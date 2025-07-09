Более 6 тысяч казахстанцев попали в поле зрения Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура Казахстана установила личности более шести тысяч граждан, причастных к передаче банковских карт и счетов третьим лицам. Эти действия часто используются в схемах интернет-мошенничества и нелегального оборота наркотиков, сообщает сообщает Lada.kz.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявлял, что в стране насчитывается свыше 50 тысяч человек, вовлеченных в противоправную деятельность в цифровом пространстве. В рамках этой борьбы силовые органы выявляют и тех, кто сознательно или по неосторожности содействует преступникам.
"Установлены личности более 6 тысяч дропперов, содействовавших совершению преступления", – подтвердили в Генпрокуратуре.
В Сенате РК рассматривается законопроект, который вводит уголовную ответственность для так называемых "дропперов". Новый состав преступления закреплён в статье 232-1 Уголовного кодекса и предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.
Для дропперов предусмотрен целый ряд последствий:
блокировка всех банковских счетов;
внесение в список подозрительных лиц;
ограничение доступа к финансовым услугам;
возможность уголовного преследования – как для казахстанцев, так и для иностранных граждан, передавших свои счета.
В Генпрокуратуре отметили: те, кто добровольно заявит о своей причастности и окажет помощь следствию, могут рассчитывать на освобождение от ответственности.
"Если вы ранее передавали свои счета посторонним, немедленно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту через онлайн-приложение. Это поможет избежать вовлечения в преступные схемы", – подчеркнули в ведомстве.
Дроппер – это человек, счета которого используются для перевода и обналичивания похищенных денег. Часто такие лица становятся частью мошеннических схем сознательно или за вознаграждение, не подозревая о масштабе последствий.
Согласно статье 953 Гражданского кодекса РК, с дропперов можно взыскать причинённый ущерб в случае их незаконного обогащения. Для подачи иска в суд необходимо собрать следующие документы:
рапорт о внесении уголовного дела в ЕРДР;
постановление о признании потерпевшим;
официальное подтверждение банка о переводе средств;
протокол допроса дроппера.
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