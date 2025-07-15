Лето, нефть и рубль: Нацбанк прокомментировал колебания курса тенге

На заседании правительства председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил , что с начала 2025 года курс тенге укрепился примерно на 1% и составил 519,73 тенге за доллар США. Это укрепление стало результатом совокупности как внутренних, так и внешних факторов, сообщает Lada.kz.

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Внешние факторы: нестабильность рынков и влияние рубля

На курс тенге по-прежнему влияют глобальные экономические процессы. В частности, Сулейменов отметил сохраняющуюся рыночную волатильность, вызванную международными торговыми конфликтами. Кроме того, свою роль играет и укрепление российского рубля, с которым тенге находится в тесной взаимосвязи. При этом цены на нефть остаются относительно стабильными — около 70 долларов за баррель, что также влияет на валютный рынок Казахстана.

Внутренние причины укрепления тенге

В начале года на внутреннем рынке сложились благоприятные условия для национальной валюты. Было зафиксировано снижение спроса на иностранную валюту — в первую очередь из-за сокращения объемов импорта. Дополнительную поддержку тенге обеспечили налоговые выплаты со стороны экспортёров: это увеличило предложение иностранной валюты на рынке и укрепило позиции тенге.

Сезонные колебания с июня

Во второй половине июня Нацбанк начал фиксировать сезонные колебания курса. Они связаны с ростом интереса к иностранной валюте у населения на фоне отпусков, а также с повышенной активностью юридических лиц, реализующих бюджетные программы и государственные закупки. Эти процессы традиционно сопровождаются ростом спроса на доллары и евро.

Нацбанк не ожидает резких скачков

Несмотря на текущие колебания, Национальный банк не видит причин для значительных изменений курса в ближайшей перспективе. По словам Сулейменова, текущие изменения носят краткосрочный характер, а общий внешний фон остается благоприятным.

«Учитывая сезонный характер внутренних факторов и стабильную внешнюю обстановку, существенных оснований для резкой девальвации или укрепления тенге нет. Национальный банк продолжает придерживаться политики гибкого курсообразования, которая позволяет избегать накопления дисбалансов», — подчеркнул глава регулятора.

Вывод: курс останется стабильным, но подвижным

Нацбанк прогнозирует, что в ближайшее время курс тенге будет оставаться в умеренно подвижном диапазоне, отражая текущие макроэкономические реалии. Гибкая валютная политика позволит оперативно реагировать на любые изменения без резких вмешательств, сохраняя стабильность национальной экономики.