на миллиарды тенге

Антифрод-центр действует с июля 2024 года. По состоянию на 11 июня 2025 года:

  • было заблокировано более 63 тысяч подозрительных переводов;

  • общая сумма предотвращённых потерь составила около 2,5 млрд тенге;

  • к системе подключено свыше 200 финансовых организаций.

Центр обеспечивает оперативный обмен информацией между участниками и позволяет в режиме реального времени выявлять и блокировать подозрительные транзакции.

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