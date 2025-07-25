18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.93
636.71
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.07.2025, 12:03

Когда бензин станет роскошью - по $1 за литр: что скрывает стратегия нефтепереработки Казахстана?

Новости Казахстана 0 411

Эксперт Олжас Байдильдинов предупредил о ключевых рисках развития нефтеперерабатывающей отрасли в Казахстане. По его мнению, главным препятствием для масштабного наращивания объемов производства ГСМ (горюче-смазочных материалов) является дефицит сырья на внутреннем рынке, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Кадр: Youtube
Кадр: Youtube

Что предполагает стратегия до 2040 года

Правительство РК утвердило Концепцию развития нефтепереработки до 2040 года. Согласно документу:

  • объем переработки нефти должен вырасти с 18 до 39 млн тонн в год;

  • рост внутреннего потребления ГСМ предполагается на 1,5–2% ежегодно;

  • до 30% произведенного топлива планируется экспортировать — в Китай, Индию и страны Центральной Азии.

Таким образом, Казахстан рассчитывает не только полностью обеспечить внутренний спрос, но и стать заметным игроком на региональном рынке ГСМ.

Но нефти не хватает уже сейчас

Олжас Байдильдинов скептически оценивает возможности реализации этих планов. Главная проблема — нехватка свободных объемов нефти для переработки внутри страны.

«Даже если построить новый НПЗ, загружать его будет нечем», — говорит эксперт.

По его словам, почти 70% всей добычи приходится на три крупных месторождения — Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Эти проекты ориентированы на экспорт, в том числе и доля «КазМунайГаза», которой необходимо компенсировать внутренние убытки.

Из оставшихся 30% нефти внутренняя переработка получает около 60%. Так, в 2023 году на переработку пошло 18 млн тонн из 30 млн тонн некитовой нефти.

Почему экспорт остается выгоднее

Один из главных стимулов для нефтяных компаний — доход. По расчетам Байдильдинова:

  • средняя себестоимость добычи — около $40 за баррель;

  • внутри страны сырье реализуется по $20–25 за баррель;

  • убытки компенсируются экспортом, где цена выше.

Если весь объем будет направлен на внутреннюю переработку, потери производителей нужно будет покрыть через рост цен на ГСМ. Это может привести к подорожанию бензина до $1 за литр, что почти вдвое дороже текущих розничных цен на АИ-92 (60 центов).

Где взять нефть для новых НПЗ?

Эксперт считает, что расширение переработки и развитие нефтехимии — правильная цель. Но без решения вопроса с сырьевой базой проект рискует остаться нереализованным.

«Президент поручал проработать возможность поставок 5 млн тонн нефти с крупных месторождений. Однако операторы не заинтересованы продавать сырье на внутренний рынок», — пояснил Байдильдинов.

Для изменения ситуации государству необходимо предложить производителям близкую к экспортной цену, за вычетом логистики и налогов. Но это опять приведет к удорожанию ГСМ для потребителя.

Казахстан рискует попасть в зависимость от России

Еще один вызов — зависимость от импорта. Сегодня страна закупает около 1,5 млн тонн нефтепродуктов в России. И эта цифра будет расти как минимум до 2030 года, пока не завершится расширение Шымкентского НПЗ.

Это, в свою очередь, повышает риски:

  • возможное попадание под вторичные санкции;

  • ограничение поставок из-за внешнеполитической ситуации.

Байдильдинов напоминает, что США уже грозят мерами тем странам, которые продолжают покупать российские энергоносители.

Заключение: нужна нефть – а не только планы

Подводя итоги, эксперт подчеркивает: концепция развития отрасли выглядит разумно как стратегический ориентир. Однако без системного решения проблемы с обеспечением НПЗ сырьем, особенно казахстанского происхождения, реализовать эти планы будет сложно.

«Ключевая проблема — это наполнение перерабатывающих мощностей нашей нефтью. Пока вопрос остается открытым», — резюмировал Байдильдинов.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…