18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
531.96
622.45
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.07.2025, 09:03

«Это издевательство!» — казахстанцев возмутила книга с искажением казахского языка

Новости Казахстана 0 865

В Казахстане разгорелась дискуссия вокруг качества и достоверности литературы, распространяемой через популярные онлайн-платформы. Поводом стал самоучитель казахского языка, вызвавший резкое недовольство пользователей соцсетей. Tengri Life выяснил, как в стране регулируется подобный контент и кто отвечает за его проверку, сообщает Lada.kz. 

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Учебник, вызвавший волну критики

Объектом бурных обсуждений стала книга под названием «Казахский язык без репетитора. Самоучитель казахского языка», размещённая на маркетплейсе. Пользователи упрекнули авторов в грубых ошибках и искажениях:

  • неправильный перевод слов;

  • утверждения о якобы заимствовании казахских слов из русского языка;

  • игнорирование исторической и языковой аутентичности.

«Мы вообще так не говорим!», — писали возмущённые читатели.
«Это издевательство над казахским языком», — заявили другие.

Скриншот: Threads

Некоторые пользователи предположили, что книгу мог написать не человек, а искусственный интеллект. Возникли и более глубокие вопросы: кто несет ответственность за подобные издания, и почему они свободно продаются?

Ответ площадки: «Замечание направлено издателям»

После многочисленных жалоб представители маркетплейса заявили, что информация передана издателю, и тот обязан внести правки. Однако на момент публикации материал оставался доступен в продаже.

Ещё один случай: за книгу по йоге — штраф?

Параллельно в соцсетях активно обсуждалась история с другим изданием — «Путь. Автобиография западного йога» Свами Криянанды. По словам пользователя, в Астане мужчину якобы оштрафовали за продажу этой книги на сайте объявлений — при том что она свободно реализуется на международных платформах.

Скриншот: Threads

Что говорят в Министерстве культуры и информации

На запрос редакции в Комитете архивов, документации и книжного дела объяснили:

  • Обязательной экспертизы для учебных пособий, распространяемых онлайн, не предусмотрено;

  • Ответственность за содержание ложится на Министерство просвещения и разработчиков материалов.

Отмечено также, что для спорных ситуаций существует процедура экспертной оценки, которую реализует центр «Оқулық» при Минпросвещения. А вопросы корректности терминологии и языка рассматривает Комитет языковой политики Министерства науки и высшего образования.

Можно ли отозвать такую книгу?

Комитет уточнил, что отзыв книги возможен только по решению суда, если она признана:

  • запрещённой;

  • экстремистской.

В случае с онлайн-магазинами и международными платформами предварительная экспертиза не проводится, а ответственность за содержание несут:

  • авторы;

  • издатели;

  • продавцы и площадки, распространяющие книги.

Кто следит за «искажением языка»

Если в книге искажаются данные о казахском языке или происхождении слов, ситуация может привлечь внимание:

  • Комитета языковой политики;

  • МВД;

  • Генеральной прокуратуры.

При выявлении ложной информации или деструктивных концепций возможна инициатива по проверке и последующим мерам.

Почему одни книги доступны, а другие — под запретом?

В ведомстве подчеркнули: доступность книги за рубежом не означает, что её можно свободно распространять в Казахстане. Законодательство республики может ограничить такую реализацию, а решение об ограничении выносит только суд.

В случае с йогой-комментируемой книгой, официального подтверждения штрафа в комитет не поступало — этот вопрос относится к компетенции правоохранительных органов.

А есть ли единая система контроля?

На сегодняшний день единого механизма контроля за онлайн-литературой не существует. Комитет не регулирует деятельность международных интернет-магазинов. Проверка контента не осуществляется на предварительном этапе.

Однако при ввозе книг на территорию страны таможенные органы могут:

  • потребовать сопроводительные документы;

  • задержать издание при подозрении на экстремизм;

  • направить на экспертизу.

Маркировка книг, прошедших культурную или языковую экспертизу, также не предусмотрена.

Вывод

История с самоучителем по казахскому языку показала, насколько остро стоит вопрос контроля за содержанием литературы, распространяемой онлайн. Пока что в Казахстане нет единой системы предварительной проверки таких книг. Ответственность ложится на авторов, издателей и продавцов. А в случае серьёзных нарушений — на ситуацию реагируют уполномоченные органы и суд.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…