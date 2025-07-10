В Казахстане хотят поддержать перевод авто на газ: водителям готовят выгодные условия

В Казахстане ощущается нехватка объёмов сжиженного нефтяного газа - спрос опережает предложения. Казахстанская топливная ассоциация (КТА) рассказала, какие меры могли бы позволить изменить ситуацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на сайт PetroCounsil.
По мнению представителей КТА, переход на газ требует системного подхода. В частности, они выделили несколько ключевых направлений:
Увеличение производства СНГ, включая запуск новых мощностей, например, в рамках проекта Кашаган;
Развитие инфраструктуры заправок для компримированного природного газа (КПГ) и сжиженного природного газа (СПГ), особенно на междугородних маршрутах;
Финансовая поддержка установки ГБО (газобаллонного оборудования) — через субсидии, программы лизинга и льготные кредиты;
Прозрачное и гибкое ценообразование, которое поможет предотвратить дефицит топлива;
Развитие технической и сервисной базы, обучение специалистов и сертификация оборудования.
Важно также стимулировать установку ГБО на сжиженный природный газ (СПГ) и КПГ через субсидии, программы лизинга или льготные кредиты.
Согласно данным КТА, в Казахстане на газовое топливо уже переведены более 677 тысяч автомобилей, что составляет значительную долю автопарка. За последние три года количество машин, использующих СНГ, выросло на 38%. Это подтверждает устойчивый интерес со стороны потребителей.
Эксперты подчеркивают, что для масштабного перехода на сжиженный природный газ (СПГ) необходимы серьезные инвестиции в заправочные станции и логистику. СПГ может активно использоваться в грузовом и магистральном транспорте, а также в междугородных перевозках. Также наблюдается рост интереса к КПГ, однако его распространение ограничено слабой инфраструктурой.
В 2024 году в стране было потреблено порядка 2,1 млн тонн СНГ, что составляет около 20% от всего объема автомобильного топлива, включая бензин и дизтопливо. Рост популярности автогаза связан как с его экономичностью, так и с увеличением числа автомобилей, оснащенных ГБО.
Сегодня в Казахстане работают более 2 тысяч автогазозаправочных станций (АГЗС). Однако, по признанию экспертов, наблюдается дефицит самого газа, поскольку спрос обгоняет предложение.
Производство сжиженного газа в 2024 году увеличилось почти на 2%, составив 3,01 млн тонн, по данным агентства Argus. При этом экспорт снизился на 11,2%, до 698,1 тыс. тонн. Это свидетельствует о приоритетном обеспечении внутреннего спроса.
Крупнейшими производителями автогаза остаются:
«Тенгизшевройл» — 1,2 млн тонн (-1,7% к 2023 году);
«СНПС-Актобемунайгаз» — 480,3 тыс. тонн (-0,9%);
Шымкентский НПЗ — 334,8 тыс. тонн (+3,5%);
Павлодарский НХЗ — 322 тыс. тонн (+3,6%);
Атырауский НПЗ — 213,1 тыс. тонн (+9,7%).
В декабре 2024 года Минэнерго установило новые оптовые цены на СНГ — 51 932 тенге за тонну (рост на 15%). С 1 февраля 2025 года поднялись и предельные розничные цены, в зависимости от региона — на 5–20 тенге за литр, или до 30,5%.
Наиболее заметный рост зафиксирован в Актюбинской области — с 59 до 77 тенге за литр (+30,5%). В Мангистауской области, которая исторически чувствительна к ценам на топливо, рост был минимальным — с 59 до 65 тенге (+10,2%).
По мнению КТА, СНГ прочно закрепился как альтернатива бензину и дизтопливу. Однако дальнейшее расширение газомоторного сегмента возможно только при условии согласованной государственной политики, включающей финансовые стимулы, развитие инфраструктуры и производство топлива.
Развитие газомоторной отрасли позволит не только удешевить эксплуатацию транспорта, но и снизить зависимость от традиционных видов топлива, а также улучшить экологическую ситуацию в стране.
Комментарии2 комментарий(ев)