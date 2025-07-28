Передал карту — заплати 12 миллионов тенге: новые правила в Казахстане

Министерство внутренних дел информирует о важном изменении в уголовном законодательстве Республики Казахстан, направленном на защиту персональных данных и повышение безопасности в сфере финансовых услуг, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В Уголовный кодекс Республики Казахстан добавлена новая статья — 232-1, которая прямо запрещает передавать свои банковские реквизиты третьим лицам. Это касается номеров счетов, карт, электронных кошельков и других идентификационных инструментов.
Ответственность наступает в случае:
передачи реквизитов другим людям;
совершения платежей или переводов в их интересах;
получения за это материального вознаграждения или другой имущественной выгоды.
По данным МВД, эти меры направлены на защиту личных данных граждан и снижение уровня мошенничества в банковской сфере.
Нововведения прежде всего касаются так называемых "дропперов" — лиц, которые сознательно предоставляют свои счета мошенникам в обмен на вознаграждение. Их счета используются для перевода похищенных денег и маскировки следов преступлений.
По сути, дроппер становится соучастником преступной схемы, даже если формально не участвует в мошенничестве.
В зависимости от степени участия и размера вознаграждения для дропперов предусмотрены разные меры наказания:
Базовое нарушение — передача банковского счета за вознаграждение:
штраф до 160 МРП (629 120 тенге);
альтернатива — общественные работы или арест до 50 суток;
конфискация имущества.
Отягчающие обстоятельства — если дроппер получил "значительное" вознаграждение:
штраф до 3 000 МРП (11,8 млн тенге);
или тюремное заключение до 2 лет.
Покупатели счетов — лица, скупающие чужие реквизиты:
ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет;
обязательная конфискация имущества.
Уголовное законодательство предусматривает возможность освобождения от ответственности для дропперов, если:
преступление совершено впервые;
человек самостоятельно признался в содеянном;
активно сотрудничает с правоохранительными органами;
при этом не совершил других преступлений.
В МВД подчеркивают, что новые нормы не касаются жертв мошенников, которые потеряли доступ к своим счетам. Речь идет именно о тех, кто сознательно участвует в схемах, открывая счета для перевода похищенных средств.
"Персональные и банковские данные — это не просто информация, а ключ к вашему имуществу, вашей безопасности и правовой ответственности", — напомнили в полиции.
Для защиты своих средств и прав МВД Казахстана рекомендует:
Никогда не передавайте свои банковские реквизиты посторонним;
Не соглашайтесь на предложения легкого заработка через "аренду" банковской карты или счета;
При малейших подозрениях немедленно обращайтесь в банк или правоохранительные органы.
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