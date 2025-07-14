18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.24
612.94
6.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.07.2025, 11:29

Суд огласил обвинения в отношении Перизат Кайрат и ее матери

Новости Казахстана 0 963

В столице продолжается судебное разбирательство по делу учредителя благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой. Сторона обвинения представила подробности инкриминируемых им преступлений, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: instagram.com/01pk
Фото: instagram.com/01pk

Какие статьи вменяются обвиняемым

По информации прокуроров, Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева проходят обвиняемыми по следующим статьям Уголовного кодекса Казахстана:

  • пункт 2, часть 4 статьи 190 УК РК — мошенничество в крупном размере;

  • пункт 3, часть 3 и пункт 1, часть 2 статьи 218 УК РК — легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем.

История создания фонда и предполагаемая схема

Как утверждает сторона обвинения, в 2021 году было зарегистрировано общественное объединение под названием "BIZ BIRGEMIZ", счета которого были оформлены на имя Перизат Кайрат и ее матери. Именно через этот фонд начался сбор денег, якобы на благотворительные цели.

В социальных сетях размещались публикации с призывами перечислять пожертвования для оказания гуманитарной и социальной помощи людям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. При этом, по версии следствия, Кайрат и Алашбаева представляли себя как успешных и независимых предпринимателей, что повышало доверие граждан.

Обвинение: мошенничество, отмывание и обналичка

Гособвинение утверждает, что под предлогом помощи Кайрат и Алашбаева похитили значительные суммы пожертвований. Средства, поступившие от физических и юридических лиц, были использованы не по назначению.

«Достоверно зная о широкой поддержке акции, Перизат Кайрат действовала с умыслом на хищение путем обмана и злоупотребления доверием. Деньги, поступившие на счета фонда как благотворительные пожертвования, были обналичены и легализованы», — отметил прокурор.

Дело набирает резонанс

Обвинения против Перизат Кайрат вызвали широкий общественный резонанс, поскольку ранее она активно фигурировала в медиа как представительница социально ответочного бизнеса. Судебное разбирательство продолжается, и стороны готовятся к заслушиванию дальнейших доказательств.

3
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…