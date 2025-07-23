«Это издевательство!» — казахстанцев возмутила книга с искажением казахского языка

В Казахстане разгорелась дискуссия вокруг качества и достоверности литературы, распространяемой через популярные онлайн-платформы. Поводом стал самоучитель казахского языка, вызвавший резкое недовольство пользователей соцсетей. Tengri Life выяснил, как в стране регулируется подобный контент и кто отвечает за его проверку, сообщает Lada.kz.

Фото: YouTube

Учебник, вызвавший волну критики

Объектом бурных обсуждений стала книга под названием «Казахский язык без репетитора. Самоучитель казахского языка», размещённая на маркетплейсе. Пользователи упрекнули авторов в грубых ошибках и искажениях:

неправильный перевод слов;

утверждения о якобы заимствовании казахских слов из русского языка;

игнорирование исторической и языковой аутентичности.

«Мы вообще так не говорим!», — писали возмущённые читатели.

«Это издевательство над казахским языком», — заявили другие.

Скриншот: Threads

Некоторые пользователи предположили, что книгу мог написать не человек, а искусственный интеллект. Возникли и более глубокие вопросы: кто несет ответственность за подобные издания, и почему они свободно продаются?

Ответ площадки: «Замечание направлено издателям»

После многочисленных жалоб представители маркетплейса заявили, что информация передана издателю, и тот обязан внести правки. Однако на момент публикации материал оставался доступен в продаже.

Ещё один случай: за книгу по йоге — штраф?

Параллельно в соцсетях активно обсуждалась история с другим изданием — «Путь. Автобиография западного йога» Свами Криянанды. По словам пользователя, в Астане мужчину якобы оштрафовали за продажу этой книги на сайте объявлений — при том что она свободно реализуется на международных платформах.

Скриншот: Threads

Что говорят в Министерстве культуры и информации

На запрос редакции в Комитете архивов, документации и книжного дела объяснили:

Обязательной экспертизы для учебных пособий, распространяемых онлайн, не предусмотрено;

Ответственность за содержание ложится на Министерство просвещения и разработчиков материалов.

Отмечено также, что для спорных ситуаций существует процедура экспертной оценки, которую реализует центр «Оқулық» при Минпросвещения. А вопросы корректности терминологии и языка рассматривает Комитет языковой политики Министерства науки и высшего образования.

Можно ли отозвать такую книгу?

Комитет уточнил, что отзыв книги возможен только по решению суда, если она признана:

запрещённой;

экстремистской.

В случае с онлайн-магазинами и международными платформами предварительная экспертиза не проводится, а ответственность за содержание несут:

авторы;

издатели;

продавцы и площадки, распространяющие книги.

Кто следит за «искажением языка»

Если в книге искажаются данные о казахском языке или происхождении слов, ситуация может привлечь внимание:

Комитета языковой политики ;

МВД ;

Генеральной прокуратуры.

При выявлении ложной информации или деструктивных концепций возможна инициатива по проверке и последующим мерам.

Почему одни книги доступны, а другие — под запретом?

В ведомстве подчеркнули: доступность книги за рубежом не означает, что её можно свободно распространять в Казахстане. Законодательство республики может ограничить такую реализацию, а решение об ограничении выносит только суд.

В случае с йогой-комментируемой книгой, официального подтверждения штрафа в комитет не поступало — этот вопрос относится к компетенции правоохранительных органов.

А есть ли единая система контроля?

На сегодняшний день единого механизма контроля за онлайн-литературой не существует. Комитет не регулирует деятельность международных интернет-магазинов. Проверка контента не осуществляется на предварительном этапе.

Однако при ввозе книг на территорию страны таможенные органы могут:

потребовать сопроводительные документы;

задержать издание при подозрении на экстремизм;

направить на экспертизу.

Маркировка книг, прошедших культурную или языковую экспертизу, также не предусмотрена.

Вывод

История с самоучителем по казахскому языку показала, насколько остро стоит вопрос контроля за содержанием литературы, распространяемой онлайн. Пока что в Казахстане нет единой системы предварительной проверки таких книг. Ответственность ложится на авторов, издателей и продавцов. А в случае серьёзных нарушений — на ситуацию реагируют уполномоченные органы и суд.