Более 6 тысяч казахстанцев попали в поле зрения Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура Казахстана установила личности более шести тысяч граждан, причастных к передаче банковских карт и счетов третьим лицам. Эти действия часто используются в схемах интернет-мошенничества и нелегального оборота наркотиков, сообщает сообщает Lada.kz.

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Масштабная проверка после заявления Президента

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявлял, что в стране насчитывается свыше 50 тысяч человек, вовлеченных в противоправную деятельность в цифровом пространстве. В рамках этой борьбы силовые органы выявляют и тех, кто сознательно или по неосторожности содействует преступникам.

"Установлены личности более 6 тысяч дропперов, содействовавших совершению преступления", – подтвердили в Генпрокуратуре.

Уголовная ответственность за дропперство

В Сенате РК рассматривается законопроект, который вводит уголовную ответственность для так называемых "дропперов". Новый состав преступления закреплён в статье 232-1 Уголовного кодекса и предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

Что грозит нарушителям

Для дропперов предусмотрен целый ряд последствий:

блокировка всех банковских счетов;

внесение в список подозрительных лиц;

ограничение доступа к финансовым услугам;

возможность уголовного преследования – как для казахстанцев, так и для иностранных граждан, передавших свои счета.

Как избежать уголовного наказания

В Генпрокуратуре отметили: те, кто добровольно заявит о своей причастности и окажет помощь следствию, могут рассчитывать на освобождение от ответственности.

"Если вы ранее передавали свои счета посторонним, немедленно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту через онлайн-приложение. Это поможет избежать вовлечения в преступные схемы", – подчеркнули в ведомстве.

Кто такие дропперы и как они действуют

Дроппер – это человек, счета которого используются для перевода и обналичивания похищенных денег. Часто такие лица становятся частью мошеннических схем сознательно или за вознаграждение, не подозревая о масштабе последствий.

Как вернуть деньги, если вы стали жертвой

Согласно статье 953 Гражданского кодекса РК, с дропперов можно взыскать причинённый ущерб в случае их незаконного обогащения. Для подачи иска в суд необходимо собрать следующие документы: