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17.07.2025, 09:55

Инвестиции в "ҚазМұнайГаз": обмануты сотни казахстанцев

Новости Казахстана 0 1 283

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило о масштабной афере, связанной с поддельной инвестиционной схемой, маскирующейся под покупку акций государственной компании "ҚазМұнайГаз". Задержанные фигуранты дела, используя имя крупной нацкомпании, выманили у граждан свыше одного миллиарда тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Схема «быстрого дохода»: 50% прибыли каждые 15 дней

Как установили в АФМ, в Шымкенте действовала псевдоинвестиционная компания под названием "Казмунайгаз Инвест". Подозреваемые активно распространяли среди населения ложную информацию о возможности получения дохода в 50% каждые две недели при вложении в акции АО "Национальная компания "ҚазМұнайГаз".

На деле же никаких акций приобретено не было. Денежные средства использовались по принципу классической финансовой пирамиды — выплаты старым участникам производились за счет новых вкладов.

200 обманутых граждан и вклады от полумиллиона тенге

Условия участия в схеме начинались с минимального взноса в 500 тысяч тенге. Всего жертвами аферы стали около 200 человек, доверившие мошенникам в общей сложности более 1 миллиарда тенге.

На украденные деньги — элитные авто и ресторан

Вырученные от аферы средства злоумышленники направили на приобретение дорогостоящего имущества: двух автомобилей премиум-класса (Tank 500 и BMW X5), частного дома, а также ресторана в Туркестанской области. Суммарная стоимость приобретенного оценивается в 438 миллионов тенге.

Чтобы избежать возможной конфискации, имущество оформлялось на подставных лиц и родственников фигурантов.

Арест имущества и задержание подозреваемых

По решению суда имущество, приобретенное на преступные доходы, арестовано. Все фигуранты дела задержаны и помещены под стражу. Ведется следствие, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства аферы и другие возможные эпизоды.

Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан быть внимательными и не доверять обещаниям легкого заработка, особенно если они сопровождаются упоминанием крупных государственных компаний.

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