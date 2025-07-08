Казахстанцам упростят доступ к заблокированным картам — решение Нацбанка

Национальный банк Казахстана подготовил проект постановления, который расширяет полномочия Антифрод-центра. Главное нововведение — ослабление ограничений для казахстанцев, чьи счета были заморожены из-за подозрения в мошенничестве. Теперь такие граждане смогут оплачивать налоги, кредиты и коммунальные услуги, а также получать зарплаты, пенсии и социальные выплаты, сообщает Lada.kz.
Теперь граждане с заблокированными счетами смогут оплачивать базовые нужды и получать выплаты
Разрешенные действия определят банки, обслуживающие клиента
Каждому клиенту, попавшему в базу Антифрод-центра, будет доступен ограниченный перечень финансовых операций — в зависимости от решений конкретного банка. В их число войдут:
получение заработной платы, пенсий и социальных пособий;
оплата налогов и коммунальных услуг;
погашение кредитов и других задолженностей.
Ограничение при этом будет действовать: оплачивать можно будет только в пределах суммы, поступившей в виде официальных выплат.
Процедура возврата денег пострадавшим упростится
Еще одно ключевое изменение касается механизма возврата средств, заблокированных из-за подозрения в мошенничестве. Ранее это требовало судебного решения, но теперь предлагается:
осуществлять возврат на основании уведомления правоохранительных органов;
процедура будет возможна только при санкции прокурора.
Это существенно сократит сроки возврата и облегчит жизнь жертвам мошенников.
Еще один шаг в борьбе с финансовыми преступлениями
Нацбанк также анонсировал создание дополнительной базы данных, в которую будут заноситься:
платежные карты;
электронные кошельки, задействованные в противоправной деятельности.
Новая система поможет пресекать такие незаконные операции, как:
распространение наркотиков;
работа финансовых пирамид;
деятельность нелегальных игорных организаций.
С момента запуска центр предотвратил мошенничество на миллиарды тенге
Антифрод-центр действует с июля 2024 года. По состоянию на 11 июня 2025 года:
было заблокировано более 63 тысяч подозрительных переводов;
общая сумма предотвращённых потерь составила около 2,5 млрд тенге;
к системе подключено свыше 200 финансовых организаций.
Центр обеспечивает оперативный обмен информацией между участниками и позволяет в режиме реального времени выявлять и блокировать подозрительные транзакции.
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