ОСМС трещит по швам: кто наживается на здоровье казахстанцев

Сфера здравоохранения — одна из самых затратных и одновременно уязвимых для мошенничества. В ней пересекаются интересы пациентов, врачей, клиник и страховщиков, а значительные денежные потоки создают почву для злоупотреблений. В США ущерб от медицинского мошенничества оценивается в сотни миллиардов долларов ежегодно. Для Казахстана, где развивается система ОСМС, такие риски особенно актуальны, сообщает Lada.kz со ссылкой на EconomyKZ.org.
С экономической точки зрения, медицинское мошенничество возникает при несовпадении:
того, что оплачивает страховщик;
того, что реально делает медицинское учреждение;
и того, что указывается в счете.
Даже незначительные расхождения между этими элементами приводят к масштабным финансовым потерям.
Наиболее распространенный способ — указание более сложной и дорогостоящей процедуры вместо фактически оказанной.
Пациентам назначаются обследования или анализы, не имеющие клинической необходимости, но хорошо оплачиваемые системой.
Формально помощь оказывается, но в урезанном объеме. В документах фиксируется полная услуга, в реальности — минимум ухода.
Сюда входят денежные вознаграждения за направление пациентов, совместная выгода от лабораторных исследований и интерес врачей в собственных учреждениях.
Искажения тарифов: медики могут «превращать» дешевые услуги в дорогостоящие через манипуляции с кодами.
Ассиметрия информации: пациенты и страховщики не всегда могут проверить, нужны ли те или иные услуги.
Слабый контроль: отсутствие аудита и аналитики позволяет мошенникам действовать безнаказанно.
Мягкие санкции: даже выявленное мошенничество не влечет ощутимого наказания.
В США борьбу с мошенничеством ведут десятки агентств — от Минюста и OIG до ФБР. Однако ресурсы ограничены, расследования сложны, а многие дела просто не доходят до суда. Это связано с:
приоритетом «громких» дел;
высокой сложностью доказательств;
несогласованностью ведомств;
юридическими лазейками.
США ежегодно теряют более $100 млрд только в рамках Medicare и Medicaid;
Реальные потери, включая частный сектор, оцениваются в $200 млрд;
Возвращается менее 5% этой суммы.
Для Казахстана, где здравоохранение финансируется гораздо скромнее, даже частичный перенос этих схем может нанести серьезный урон системе.
Фиктивные визиты, завышение объемов, слабый контроль за фактическим оказанием помощи.
Формальный подход к критериям отбора пациентов позволяет получать оплату без реальных показаний.
Диагнозы формулируются так, чтобы пациент попал в более «дорогую» категорию оплаты.
Медики назначают лишние исследования, особенно если они проводятся в аффилированных учреждениях.
Частные клиники, работающие по ОСМС, заинтересованы в объеме, а не в качестве, если нет жесткой аналитики и контроля.
Бывают случаи, когда врачи обходят формальные протоколы, чтобы предоставить эффективное лечение, пусть и не входящее в оплачиваемый перечень. Однако такие случаи — скорее исключения и не могут оправдать общую тенденцию.
Пациенты получают менее качественную помощь;
Бюджет расходуется неэффективно;
Снижается доверие к системе;
Изменяется поведение врачей — выгоднее обманывать, чем работать честно.
Нужна аналитика не только по затратам, но и по результатам лечения. Важно учитывать долгосрочные эффекты.
Машинное обучение, алгоритмы, анализ паттернов — все это поможет выявлять отклонения и подозрительную активность.
Поощрение добросовестной работы через рейтинги, участие в пилотных проектах, общественное признание.
Оплата должна стимулировать качественное лечение, а не фиктивные услуги. Можно внедрять смешанные модели оплаты — за результат, а не только за объем.
Связь между диагнозом, назначением, результатами лечения и затратами — основа устойчивой антикоррупционной политики.
Медицинское мошенничество — это не просто нарушение закона, а сбой всей системы стимулов. Лечить честно должно быть выгоднее, чем обманывать. Казахстан, находясь на этапе становления системы ОСМС, имеет шанс выстроить эффективные механизмы защиты от злоупотреблений уже сейчас — пока проблема не стала системной и трудноискоренимой.
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