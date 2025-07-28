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28.07.2025, 10:19

Передал карту — заплати 12 миллионов тенге: новые правила в Казахстане

Новости Казахстана 0 897

Министерство внутренних дел информирует о важном изменении в уголовном законодательстве Республики Казахстан, направленном на защиту персональных данных и повышение безопасности в сфере финансовых услуг, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

 

Фото: verybank.ru
Фото: verybank.ru

Что изменилось в законодательстве

В Уголовный кодекс Республики Казахстан добавлена новая статья — 232-1, которая прямо запрещает передавать свои банковские реквизиты третьим лицам. Это касается номеров счетов, карт, электронных кошельков и других идентификационных инструментов.

Ответственность наступает в случае:

  • передачи реквизитов другим людям;

  • совершения платежей или переводов в их интересах;

  • получения за это материального вознаграждения или другой имущественной выгоды.

По данным МВД, эти меры направлены на защиту личных данных граждан и снижение уровня мошенничества в банковской сфере.

Кто такие дропперы и почему их наказывают

Нововведения прежде всего касаются так называемых "дропперов" — лиц, которые сознательно предоставляют свои счета мошенникам в обмен на вознаграждение. Их счета используются для перевода похищенных денег и маскировки следов преступлений.

По сути, дроппер становится соучастником преступной схемы, даже если формально не участвует в мошенничестве.

Какие наказания предусмотрены

В зависимости от степени участия и размера вознаграждения для дропперов предусмотрены разные меры наказания:

  • Базовое нарушение — передача банковского счета за вознаграждение:

    • штраф до 160 МРП (629 120 тенге);

    • альтернатива — общественные работы или арест до 50 суток;

    • конфискация имущества.

  • Отягчающие обстоятельства — если дроппер получил "значительное" вознаграждение:

    • штраф до 3 000 МРП (11,8 млн тенге);

    • или тюремное заключение до 2 лет.

  • Покупатели счетов — лица, скупающие чужие реквизиты:

    • ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет;

    • обязательная конфискация имущества.

Возможность освобождения от наказания

Уголовное законодательство предусматривает возможность освобождения от ответственности для дропперов, если:

  • преступление совершено впервые;

  • человек самостоятельно признался в содеянном;

  • активно сотрудничает с правоохранительными органами;

  • при этом не совершил других преступлений.

Не жертвы, а соучастники

В МВД подчеркивают, что новые нормы не касаются жертв мошенников, которые потеряли доступ к своим счетам. Речь идет именно о тех, кто сознательно участвует в схемах, открывая счета для перевода похищенных средств.

"Персональные и банковские данные — это не просто информация, а ключ к вашему имуществу, вашей безопасности и правовой ответственности", — напомнили в полиции.

Рекомендации от МВД

Для защиты своих средств и прав МВД Казахстана рекомендует:

  • Никогда не передавайте свои банковские реквизиты посторонним;

  • Не соглашайтесь на предложения легкого заработка через "аренду" банковской карты или счета;

  • При малейших подозрениях немедленно обращайтесь в банк или правоохранительные органы.

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