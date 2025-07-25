Когда бензин станет роскошью - по $1 за литр: что скрывает стратегия нефтепереработки Казахстана?

Эксперт Олжас Байдильдинов предупредил о ключевых рисках развития нефтеперерабатывающей отрасли в Казахстане. По его мнению, главным препятствием для масштабного наращивания объемов производства ГСМ (горюче-смазочных материалов) является дефицит сырья на внутреннем рынке, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Что предполагает стратегия до 2040 года

Правительство РК утвердило Концепцию развития нефтепереработки до 2040 года. Согласно документу:

объем переработки нефти должен вырасти с 18 до 39 млн тонн в год;

рост внутреннего потребления ГСМ предполагается на 1,5–2% ежегодно;

до 30% произведенного топлива планируется экспортировать — в Китай, Индию и страны Центральной Азии.

Таким образом, Казахстан рассчитывает не только полностью обеспечить внутренний спрос, но и стать заметным игроком на региональном рынке ГСМ.

Но нефти не хватает уже сейчас

Олжас Байдильдинов скептически оценивает возможности реализации этих планов. Главная проблема — нехватка свободных объемов нефти для переработки внутри страны.

«Даже если построить новый НПЗ, загружать его будет нечем», — говорит эксперт.

По его словам, почти 70% всей добычи приходится на три крупных месторождения — Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Эти проекты ориентированы на экспорт, в том числе и доля «КазМунайГаза», которой необходимо компенсировать внутренние убытки.

Из оставшихся 30% нефти внутренняя переработка получает около 60%. Так, в 2023 году на переработку пошло 18 млн тонн из 30 млн тонн некитовой нефти.

Почему экспорт остается выгоднее

Один из главных стимулов для нефтяных компаний — доход. По расчетам Байдильдинова:

средняя себестоимость добычи — около $40 за баррель;

внутри страны сырье реализуется по $20–25 за баррель;

убытки компенсируются экспортом, где цена выше.

Если весь объем будет направлен на внутреннюю переработку, потери производителей нужно будет покрыть через рост цен на ГСМ. Это может привести к подорожанию бензина до $1 за литр, что почти вдвое дороже текущих розничных цен на АИ-92 (60 центов).

Где взять нефть для новых НПЗ?

Эксперт считает, что расширение переработки и развитие нефтехимии — правильная цель. Но без решения вопроса с сырьевой базой проект рискует остаться нереализованным.

«Президент поручал проработать возможность поставок 5 млн тонн нефти с крупных месторождений. Однако операторы не заинтересованы продавать сырье на внутренний рынок», — пояснил Байдильдинов.

Для изменения ситуации государству необходимо предложить производителям близкую к экспортной цену, за вычетом логистики и налогов. Но это опять приведет к удорожанию ГСМ для потребителя.

Казахстан рискует попасть в зависимость от России

Еще один вызов — зависимость от импорта. Сегодня страна закупает около 1,5 млн тонн нефтепродуктов в России. И эта цифра будет расти как минимум до 2030 года, пока не завершится расширение Шымкентского НПЗ.

Это, в свою очередь, повышает риски:

возможное попадание под вторичные санкции;

ограничение поставок из-за внешнеполитической ситуации.

Байдильдинов напоминает, что США уже грозят мерами тем странам, которые продолжают покупать российские энергоносители.

Заключение: нужна нефть – а не только планы

Подводя итоги, эксперт подчеркивает: концепция развития отрасли выглядит разумно как стратегический ориентир. Однако без системного решения проблемы с обеспечением НПЗ сырьем, особенно казахстанского происхождения, реализовать эти планы будет сложно.