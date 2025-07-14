Суд огласил обвинения в отношении Перизат Кайрат и ее матери

В столице продолжается судебное разбирательство по делу учредителя благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой. Сторона обвинения представила подробности инкриминируемых им преступлений, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: instagram.com/01pk

Какие статьи вменяются обвиняемым

По информации прокуроров, Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева проходят обвиняемыми по следующим статьям Уголовного кодекса Казахстана:

пункт 2, часть 4 статьи 190 УК РК — мошенничество в крупном размере;

пункт 3, часть 3 и пункт 1, часть 2 статьи 218 УК РК — легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем.

История создания фонда и предполагаемая схема

Как утверждает сторона обвинения, в 2021 году было зарегистрировано общественное объединение под названием "BIZ BIRGEMIZ", счета которого были оформлены на имя Перизат Кайрат и ее матери. Именно через этот фонд начался сбор денег, якобы на благотворительные цели.

В социальных сетях размещались публикации с призывами перечислять пожертвования для оказания гуманитарной и социальной помощи людям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. При этом, по версии следствия, Кайрат и Алашбаева представляли себя как успешных и независимых предпринимателей, что повышало доверие граждан.

Обвинение: мошенничество, отмывание и обналичка

Гособвинение утверждает, что под предлогом помощи Кайрат и Алашбаева похитили значительные суммы пожертвований. Средства, поступившие от физических и юридических лиц, были использованы не по назначению.

«Достоверно зная о широкой поддержке акции, Перизат Кайрат действовала с умыслом на хищение путем обмана и злоупотребления доверием. Деньги, поступившие на счета фонда как благотворительные пожертвования, были обналичены и легализованы», — отметил прокурор.

Дело набирает резонанс

Обвинения против Перизат Кайрат вызвали широкий общественный резонанс, поскольку ранее она активно фигурировала в медиа как представительница социально ответочного бизнеса. Судебное разбирательство продолжается, и стороны готовятся к заслушиванию дальнейших доказательств.